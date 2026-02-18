Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఐటీ స్టాక్ ‘బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్’ హవా: 6% ఎగబాకిన షేరు ధర.. కారణం అదేనా?

    స్మాల్-క్యాప్ ఐటీ కంపెనీ 'బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ సోల్యూషన్స్' షేరు బుధవారం 6 శాతానికి పైగా లాభపడింది. కేంద్రం నుంచి నేషనల్ ఐఎస్‌పీ (ISP) లైసెన్స్ దక్కడం, ఏఐ డేటా సెంటర్ల విస్తరణకు మార్గం సుగమం కావడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.

    Published on: Feb 18, 2026 12:56 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించే వార్త ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రముఖ ఐటీ సేవల సంస్థ 'బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ సోల్యూషన్స్' (Blue Cloud Softech Solutions) షేర్లు బుధవారం ట్రేడింగ్‌లో పరుగులు పెట్టాయి. బీఎస్‌ఈ (BSE)లో ఈ స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్ ఏకంగా 6.48 శాతం లాభపడి రూ. 24.45 వద్ద గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. కంపెనీ చేపట్టిన సరికొత్త వ్యూహాత్మక మార్పులే ఈ పెరుగుదలకు ఊతమిచ్చాయి.

    ఐటీ స్టాక్ ‘బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్’ హవా: 6% ఎగబాకిన షేరు ధర.. కారణం అదేనా? (Image: Pixabay)
    ఐటీ స్టాక్ ‘బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్’ హవా: 6% ఎగబాకిన షేరు ధర.. కారణం అదేనా? (Image: Pixabay)

    దేశవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్ సేవలు.. ఏఐ విస్తరణ

    కేంద్ర టెలికాం శాఖ (DoT) నుంచి 'నేషనల్ ఏరియా సర్వీస్' కోసం కేటగిరీ-‘ఏ’ యూనిఫైడ్ లైసెన్స్‌ (VNO) పొందినట్లు బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ ప్రకటించింది. ఈ లైసెన్స్ దక్కడం కంపెనీ ప్రయాణంలో ఒక కీలక మైలురాయిగా మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

    దీని ద్వారా కంపెనీ కేవలం ఇంటర్నెట్ సేవలు అందించడమే కాకుండా, తన ప్రధాన లక్ష్యమైన ఏఐ-నేటివ్ డేటా సెంటర్లు (AI-native data centers), సావరిన్ క్లౌడ్ (Sovereign Cloud), సురక్షితమైన డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను దేశవ్యాప్తంగా నిర్మించనుంది. ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన డేటా సెంటర్ల రంగంలో కంపెనీ పట్టు సాధించేందుకు ఇది ఎంతగానో దోహదపడనుంది.

    ఫిబ్రవరి 20న కీలక నిర్ణయం: మరో కంపెనీతో విలీనం?

    కేవలం లైసెన్స్ మాత్రమే కాదు, కంపెనీ విస్తరణ దిశగా మరో పెద్ద అడుగు వేస్తోంది. ఈ నెల 20వ తేదీన (శుక్రవారం) కంపెనీ బోర్డు సమావేశం జరగనుంది. ఒక విదేశీ లేదా స్వదేశీ కంపెనీలో 100 శాతం వాటాను కొనుగోలు (Acquisition) చేసే ప్రతిపాదనను ఈ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. ఈ కొనుగోలు ప్రక్రియ 'షేర్ స్వాప్' (Share Swap) పద్ధతిలో జరగనుండటం విశేషం. ఈ ప్రకటనతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆశలు మరింత పెరిగాయి.

    స్టాక్ పనితీరు ఎలా ఉంది?

    బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ షేరు పనితీరును గమనిస్తే విభిన్నంగా ఉంది:

    • గత నెల రోజుల్లో: 23% మేర పుంజుకుంది.
    • గత ఏడాదిలో: సుమారు 20% నష్టాన్ని మిగిల్చింది.
    • దీర్ఘకాలికంగా: గత ఐదేళ్లలో 386%, గత పదేళ్లలో ఏకంగా 660% మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్‌ను అందించింది.

    ప్రస్తుతం మధ్యాహ్నం సమయానికి ఈ షేరు 3.40 శాతం లాభంతో రూ. 23.74 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. భవిష్యత్తులో ఏఐ, డేటా సెంటర్ల రంగంలో ఈ కంపెనీ ఎలాంటి అడుగులు వేస్తుందనే దానిపై మార్కెట్ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న: బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ షేరు ఎందుకు పెరిగింది?

    కంపెనీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నేషనల్ ఐఎస్‌పీ (ISP) లైసెన్స్ దక్కడం, దానితో ఏఐ డేటా సెంటర్ల విస్తరణకు అవకాశం ఉండటంతో షేరు ధర పెరిగింది.

    ప్రశ్న: ఫిబ్రవరి 20న జరగనున్న బోర్డు సమావేశం ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

    ఈ సమావేశంలో కంపెనీ మరో సంస్థను 100% కొనుగోలు చేసే ప్రతిపాదనపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

    ప్రశ్న: షేర్ స్వాప్ (Share Swap) అంటే ఏమిటి?

    ఒక కంపెనీని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు నగదుకు బదులుగా తమ కంపెనీ షేర్లను ప్రతిఫలంగా ఇవ్వడాన్ని షేర్ స్వాప్ అంటారు.

    (డిస్క్లైమర్: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణులను సంప్రదించగలరు.)

    recommendedIcon
    News/News/ఐటీ స్టాక్ ‘బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్’ హవా: 6% ఎగబాకిన షేరు ధర.. కారణం అదేనా?
    News/News/ఐటీ స్టాక్ ‘బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్’ హవా: 6% ఎగబాకిన షేరు ధర.. కారణం అదేనా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes