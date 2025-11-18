బిట్కాయిన్ షాక్: ఏడు నెలల్లో తొలిసారిగా 90,000 డాలర్ల కంటే దిగువకు పతనం
బిట్కాయిన్ విలువ గత ఏడు నెలల్లో తొలిసారిగా 90,000 డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయింది. నెల రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఈ పతనం, 2025లో క్రిప్టోకరెన్సీ సాధించిన లాభాలన్నింటినీ తుడిచిపెట్టేసింది. అక్టోబరు ఆరంభంలో 1,26,000 డాలర్ల రికార్డు స్థాయి నుంచి బిట్కాయిన్ పడిపోతోంది.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ అయిన బిట్కాయిన్ విలువ 90,000 డాలర్ల మార్కు కంటే దిగువకు పడిపోయిందని బ్లూమ్బెర్గ్ వార్తా సంస్థ నివేదించింది. గత నెల రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఈ పతనం, 2025 సంవత్సరంలో ఈ క్రిప్టో సాధించిన లాభాలన్నింటినీ తుడిచిపెట్టేసింది. దీంతో మొత్తం డిజిటల్ ఆస్తుల ప్రపంచంలో తీవ్రమైన ఆందోళన నెలకొంది.
ఆసియా ట్రేడింగ్ గంటల్లో బిట్కాయిన్ విలువ గరిష్టంగా 2% మేర తగ్గింది. అక్టోబరు ఆరంభంలో 1,26,000 డాలర్లకు పైగా ఉన్న రికార్డు స్థాయి నుంచి ఈ పతనం కొనసాగుతోంది. చివరగా ఈ క్రిప్టో 90,000 డాలర్ల స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయినప్పుడు, అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాలను విధించే ప్రణాళికతో ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్లను కుదిపేశారు. ఆ సమయంలో ఇది ఏకంగా 74,400 డాలర్ల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది.
పతనానికి కారణాలు: వడ్డీ రేట్లపై ఆందోళన
ఈ పతనం అనేక ఆర్థిక ప్రతికూలతల మధ్య వచ్చింది. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విధానంపై మళ్లీ ఆందోళనలు పెరగడం, ఊహాజనిత మార్కెట్లలో (Speculative Markets) అధిక విలువలు కొనసాగడం వంటి కారణాలు ఈ తిరోగమనానికి దోహదపడ్డాయి.
డిసెంబరులో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం 50% కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చని వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా ఇటీవల గరిష్టాల నుంచి జారుకోవడంతో, రిస్క్ తీసుకునే ధోరణి (Risk Appetite) తగ్గిపోయింది. దీని ఫలితంగా బిట్కాయిన్ మరింత నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.
"బిట్కాయిన్ (BTC) లో ముఖ్యమైన 100k స్థాయిని కోల్పోయిన తర్వాత, డిసెంబరులో ఫెడ్ రేట్ల తగ్గింపు అవకాశాలు ఇప్పుడు 50% కంటే తక్కువగా ఉండటంతో, క్రిప్టో మార్కెట్లు మరింత దిగువకు పడిపోతున్నాయి," అని మోనార్క్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజింగ్ భాగస్వామి షిలియాంగ్ టాంగ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
$19 బిలియన్ల లిక్విడేషన్, అల్ట్కాయిన్లలో తగ్గిన కొనుగోళ్లు
అక్టోబరు ప్రారంభంలో జరిగిన భారీ అమ్మకాలు క్రిప్టో మార్కెట్కు మద్దతు దొరకకుండా చేశాయి. ఆ ఒక్క అమ్మకం వల్ల 19 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా లిక్విడేషన్లు జరిగాయి. అంతేకాకుండా, టోకెన్ మార్కెట్ విలువలో 1 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పైగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది.
సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు కొంతమంది తమ హోల్డింగ్స్ను పెద్దగా మార్చకపోయినా, రిటైల్ కొనుగోళ్లు, ముఖ్యంగా తగ్గిన ధరలకు కొనుగోలు చేసే ధోరణి (Dip-buying) పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. ముఖ్యంగా ఊహాజనిత అల్ట్కాయిన్లలో ఈ పరిస్థితి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ఒత్తిడిలో కార్పొరేట్ క్రిప్టో హోల్డర్లు
మైఖేల్ సేలర్ నేతృత్వంలోని స్ట్రాటజీ ఇంక్. వంటి పబ్లిక్ కంపెనీలు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో భారీగా క్రిప్టో హోల్డింగ్స్ను పోగుచేశాయి. ఈ కంపెనీలు ఇప్పుడు ఒత్తిడిలో ఉన్నాయి. టోకెన్ ధరలు కీలకమైన 'సమీకరణ స్థాయిల' (Key Accumulation Levels) కంటే దిగువకు పడిపోవడంతో, కొన్ని కంపెనీలు తమ స్థానాలను పునఃపరిశీలించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మరోవైపు, ఆప్షన్స్ ట్రేడర్లు మార్కెట్లో మరింత నష్టాలు ఉంటాయని పందెం కాస్తున్నారు. ఇటీవల ట్రేడింగ్లో 85,000 డాలర్లు, 80,000 డాలర్ల వద్ద రక్షణ కోసం (Downside Protection) డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఇది మార్కెట్ మరింత దిగువకు పడిపోతుందని ట్రేడర్లు ఆశిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేస్తోంది.
News/News/బిట్కాయిన్ షాక్: ఏడు నెలల్లో తొలిసారిగా 90,000 డాలర్ల కంటే దిగువకు పతనం
News/News/బిట్కాయిన్ షాక్: ఏడు నెలల్లో తొలిసారిగా 90,000 డాలర్ల కంటే దిగువకు పతనం