Multibagger stock : 6ఏళ్లల్లో రూ. 1లక్షని రూ. 14.10 కోట్లుగా మార్చిన మల్టీబ్యాగర్ పెన్నీ స్టాక్ ఇది..
ఫుడ్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన నర్చర్ వెల్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ మార్కెట్లో అద్భుతాలు సృష్టిస్తోంది. గత ఆరేళ్లలో ఈ షేరు ఏకంగా 1,40,000 శాతానికి పైగా లాభాలను అందించి, ఇన్వెస్టర్లను కోటీశ్వరులను చేసింది. కంపెనీ మార్కెట్ విలువ ప్రస్తుతం రూ. 1,000 కోట్లకు చేరుకుంది.
స్టాక్ మార్కెట్ ప్రపంచంలో అతి తక్కువ సమయంలో అసాధారణ లాభాలను అందించే 'మల్టీబ్యాగర్' స్టాక్ని పట్టుకోవడం ఇన్వెస్టర్స్కి ఒక కల. అలాంటి కలని నర్చర్ వెల్ ఇండస్ట్రీస్ నిజం చేసింది. గత కొన్ని ఏళ్లుగా భారీ లాభాలతో దూసుకుపోతున్న ఈ స్టాక్, తన వాటాదారుల సంపదను కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో పెంచేసింది! కేవలం 6 ఏళ్లల్లో రూ. 1లక్షని ఏకంగా రూ. 14.10 కోట్లుగా మార్చేసింది. ఇది మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ మాత్రమే కాదు.. ఇదొక మల్టీబ్యాగర్ పెన్నీ స్టాక్.
మధ్యలో కొంతకాలం ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, సెప్టెంబర్ 2025 నుంచి ఈ షేరు మళ్లీ పుంజుకుని బుల్స్ని ఆకర్షించడంతో ఇన్వెస్టర్ల పంట పండింది! ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ మార్కెట్ విలువ ఏకంగా రూ. 1,000 కోట్లకు చేరింది.
కంపెనీ నేపథ్యం..
1995లో స్థాపించిన ఈ నర్చర్ వెల్ ఇండస్ట్రీస్ (గతంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్).. ఆహార రంగంలో విభిన్న ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తోంది. ఆర్గానిక్, ఇన్-ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్, బేకరీ ఐటమ్స్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తయారీలో ఈ కంపెనీ ప్రముఖంగా నిలుస్తోంది.
ఆరేళ్ల ప్రస్థానం: రూ. 0.03 నుంచి రూ. 42.30 వరకు..
ఈ నర్చర్ వెల్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ ప్రయాణం అసాధారణం అనే చెప్పాలి! ఆరేళ్ల క్రితం కేవలం రూ. 0.03 (3 పైసలు) వద్ద ట్రేడ్ అయిన ఈ షేరు, ప్రస్తుతం రూ. 42.30 వద్ద కొనసాగుతోంది. అంటే ఈ కాలంలో ఏకంగా 1,40,566% వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
ఇన్వెస్ట్మెంట్పై ప్రభావం: ఆరేళ్ల క్రితం ఎవరైనా ఈ స్టాక్లో రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టి, ఇప్పటి వరకు అలాగే ఉంచుకుని ఉంటే.. నేడు ఆ పెట్టుబడి విలువ అక్షరాలా రూ. 14.10 కోట్లు అయ్యేది.
(గమనిక: అక్టోబర్ 2024లో జరిగిన 1:10 స్టాక్ స్ల్పిట్, ఏప్రిల్ 2024లోని 1:1 బోనస్ ప్రయోజనాలను ఇందులో పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. వాటిని కలిపితే లాభం మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది).
ఇటీవలి పనితీరు..
స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఈ నర్చర్ వెల్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ పటిష్టంగా ఉంది:
సెప్టెంబర్ 2025లో 36% మేర పుంజుకుంది.
జనవరి 2026 నాటికి ఏకంగా 102% భారీ లాభాలను అందించింది.
2026 ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు 22% వృద్ధిని సాధించింది.
క్యూ3 ఫలితాలు అద్భుతం..
డిసెంబర్ 2025తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో నర్చర్ వెల్ ఇండస్ట్రీస్ గణాంకాలు బలంగా ఉన్నాయి:
నికర లాభం: ఏడాది ప్రాతిపదికన (వైఓవై) 95% పెరిగి రూ. 34.60 కోట్లకు చేరింది.
ఆదాయం: 46% వృద్ధి చెంది రూ. 290 కోట్లుగా నమోదైంది.
ఎబిట్డా: రెండింతలు పెరిగి రూ. 33.19 కోట్లకు చేరగా, మార్జిన్లు 11.45%కి విస్తరించాయి.
డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ విస్తరణ, ప్యాకేజింగ్ మెరుగుదల, బేకరీ విభాగంలోకి వ్యూహాత్మక ప్రవేశం తమ బ్రాండ్ వృద్ధికి తోడ్పడ్డాయని కంపెనీ పేర్కొంది.
సాధారణంగా మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్ అంటేనే రిస్కీ! ఇక మల్టీబ్యాగర్ పెన్నీ స్టాక్ అంటే అత్యంత రిస్కీ అన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.