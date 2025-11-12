Edit Profile
    బీహార్‌లో విజయం ఖాయమనే ధీమా: 501 కేజీల లడ్డూలకు బీజేపీ ఆర్డర్

    బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ విజయం ఖాయమని బీజేపీ ధీమా వ్యక్తం చేసింది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాల నేపథ్యంలో, సంబరాల కోసం బీజేపీ కార్యకర్తలు నవంబర్ 14న డెలివరీ చేసేందుకు 501 కేజీల లడ్డూలను ఆర్డర్ చేశారు. అయితే, ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ ఈ అంచనాలను ఖండించారు.

    Published on: Nov 12, 2025 5:28 PM IST
    By HT Telugu Desk
    బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడకముందే, అధికార భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) సంబరాల మూడ్‌లోకి వెళ్లిపోయింది. ఎన్నికల్లో తమ విజయం ఖాయమని బలంగా నమ్ముతున్న బీజేపీ నాయకులు, ఏకంగా 501 కిలోల లడ్డూలకు ఆర్డర్ ఇచ్చారు. ఈ లడ్డూలను ఫలితాలు వెలువడే నవంబర్ 14న డెలివరీ చేయాలని పట్నాలోని లడ్డూ తయారీదారుకు పార్టీ కార్యకర్తలు స్పష్టం చేశారు.

    బీహార్‌లో విజయం ఖాయమనే ధీమా: 501 కేజీల లడ్డూలకు బీజేపీ ఆర్డర్ (Unsplash/Representational Image)
    బీహార్‌లో విజయం ఖాయమనే ధీమా: 501 కేజీల లడ్డూలకు బీజేపీ ఆర్డర్ (Unsplash/Representational Image)

    ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలతో సంబరాల సన్నాహాలు

    బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో రెండు దశల్లో జరిగింది. శుక్రవారం (నవంబర్ 14) ఫలితాలు ప్రకటించనున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యధికంగా 66.91 శాతం పోలింగ్ నమోదవడం విశేషం.

    ఎన్డీయేకు అనుకూలంగా అంచనాలు: దాదాపు అన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎన్డీయే కూటమికి స్పష్టమైన మెజారిటీ వస్తుందని అంచనా వేశాయి. ఈ అంచనాలతో కాషాయ పార్టీ ఇప్పటికే పండుగ వాతావరణంలో ఉంది.

    పార్టీ కార్యకర్తల ధీమా: "ఫలితాలు వెలువడే రోజున ఎన్డీయే పక్షం హోలీ, దసరా, దీపావళి, ఈద్ పండుగలను ఒకేసారి జరుపుకుంటుంది. ఎందుకంటే ప్రజలు ఎన్డీయే అభివృద్ధి పనులకు అనుకూలంగా ఓటు వేశారు" అని బీజేపీ కార్యకర్త కృష్ణ కుమార్ పీటీఐ వార్తా సంస్థతో ఉద్వేగంగా చెప్పారు.

    ప్రసాదంగా పంపిణీ: విజయం సాధించిన వెంటనే ప్రజలకు 'ప్రసాదంగా' పంపిణీ చేయడానికి 501 కిలోల లడ్డూలను ఆర్డర్ చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు.

    ఆర్డర్ ఖరారు చేసిన స్వీట్ మేకర్

    పట్నాలోని ఓ లడ్డూ తయారీదారు బీజేపీ కార్యకర్తల నుంచి ఈ భారీ ఆర్డర్‌ను అందుకున్నట్లు ధ్రువీకరించారు. సాంప్రదాయ స్వీట్ అయిన 501 కిలోల లడ్డూలను నవంబర్ 14 ఉదయం డెలివరీ చేయాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు.

    ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ ఖండన

    అయితే, ప్రతిపక్ష ఆర్జేడీ (RJD) నేత తేజస్వీ యాదవ్ మాత్రం ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను పూర్తిగా కొట్టిపారేశారు. ఈ అంచనాలు బీజేపీ అగ్ర నాయకత్వం 'ఆదేశాల' మేరకు తయారు చేసినవని ఆయన తీవ్రంగా ఆరోపించారు. తమ కూటమికి విజయం ఖాయమని తేజస్వీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    News/News/బీహార్‌లో విజయం ఖాయమనే ధీమా: 501 కేజీల లడ్డూలకు బీజేపీ ఆర్డర్
