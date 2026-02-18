ఐటీ స్టాక్ ‘బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్’ హవా: 6% ఎగబాకిన షేరు ధర.. కారణం అదేనా?
స్మాల్-క్యాప్ ఐటీ కంపెనీ 'బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ సోల్యూషన్స్' షేరు బుధవారం 6 శాతానికి పైగా లాభపడింది. కేంద్రం నుంచి నేషనల్ ఐఎస్పీ (ISP) లైసెన్స్ దక్కడం, ఏఐ డేటా సెంటర్ల విస్తరణకు మార్గం సుగమం కావడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించే వార్త ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రముఖ ఐటీ సేవల సంస్థ 'బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ సోల్యూషన్స్' (Blue Cloud Softech Solutions) షేర్లు బుధవారం ట్రేడింగ్లో పరుగులు పెట్టాయి. బీఎస్ఈ (BSE)లో ఈ స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్ ఏకంగా 6.48 శాతం లాభపడి రూ. 24.45 వద్ద గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. కంపెనీ చేపట్టిన సరికొత్త వ్యూహాత్మక మార్పులే ఈ పెరుగుదలకు ఊతమిచ్చాయి.
దేశవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్ సేవలు.. ఏఐ విస్తరణ
కేంద్ర టెలికాం శాఖ (DoT) నుంచి 'నేషనల్ ఏరియా సర్వీస్' కోసం కేటగిరీ-‘ఏ’ యూనిఫైడ్ లైసెన్స్ (VNO) పొందినట్లు బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ ప్రకటించింది. ఈ లైసెన్స్ దక్కడం కంపెనీ ప్రయాణంలో ఒక కీలక మైలురాయిగా మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
దీని ద్వారా కంపెనీ కేవలం ఇంటర్నెట్ సేవలు అందించడమే కాకుండా, తన ప్రధాన లక్ష్యమైన ఏఐ-నేటివ్ డేటా సెంటర్లు (AI-native data centers), సావరిన్ క్లౌడ్ (Sovereign Cloud), సురక్షితమైన డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను దేశవ్యాప్తంగా నిర్మించనుంది. ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన డేటా సెంటర్ల రంగంలో కంపెనీ పట్టు సాధించేందుకు ఇది ఎంతగానో దోహదపడనుంది.
ఫిబ్రవరి 20న కీలక నిర్ణయం: మరో కంపెనీతో విలీనం?
కేవలం లైసెన్స్ మాత్రమే కాదు, కంపెనీ విస్తరణ దిశగా మరో పెద్ద అడుగు వేస్తోంది. ఈ నెల 20వ తేదీన (శుక్రవారం) కంపెనీ బోర్డు సమావేశం జరగనుంది. ఒక విదేశీ లేదా స్వదేశీ కంపెనీలో 100 శాతం వాటాను కొనుగోలు (Acquisition) చేసే ప్రతిపాదనను ఈ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. ఈ కొనుగోలు ప్రక్రియ 'షేర్ స్వాప్' (Share Swap) పద్ధతిలో జరగనుండటం విశేషం. ఈ ప్రకటనతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆశలు మరింత పెరిగాయి.
స్టాక్ పనితీరు ఎలా ఉంది?
బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ షేరు పనితీరును గమనిస్తే విభిన్నంగా ఉంది:
- గత నెల రోజుల్లో: 23% మేర పుంజుకుంది.
- గత ఏడాదిలో: సుమారు 20% నష్టాన్ని మిగిల్చింది.
- దీర్ఘకాలికంగా: గత ఐదేళ్లలో 386%, గత పదేళ్లలో ఏకంగా 660% మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్ను అందించింది.
ప్రస్తుతం మధ్యాహ్నం సమయానికి ఈ షేరు 3.40 శాతం లాభంతో రూ. 23.74 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. భవిష్యత్తులో ఏఐ, డేటా సెంటర్ల రంగంలో ఈ కంపెనీ ఎలాంటి అడుగులు వేస్తుందనే దానిపై మార్కెట్ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న: బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ షేరు ఎందుకు పెరిగింది?
కంపెనీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నేషనల్ ఐఎస్పీ (ISP) లైసెన్స్ దక్కడం, దానితో ఏఐ డేటా సెంటర్ల విస్తరణకు అవకాశం ఉండటంతో షేరు ధర పెరిగింది.
ప్రశ్న: ఫిబ్రవరి 20న జరగనున్న బోర్డు సమావేశం ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
ఈ సమావేశంలో కంపెనీ మరో సంస్థను 100% కొనుగోలు చేసే ప్రతిపాదనపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
ప్రశ్న: షేర్ స్వాప్ (Share Swap) అంటే ఏమిటి?
ఒక కంపెనీని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు నగదుకు బదులుగా తమ కంపెనీ షేర్లను ప్రతిఫలంగా ఇవ్వడాన్ని షేర్ స్వాప్ అంటారు.
(డిస్క్లైమర్: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణులను సంప్రదించగలరు.)