Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    SBI share price : రికార్డు లాభాలు.. రాకెట్‌లా దూసుకెళుతున్న ఎస్బీఐ షేరు ధర! ఇన్వెస్టర్లకు పండగేనా?

    SBI bank share price : అద్భుత క్యూ3 ఫలితాల అనంతరం ఫిబ్రవరి 9, సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎస్బీఐ షేర్లు జీవితకాల గరిష్ఠాన్ని తాకాయి. ప్రస్తుతం షేర్లు 5.5శాతం మేర లాభాల్లో ట్రేడ్​ అవుతున్నాయి.

    Published on: Feb 09, 2026 10:01 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సంస్థ చరిత్రలోనే అత్యధిక క్యూ3 లాభాలను నమోదు చేయడంతో.. సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎస్బీఐ (స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా) షేర్లు రాకెట్​లా దూసుకెళుతున్నాయి. రూ. 1,120 వద్ద ఓపెన్​ అయిన ఎస్బీఐ స్టాక్​ 6శాతం మేర లాభాలతో రూ. 1137 వద్ద జీవితకాల గరిష్ఠాన్ని నమోదు చేసింది.

    రాకెట్​లా దూసుకెళుతున్న ఎస్బీఐ షేరు ధర.. (Bloomberg)
    రాకెట్​లా దూసుకెళుతున్న ఎస్బీఐ షేరు ధర.. (Bloomberg)

    ఇక ఉదయం 9 గంటల 50 నిమిషాలకు ఎస్బీఐ షేరు ధర 5.6శాతం లాభాలతో రూ. 1125 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది.

    ఎస్బీఐ షేరు ధర- జీవితకాల గరిష్ఠానికి ఇలా..

    2025 మార్చ్​లో నమోదైన 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి (రూ. 679.65) నుంచి ఈ ఎస్బీఐ షేరు ధర ఇప్పటివరకు 65% పైగా లాభపడింది. గత ఏడాది కాలంలో 44శాతం, గత నెల రోజుల్లోనే 7శాతం మేర వృద్ధిని సాధించింది. ఐదు రోజుల్లో ఈ స్టాక్​ 7శాతం పెరిగింది. నెల రోజుల్లో 12.5శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి ఇన్వెస్టర్లపై లాభాల వర్షాన్ని కురిపిస్తోంది.

    ఎస్బీఐ క్యూ3 త్రైమాసిక ఫలితాలు..

    నికర లాభం: స్టాండలోన్ ప్రాతిపదికన బ్యాంకు నికర లాభం ఏడాది ప్రాతిపదికన 24.5శాతం పెరిగి రూ. 21,028 కోట్లకు చేరింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ఇది రూ. 16,891.44 కోట్లుగా ఉంది.

    డివిడెండ్ బూస్ట్: ఐపీఓకు సిద్ధమవుతున్న ఎస్‌బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ విభాగం నుంచి వచ్చిన రూ. 2,200 కోట్ల ప్రత్యేక డివిడెండ్ బ్యాంకు లాభాలు పెరగడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.

    ఆపరేటింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్, అసెట్​ క్వాలిటీ:

    ఎస్బీఐ తన ఆదాయ వృద్ధిని, అసెట్​ క్వాలిటీని గణనీయంగా మెరుగుపరుచుకుంది.

    మొత్తం ఆదాయం: 9.7శాతం పెరిగి రూ. 1,40,914.65 కోట్లకు చేరింది.

    నికర వడ్డీ ఆదాయం (ఎన్​ఐఐ): 9శాతం వృద్ధితో రూ. 45,190 కోట్లుగా నమోదైంది.

    ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్: 39.54శాతం జంప్‌తో రూ. 32,862 కోట్లకు చేరింది.

    మొండి బకాయిల తగ్గింపు (ఎన్​పీఏ): గ్రాస్ ఎన్‌పీఏ 12.71శాతం తగ్గి రూ. 73,637 కోట్లకు, నెట్ ఎన్‌పీఏ 15.74శాతం తగ్గి రూ. 18,012 కోట్లకు చేరుకున్నట్టు ఎస్బీఐ తన ఎఫ్​వై26 క్యూ3 త్రైమాసిక ఫలితాల్లో వెల్లడించింది. గ్రాస్ ఎన్‌పీఏ నిష్పత్తి 1.57% కి మెరుగుపడింది. ఇది గత రెండు దశాబ్దాలలోనే అత్యుత్తమ స్థాయి!

    మేనేజ్‌మెంట్ విశ్లేషణ - రుణ వృద్ధి అంచనాలు పెంపు..

    సంస్థ భవిష్యత్తు రుణ వృద్ధిపై ఎస్బీఐ ఛైర్మన్ సీఎస్. శెట్టి గైడెన్స్‌ను వివరించారు. అవి..

    లోన్ గ్రోత్: గతంలో ఉన్న 12%–14% అంచనాను 13%–15%కి సవరించారు. కార్పొరేట్, రిటైల్ విభాగాల్లో బలమైన డిమాండ్ ఉండటమే దీనికి కారణం.

    లిక్విడిటీ: క్రెడిట్-డిపాజిట్ నిష్పత్తి (సీ-డీ రేషియో) 72శాతం వద్ద సౌకర్యవంతంగా ఉంది. ఇది భవిష్యత్తులో మరిన్ని రుణాలు ఇవ్వడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది.

    కార్పొరేట్ పైప్‌లైన్: సుమారు రూ. 7.9 ట్రిలియన్ల విలువైన కార్పొరేట్ రుణాలు మంజూరై, వినియోగం కోసం వేచి ఉన్నాయి.

    రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్: భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, గ్లోబల్ ట్రేడ్ అనిశ్చితి, కమోడిటీ ధరల హెచ్చుతగ్గులు సవాళ్లుగా మారవచ్చని శెట్టి హెచ్చరించారు.

    (గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా స్టాక్​లో ఇన్వెస్ట్​ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్​ ఫైనాన్షియల్​ అడ్వైజర్​ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    recommendedIcon
    News/News/SBI Share Price : రికార్డు లాభాలు.. రాకెట్‌లా దూసుకెళుతున్న ఎస్బీఐ షేరు ధర! ఇన్వెస్టర్లకు పండగేనా?
    News/News/SBI Share Price : రికార్డు లాభాలు.. రాకెట్‌లా దూసుకెళుతున్న ఎస్బీఐ షేరు ధర! ఇన్వెస్టర్లకు పండగేనా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes