    సెన్సెక్స్ 900, నిఫ్టీ 300 పాయింట్లు డౌన్.. స్టాక్ మార్కెట్ పతనానికి 5 కారణాలు

    అమెరికా మార్కెట్ల పతనం, ఐటీ షేర్లలో భారీ అమ్మకాలు, యూఎస్ సీపీఐ డేటా భయాలతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం భారీగా నష్టపోయాయి. సెన్సెక్స్ 900 పాయింట్లకు పైగా పతనమై ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెట్టింది.

    Published on: Feb 13, 2026 10:48 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ముంబై: భారత స్టాక్ మార్కెట్ శుక్రవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలోనే తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోనైంది. ప్రపంచ మార్కెట్ల నుంచి అందిన ప్రతికూల సంకేతాలతో దలాల్ స్ట్రీట్ వణికిపోయింది. ఇన్వెస్టర్లు భారీగా అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపడంతో కీలక సూచీలు కుప్పకూలాయి.

    సెన్సెక్స్ 900, నిఫ్టీ 300 పాయింట్లు డౌన్.. స్టాక్ మార్కెట్ పతనానికి 5 కారణాలు
    సెన్సెక్స్ 900, నిఫ్టీ 300 పాయింట్లు డౌన్.. స్టాక్ మార్కెట్ పతనానికి 5 కారణాలు

    అగాధంలో సూచీలు

    శుక్రవారం ఉదయం ట్రేడింగ్ ప్రారంభం కావడమే భారీ నష్టాలతో మొదలైంది. నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ 25,571 పాయింట్ల వద్ద గ్యాప్ డౌన్‌తో ప్రారంభమై, కొద్దిసేపటికే 25,513 కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. అంటే ట్రేడింగ్ మొదలైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే సుమారు 300 పాయింట్లను కోల్పోయింది. ఇక బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ పరిస్థితి మరింత ఘోరంగా ఉంది. 82,902 వద్ద ప్రారంభమైన సెన్సెక్స్, 82,771 పాయింట్ల కనిష్టానికి పడిపోయి 900 పాయింట్లకు పైగా నష్టాన్ని మూటగట్టుకుంది. బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా 376 పాయింట్లు క్షీణించి 60,359 వద్ద కొనసాగుతోంది.

    మార్కెట్ పతనానికి దారితీసిన 5 ప్రధాన కారణాలు:

    1. ఐటీ రంగంలో ‘ఏఐ’ ప్రకంపనలు

    భారత మార్కెట్ల పతనానికి ప్రధాన కారణం ఐటీ షేర్లలో వెల్లువెత్తిన అమ్మకాలే. నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్‌లో ఐటీ రంగానికి సుమారు 10% వెయిటేజీ ఉంటుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వల్ల ఐటీ కంపెనీల మనుగడకు ముప్పు పొంచి ఉందన్న భయాలు (‘ఆంత్రోపిక్ షాక్’) ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఐటీ షేర్లు నిరంతరం పతనమవుతూ సూచీలను కిందకు లాగుతున్నాయి.

    2. అమెరికా సీపీఐ డేటా భయాలు

    ఈరోజు అమెరికాకు చెందిన వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) గణాంకాలు విడుదల కానున్నాయి. ప్రస్తుతం అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో, ఈ డేటా ఆశాజనకంగా ఉండకపోవచ్చనే అంచనాలు ఉన్నాయి. దీనికి తోడు రష్యా, చైనా వంటి దేశాల నుంచి డాలర్ ఆధిపత్యానికి పొంచి ఉన్న ముప్పు కూడా ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీసింది. వారాంతం కావడంతో రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడని ఇన్వెస్టర్లు ముందస్తుగా అమ్మకాలకు దిగారు.

    3. లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking)

    ఇటీవల భారత్-అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం వార్తలతో మార్కెట్లు భారీగా పెరిగాయి. అయితే, ఈ ఒప్పందం క్షేత్రస్థాయిలో అమలు కావడానికి 6 నుంచి 9 నెలల సమయం పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో, పెరిగిన షేర్ల నుంచి లాభాలను పొందేందుకు ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలు చేపట్టారు. దీంతో మార్కెట్‌లో ఒత్తిడి పెరిగింది.

    4. అమెరికా-చైనా వాణిజ్య యుద్ధం

    భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంలో ఒక కీలకమైన సమస్య దాగి ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. భారత్ ఎగుమతుల్లో దాదాపు మూడో వంతు అమెరికా, చైనా దేశాలకే వెళ్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య యుద్ధం నడుస్తోంది. ఈ ఇద్దరి మధ్య సమతుల్యతను కాపాడటం భారత ప్రభుత్వానికి పెద్ద సవాలుగా మారనుందనే ఆందోళన మార్కెట్ వర్గాల్లో ఉంది.

    5. రూపాయి విలువలో ఒడిదుడుకులు

    శుక్రవారం ఉదయం డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ 0.10% క్షీణించింది. విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (FII) భారత మార్కెట్లపై నమ్మకం చూపుతున్నప్పటికీ, రూపాయి విలువ తగ్గడం వారి సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది.

    "మార్కెట్లు ప్రస్తుతం అస్థిరమైన దశలో ఉన్నాయి. అమెరికాలో ఏఐ షేర్ల అమ్మకాలు భారత ఐటీ రంగాన్ని వణికిస్తున్నాయి. ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు కంగారు పడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, మార్కెట్ కుదుటపడే వరకు వేచి చూడటం మంచిది" అని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ డాక్టర్ వి.కె. విజయకుమార్ సూచించారు.

