బ్లింకిట్ జోరు.. స్విగ్గీ దారి వేరు: క్విక్ కామర్స్ రేస్లో ఎవరు ఎక్కడ?
క్విక్ కామర్స్, ఫుడ్ డెలివరీ రంగాల్లో ఎటర్నల్ (బ్లింకిట్) చక్కటి వృద్ధి సాధిస్తుంటే, స్విగ్గీ లాభదాయకతకే ప్రాధాన్యమిస్తూ నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతోంది. సెప్టెంబర్ త్రైమాసిక ఫలితాల అనంతరం మార్కెట్లో స్విగ్గీ విలువ రూ.9,000 కోట్లు తగ్గింది. ఇరు సంస్థల వ్యాపార వ్యూహాలు, గణాంకాలపై ప్రత్యేక కథనం.
ఈ-కామర్స్, క్విక్ కామర్స్ విభాగాల్లో పోటీ రోజురోజుకూ ముదురుతోంది. అమెజాన్ నౌ, ఫ్లిప్కార్ట్ మినిట్స్ వంటి కొత్త ఆటగాళ్లు రంగంలోకి దిగడంతో వ్యాపార శైలి వేగంగా మారుతోంది. ఈ రేస్లో ఎటర్నల్ లిమిటెడ్ (బ్లింకిట్) వేగవంతమైన విస్తరణతో మార్కెట్లో అగ్రస్థానాన్ని బలపరుచుకుంటుంటే, స్విగ్గీ లిమిటెడ్ (ఇన్స్టామార్ట్) సామర్థ్యం, లాభదాయకతకే ప్రాధాన్యం ఇస్తూ జాగ్రత్తగా ముందడుగు వేస్తోంది. సెప్టెంబర్ త్రైమాసికం ఆర్థిక ఫలితాల్లో ఇరు సంస్థల పనితీరు, అనుసరిస్తున్న భిన్నమైన వ్యూహాలు స్పష్టంగా వెల్లడయ్యాయి.
ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రాకపోవడంతో అక్టోబర్ 23న స్టాక్ మార్కెట్లో స్విగ్గీ షేర్లు భారీగా క్షీణించాయి. ఒక్క రోజులోనే దాదాపు రూ.9,000 కోట్ల మార్కెట్ విలువ ఆవిరైపోయింది. ప్రస్తుతం ఎటర్నల్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దాదాపు రూ.3 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. ఇది స్విగ్గీ విలువ కంటే సుమారు ఐదు రెట్లు ఎక్కువ కావడం గమనార్హం.
క్యూ-కామర్స్ రేస్: బ్లింకిట్ వర్సెస్ ఇన్స్టామార్ట్
సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో బ్లింకిట్ నికర ఆర్డర్ విలువ (ఎన్ఓవీ) ఏడాది ప్రాతిపదికన 79.3 శాతం పెరిగి రూ.20,940 కోట్లకు చేరింది. మరోవైపు స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ ఎన్ఓవీ 34.8 శాతం వృద్ధితో రూ.6,594 కోట్లకు పరిమితమైంది. ఆర్థిక పరంగా చూస్తే బ్లింకిట్ రూ.184 కోట్ల అడ్జస్టెడ్ ఎబిటా (ఈబీఐటీడీఏ) లాభాన్ని నమోదు చేయగా, ఇన్స్టామార్ట్ రూ. 895 కోట్ల నష్టాన్ని మూటగట్టుకుంది.
డేటమ్ ఇంటెలిజెన్స్ నివేదిక ప్రకారం.. సెప్టెంబర్లో క్విక్ కామర్స్ ఆర్డర్ పరిమాణంలో బ్లింకిట్ 40.2 శాతం మార్కెట్ వాటాతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో జెప్టో (23 శాతం), ఇన్స్టామార్ట్ (13.6 శాతం) నిలిచాయి. కొత్తగా వచ్చిన ఫ్లిప్కార్ట్ మినిట్స్ 11 శాతం, అమేజాన్ నౌ 7.4 శాతం, బిగ్బాస్కెట్ 4.6 శాతం వాటా దక్కించుకున్నాయి. మరోవైపు, లాజిస్టిక్స్ దిగ్గజం షిప్రాకెట్ కూడా ఫుడ్ కామర్స్ విభాగంలోకి అడుగుపెట్టి రెస్టారెంట్లకు ప్రత్యామ్నాయ వేదికగా మారుతోంది.
విస్తరణ వ్యూహాల్లో భిన్నమైన బాట
స్టోర్ల విస్తరణలోనూ ఈ రెండు కంపెనీలు భిన్నమైన విధానాలను ఎంచుకున్నాయి. జులై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో ఎటర్నల్ కొత్తగా 308 బ్లింకిట్ స్టోర్లను ప్రారంభించి, మొత్తం నెట్వర్క్ను 2,751కి పెంచింది. మార్చి 2027 నాటికి 3,500 స్టోర్లు, మార్చి 2028 నాటికి 5,000 స్టోర్లను దాటాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. చిన్న పట్టణాల్లోని స్టోర్లలోనూ మెట్రో నగరాలకు సమానంగా రోజుకు సగటున 1,000 ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని ఎటర్నల్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
సొంత బ్రాండ్ల (ప్రైవేట్ లేబుల్స్) జోలికి వెళ్లబోమని బ్లింకిట్ స్పష్టం చేసింది. వేదికపై ఉన్న ఇతర బ్రాండ్లతో పోటీ పడే ఉద్దేశం తమకు లేదని, ఉత్పత్తుల ఎంపిక పరిధిని పెంచడానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తామని తెలిపింది.
దీనికి విరుద్ధంగా స్విగ్గీ తన ఇన్స్టామార్ట్ ద్వారా సొంత బ్రాండ్ల పెంపుపై దృష్టి పెట్టింది. 'నాయిస్' (Noice) అనే ప్రైవేట్ బ్రాండ్, 'నెక్టార్' (Nectr) ఫ్రెష్ ప్రొడ్యూస్తో పాటు దాదాపు 400 బ్రాండ్లతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ప్రతి ఎనిమిది ఆర్డర్లలో ఒకదానిలో నాయిస్ ఉత్పత్తులు ఉంటున్నాయని సంస్థ పేర్కొంది. అయితే విస్తరణ విషయంలో స్విగ్గీ ఆచితూచి వ్యవహరిస్తోంది. కొత్త నగరాలకు వెళ్లేకంటే ఉన్న మార్కెట్లలోనే బలాన్ని పెంచుకుంటామని స్విగ్గీ సీఎఫ్ఓ రాహుల్ బోత్రా తెలిపారు. ఈ త్రైమాసికంలో ఇన్స్టామార్ట్ 69 డార్క్ స్టోర్లను మాత్రమే జత చేసి 133 నగరాల్లో 1,240 స్టోర్లకు చేరింది.
బ్లింకిట్ కంటే ఇన్స్టామార్ట్ వృద్ధి మందగించడంతో మోతీలాల్ ఓస్వాల్ సంస్థ స్విగ్గీ ఎన్ఓవీ సమ్మేళన వార్షిక వృద్ధి రేటు (సిఏజీఆర్) అంచనాను 38 శాతం నుంచి 32 శాతానికి తగ్గించింది.
ఫుడ్ డెలివరీలోనూ పోటీ తీవ్రం
ఫుడ్ డెలివరీ విభాగంలో జొమాటో (ఎటర్నల్) వేగంగా ఎదుగుతూ స్విగ్గీ కంటే ఎక్కువ ఎబిటా మార్జిన్లను సాధిస్తోంది. ఈ విభాగంలో ఎటర్నల్ ఎన్ఓవీ 21.5 శాతం పెరిగి రూ. 11,445 కోట్లకు చేరగా, రూ.627 కోట్ల అడ్జస్టెడ్ ఎబిటా ఆర్జించింది. స్విగ్గీ గ్రాస్ ఆర్డర్ విలువ 17.7 శాతం పెరిగి రూ.10,054 కోట్లకు ఎగబాకగా, అడ్జస్టెడ్ ఎబిటా రూ. 341 కోట్లుగా నమోదైంది.
తక్కువ ధరకే ఆహారాన్ని కోరుకునే వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు స్విగ్గీ 'టోయింగ్' (Toing) అనే ప్రత్యేక యాప్ను రంగంలోకి దించింది. ఈ యాప్ ద్వారా వచ్చే కొత్త వినియోగదారుల్లో మూడింట రెండు వంతుల మంది స్విగ్గీకి కొత్తవారు లేదా చాలా కాలంగా దూరంగా ఉన్నవారే కావడం విశేషం. టోయింగ్ సాయంతో ఫుడ్ డెలివరీ వృద్ధిని ప్రస్తుతం ఉన్న 18-20 శాతం నుంచి 25-30 శాతానికి పెంచవచ్చని స్విగ్గీ సీఈఓ శ్రీహర్ష మెజేటి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
రాబోయే 12 నెలల్లో వృద్ధి కోసం నిధులను తిరిగి పెట్టుబడిగా పెట్టాలని ఎటర్నల్ భావిస్తోంది. ఇది స్విగ్గీ మార్జిన్ల పెంపునకు సవాలుగా మారనుందని ప్రముఖ ఆర్థిక సంస్థ నొమురా అభిప్రాయపడింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More