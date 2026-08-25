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BMW F 450 GS రివ్యూ: చిన్న ప్యాకేజీలో అసలైన 'GS' అడ్వెంచర్ అనుభూతి

బీఎండబ్ల్యూ మోటోరాడ్ (BMW Motorrad) తన పాపులర్ అడ్వెంచర్ సిరీస్‌లో భాగంగా భారత మార్కెట్లోకి తెచ్చిన 'బీఎండబ్ల్యూ ఎఫ్ 450 జిఎస్' (BMW F 450 GS) మోడల్‌ రివ్యూ ఇక్కడ చూడండి.

Published on: Aug 25, 2026, 20:27:59 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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జర్మన్ లగ్జరీ టూ-వీలర్ బ్రాండ్ బీఎండబ్ల్యూ మోటోరాడ్ (BMW Motorrad) తన పాపులర్ అడ్వెంచర్ సిరీస్‌లో 'బీఎండబ్ల్యూ ఎఫ్ 450 జిఎస్' (BMW F 450 GS) మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. భారీ పరిమాణంలో ఉండే జిఎస్ సిరీస్ బైక్‌లను కాస్త తేలికగా, అందరికీ సులువుగా అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఈ బైక్‌ను రూపొందించారు. గతంలో గోవాలో తొలిసారిగా దీనిని నడిపినప్పుడు ఆకట్టుకున్నప్పటికీ, రోజువారీ జీవితంలో ఈ బైక్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి ప్రతిష్టాత్మక ఢిల్లీ నగరంలో వారం రోజుల పాటు ట్రాఫిక్, హైవేల పై లాంగ్ రైడ్ చేసి పరీక్షించాం. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 450 వంటి బలమైన ప్రత్యర్థి ఉన్న మన దేశంలో బీఎండబ్ల్యూ F 450 GS తన ఎక్కువ ధరకు తగిన న్యాయం చేస్తుందో లేదో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

BMW F 450 GS రివ్యూ: చిన్న ప్యాకేజీలో అసలైన 'GS' అడ్వెంచర్ అనుభూతి.
BMW F 450 GS రివ్యూ: చిన్న ప్యాకేజీలో అసలైన 'GS' అడ్వెంచర్ అనుభూతి.

డిజైన్, ప్రీమియం క్వాలిటీ

బీఎండబ్ల్యూ ఎఫ్ 450 GS చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా, స్పోర్టీగా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా చిన్న ఇంజిన్ అడ్వెంచర్ బైక్‌ల రూపురేఖలు అంతగా ఆకట్టుకోవు, కానీ బీఎండబ్ల్యూ ఈ విషయంలో ఎక్కడా తగ్గలేదు.

దూరం నుంచి చూస్తే ఇది బీఎండబ్ల్యూ ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్ ఆర్ 1300 జిఎస్ (BMW R 1300 GS) కంపాక్ట్ వెర్షన్‌లా ప్రతిబింబిస్తుంది. ఎత్తైన వైఖరి, వెడల్పాటి హ్యాండిల్‌బార్, ఐకానిక్ బీక్ డిజైన్ వంటివి జిఎస్ ఫ్యామిలీ లుక్‌ను అందిస్తాయి. పెయింట్ ఫినిషింగ్, స్విచ్‌గేర్ క్వాలిటీ, ఇతర విభాగాలు ఎంతో ప్రీమియమ్‌గా ఉన్నాయి.

మేము టెస్ట్ చేసిన రేంజ్-టాపింగ్ 'జిఎస్ ట్రోఫీ' (GS Trophy) వేరియంట్ 'రేసింగ్ బ్లూ' రంగులో మెరిసిపోతోంది. ఇందులో స్పోర్ట్ సస్పెన్షన్, ఈజీ రైడ్ క్లచ్ (Easy Ride Clutch), వైట్ హ్యాండ్‌గార్డ్స్, ర్యాలీ విండ్‌స్క్రీన్, వైట్ కలర్ ఛాసిస్, ఎండ్యూరో ప్రో రైడింగ్ మోడ్, ఆఫ్‌రోడ్ ఫుట్‌పెగ్స్, అల్యూమినియం ఇంజిన్ గార్డ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అయితే, టాప్ వేరియంట్ అయినప్పటికీ ప్రాపర్ టూరింగ్ విండ్‌స్క్రీన్, లగేజ్ ర్యాక్ లేకపోవడం కొంత వింతగా అనిపిస్తుంది.

178 కిలోల బరువు ఉన్నప్పటికీ ఈజీగా మేనేజ్ చేసేలా ఉంటుంది
178 కిలోల బరువు ఉన్నప్పటికీ ఈజీగా మేనేజ్ చేసేలా ఉంటుంది

రైడింగ్ పొజిషన్, రోజువారీ వినియోగం

ఈ బైక్ సీటు ఎత్తు 845 మిమీగా ఉంది. కాగితంపై ఇది ఎత్తుగా అనిపించినప్పటికీ, సీటు మరియు ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ వద్ద బైక్ చాలా స్లిమ్‌గా ఉండటం వల్ల కాళ్లను కింద పెట్టడం అంత కష్టం కాదు.

రైడింగ్ పొజిషన్ ఎంతో హాయిగా, కంఫర్ట్‌గా ఉంటుంది. వెడల్పాటి హ్యాండిల్‌బార్ వల్ల బైక్ దిశను సులువుగా మార్చవచ్చు. ఈ అడ్వెంచర్ బైక్ బరువు 178 కిలోలు మాత్రమే. ఇది కదులుతున్నప్పుడు ఆ బరువు అసలు తెలుసుకోలేం. ఢిల్లీ లాంటి రద్దీగా ఉండే నగరాల్లోని ఇరుకైన వీధుల్లో, గజిబిజి ట్రాఫిక్‌లో కూడా బైక్‌ను హ్యాండిల్ చేయడం చాలా తేలికగా అనిపించింది.

F450 GS బైక్ R 1300 GS మినీ వెర్షన్ లా అనిపిస్తుంది. ఈ రేసింగ్ బ్లూ కలర్ టాప్ వేరియంట్ లో మాత్రమే లభిస్తుంది.
F450 GS బైక్ R 1300 GS మినీ వెర్షన్ లా అనిపిస్తుంది. ఈ రేసింగ్ బ్లూ కలర్ టాప్ వేరియంట్ లో మాత్రమే లభిస్తుంది.

ఇంజిన్ పెర్ఫార్మెన్స్, గేర్‌బాక్స్

బీఎండబ్ల్యూ ఎఫ్ 450 జిఎస్ బైక్‌లో 420 సీసీ పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. ఇది 48 హెచ్‌పి పవర్, 43 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇంజిన్ ఒక్కసారిగా దూసుకుపోకపోయినా, చాలా వేగంగా, శ్రమలేకుండా పవర్ డిలివరీ చేస్తుంది.

థ్రోటిల్ కొద్దిగా తిప్పగానే వేగం అందుకుంటుంది. సిటీ ట్రాఫిక్ దాటడానికి అవసరమైన బాటమ్-ఎండ్, మిడ్-రేంజ్ పవర్ ఇందులో పుష్కలంగా ఉంది. మాటిమాటికీ గేర్లు మార్చే అవసరం లేకుండా సిటీలో తిరగవచ్చు. హైవేలపై వందకు పైగా వేగాన్ని సునాయాసంగా అందుకోగలదు. ఈ ఇంజిన్ 135-డిగ్రీల ఫైరింగ్ ఆర్డర్‌తో పనిచేస్తుంది. రైడింగ్ సమయంలో స్వల్పమైన వైబ్రేషన్లు ఉన్నప్పటికీ, అవి ఇబ్బందికరంగా లేవు. 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో పాటు స్లిప్పర్ క్లచ్, క్విక్‌షిఫ్టర్ సదుపాయం ఇచ్చారు.

F450 GS మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది
F450 GS మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది

ఈజీ రైడ్ క్లచ్ (ERC): ఉపయోగాలు, లోపాలు

ఈ బైక్‌లోని అతిపెద్ద ప్రత్యేకత 'ఈజీ రైడ్ క్లచ్' (ERC) సిస్టమ్. భారీ ట్రాఫిక్‌లో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సుమారు 2,700 ఆర్‌పిఎమ్ దాటగానే ఈ సిస్టమ్ పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుంది. అంటే నిలిచిపోయిన ట్రాఫిక్‌లో క్లచ్ నొక్కాల్సిన పనిలేకుండా కేవలం థ్రాటిల్ తిప్పితే బైక్ ముందుకు కదులుతుంది.

అయితే, దీనికి అలవాటు పడటానికి కాస్త సమయం పడుతుంది. ముఖ్యంగా తక్కువ వేగంలో యు-టర్న్ తీసుకునేటప్పుడు ERC స్పందనను అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే లోయలా (Inclines/Slope) ఉన్న ప్రదేశాల్లో పార్కింగ్ చేసినప్పుడు హిల్-హోల్డ్ లేదా పార్కింగ్ బ్రేక్ లేకపోవడం వల్ల బైక్ వెనక్కి దొర్లే ప్రమాదం ఉంది. క్లచ్ వాడి డౌన్‌షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు గేర్‌బాక్స్ సరిగ్గా స్పందించకపోవచ్చు, కానీ క్విక్‌షిఫ్టర్ వాడినప్పుడు గేర్ షిఫ్టింగ్‌లు చాలా స్మూత్‌గా ఉంటాయి.

చక్కటి కంఫర్ట్ ఇచ్చే ఆకృతి
చక్కటి కంఫర్ట్ ఇచ్చే ఆకృతి

రైడ్, హ్యాండ్లింగ్ & ఫీచర్లు

ముందు వైపు 43 మిమీ అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫోర్క్స్ (180 మిమీ ట్రావెల్), వెనుక మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ అందించారు. సస్పెన్షన్ సెటప్ కాస్త స్టిఫ్‌గా (Firm) ఉంటుంది. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 450 గుంతల రోడ్లపై చాలా సాఫీగా వెళ్తే, బీఎండబ్ల్యూ F 450 GS మాత్రం రోడ్డుపై మంచి పట్టు సాధించడంపై దృష్టిపెడుతుంది.

మూలమలుపుల్లో (Corners) ఈ బైక్ చాలా స్థిరంగా, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చేలా ఉంటుంది. బ్రేకింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా ఉంది. ఇందులో రెయిన్, రోడ్, ఎండ్యూరో, ఎండ్యూరో ప్రో వంటి రైడింగ్ మోడ్లు ఉన్నాయి. ఆల్-ఎల్‌ఈడీ లైటింగ్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, యూఎస్‌బీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ఉన్న టీఎఫ్‌టీ డిస్‌ప్లే, హీటెడ్ గ్రిప్స్ లభిస్తాయి. అయితే, ఈ ధర రేంజ్‌లో క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఫీచర్ లేకపోవడం లోపమే.

దీని ఇంజిన్ చాలా స్మూత్
దీని ఇంజిన్ చాలా స్మూత్

ధర ఎంతంటే?

బీఎండబ్ల్యూ ఎఫ్ 450 జిఎస్ 'జిఎస్ ట్రోఫీ' వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 5.30 లక్షలుగా ఉంది. ఆన్-రోడ్ నాటికి దీని ధర దాదాపు రూ. 6 లక్షల వరకు చేరుకుంటుంది. (కాగా దీని బేస్ వేరియంట్ రూ. 4.70 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది).

సీటు భాగం చాలా స్లిమ్ గా ఉంటుంది
సీటు భాగం చాలా స్లిమ్ గా ఉంటుంది

లగేజ్ ర్యాక్, పానియర్లు లాంటి అదనపు యాక్సెసరీలు జోడిస్తే ధర మరింత పెరుగుతుంది. కొద్దిపాటి లోపాలు ఉన్నప్పటికీ, బీఎండబ్ల్యూ F 450 GS తన ప్రాథమిక లక్ష్యాలను పక్కాగా నెరవేర్చింది. చూడటానికి అసలైన జిఎస్ బైక్‌లా ఉంటూ, ప్రీమియం క్వాలిటీ, సులువైన హ్యాండ్లింగ్, నగరంతో పాటు హైవేలకు సరిపోయే శక్తివంతమైన ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. బీఎండబ్ల్యూ బ్రాండ్ ఇమేజ్‌తో పాటు రోజువారీ వాడకానికి అనువుగా ఉండే ప్రాక్టికల్ అడ్వెంచర్ బైక్ కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/BMW F 450 GS రివ్యూ: చిన్న ప్యాకేజీలో అసలైన 'GS' అడ్వెంచర్ అనుభూతి
Home/News/BMW F 450 GS రివ్యూ: చిన్న ప్యాకేజీలో అసలైన 'GS' అడ్వెంచర్ అనుభూతి
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