Airbag in Helmet : హెల్మెట్లలో ఎయిర్బ్యాగ్ టెక్నాలజీ! ఇక రైడర్ ఫుల్ సేఫ్? వీడియో వైరల్..
బైక్ పైనుంచి పడగానే హెల్మెట్ నుంచి ఎయిర్బ్యాగ్ తెరుచుకుని రైడర్ శరీరాన్ని చుట్టేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. చైనా తయారు చేసిందంటూ ప్రచారంలో ఉన్న ఈ టెక్నాలజీ వెనుక అసలు నిజమేంటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
బైక్ ప్రయాణంలో ప్రమాదం జరిగి కిందపడగానే, తలకు పెట్టుకున్న హెల్మెట్ నుంచి ఒక్కసారిగా భారీ ఎయిర్బ్యాగ్ బయటకు వచ్చి రైడర్ శరీరం మొత్తాన్ని కప్పేస్తే ఎలా ఉంటుంది? వినడానికే ఆశ్చర్యంగా ఉన్న ఈ దృశ్యం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. చైనా శాస్త్రవేత్తలు ఈ అద్భుత టెక్నాలజీని రూపొందించారంటూ ఒక వీడియో విపరీతంగా చక్కర్లు కొడుతోంది. లక్షలాది వ్యూస్ సాధిస్తున్న ఈ క్లిప్ చూసి వాహనదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నా, దీని వెనుక ఉన్న వాస్తవాలపై మాత్రం తీవ్ర సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాలతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని జాతీయ రహదారులపై నిత్యం లక్షలాది మంది ద్విచక్ర వాహనదారులు ప్రయాణిస్తుంటారు. మన దగ్గర రహదారి ప్రమాదాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో, ఇలాంటి భద్రతా పరికరాలకు సంబంధించిన వీడియోలు వాట్సాప్ గ్రూపులు, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో క్షణాల్లో వైరల్ అవుతాయి.
వైరల్ వీడియోలో ఏం కనిపిస్తోంది?
వైరల్ అవుతున్న ఫుటేజీలో ఒక రైడర్ వేగంగా వెళ్తున్న మోటార్ సైకిల్ పైనుంచి అదుపుతప్పి కిందపడతాడు. అతను నేలను తాకకముందే హెల్మెట్ నుంచి ఒక ఎయిర్బ్యాగ్ వేగంగా గాలి నింపుకుని, రైడర్ శరీరాన్ని పూర్తిగా చుట్టేస్తుంది. ఆధునిక కార్లలో ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అన్ని వైపుల నుంచి ప్రయాణికులను రక్షించే ఎయిర్బ్యాగ్ల తరహాలోనే, రోడ్డుపై పడినప్పుడు దెబ్బ తగలకుండా ఈ కుషన్ పొర కాపాడుతుందనేది దీని ఉద్దేశం.
వీడియో చివరిలో ఆ ఎయిర్బ్యాగ్ నుంచి గాలి తగ్గిపోయి, లోపల ఉన్న రైడర్ గేర్ బయటకు కనిపిస్తుంది. చూడటానికి ఎంతో నాటకీయంగా, సినిమా సన్నివేశంలా ఉండటంతో నెటిజన్లు దీన్ని విపరీతంగా షేర్ చేస్తున్నారు. కానీ, ఇది నిజంగా తయారు చేసిన ఉత్పత్తి ప్రదర్శనా, లేక ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) సాయంతో సృష్టించిన కల్పిత వీడియోనా అన్న ప్రశ్న ఇక్కడే మొదలైంది.
చైనా కంపెనీల ప్రచారం.. అధికారిక ప్రకటన ఏదీ?
ఈ ఎయిర్బ్యాగ్ హెల్మెట్ను రెండు చైనా కంపెనీలు కలిసి రూపొందించాయంటూ ఆన్లైన్లో వార్తలు వ్యాపించాయి. అవి ‘లాన్జీ యెమా మోటార్సైకిల్ ఫిట్టింగ్స్’, ‘యాన్ఫెంగ్ ఆటోమోటివ్’. అయితే ఈ రెండు సంస్థల్లో ఏ ఒక్కటి కూడా ఇలాంటి హెల్మెట్ గురించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
చైనాలోని జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్ కేంద్రంగా పనిచేసే లాన్జీ యెమా సంస్థ సాధారణ హెల్మెట్లను తయారు చేస్తుంది. ఏడాదికి 25 లక్షల హెల్మెట్లను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం తమకు ఉందని ఆ కంపెనీ అధికారిక పత్రాలు చెబుతున్నాయి. మరోవైపు యాన్ఫెంగ్ సంస్థ కార్లకు సంబంధించిన ఎయిర్బ్యాగ్లు, సీట్ బెల్టులు, స్టీరింగ్ వీల్స్ వంటి భద్రతా పరికరాలను అభివృద్ధి చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, వైరల్ క్లిప్లో కనిపిస్తున్న హెల్మెట్తో తమకు సంబంధం ఉన్నట్లు యాన్ఫెంగ్ ఉత్పత్తుల జాబితాలో ఎక్కడా ఆధారాలు లేవు.
వీడియోను జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అనేక అంశాలకు పొంతన కుదరడం లేదు. చైనా కంపెనీ తయారు చేసిందని చెబుతున్నప్పటికీ, ఆ హెల్మెట్ మీద లాన్జీ యెమా బ్రాండింగ్ ఎక్కడా కనిపించదు. దానికి బదులుగా ప్రముఖ ఇటాలియన్ హెల్మెట్ బ్రాండ్ 'ఏజీవీ' లోగో స్పష్టంగా దర్శనమిస్తోంది. అంతేకాదు, రైడర్ ధరించిన లెదర్ సూట్ కూడా ‘డైనీస్’ అనే మరో ఇటాలియన్ బ్రాండ్కు చెందినది.
ఈ వైరుధ్యాలను బట్టి చూస్తే, ఈ వీడియోను చైనా అభివృద్ధి చేసిన ఆవిష్కరణకు నిదర్శనంగా పరిగణించలేమని నిపుణులు తేల్చి చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకు దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి పత్రికా ప్రకటన గానీ, ప్రొడక్ట్ పేజీ గానీ, భద్రతా ధృవీకరణ పత్రం గానీ, స్వతంత్ర పరీక్షా ఫలితాలు గానీ అందుబాటులో లేవు.
హెల్మెట్లలో ఎయిర్బ్యాగ్ టెక్నాలజీ సాధ్యమేనా?
మోటార్ సైకిల్ రైడర్ల కోసం ఎయిర్బ్యాగ్ పరికరాలు రావడం అనేది కేవలం ఊహాజనిత విషయం కాదు. ప్రమాద సమయాల్లో తెరుచుకునే ఎయిర్బ్యాగ్ వెస్ట్లు, జాకెట్లను ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ రేసర్లు, బైక్ రైడర్లు ఉపయోగిస్తున్నారు. హెల్మెట్లోనే ఎయిర్బ్యాగ్ అమర్చే ఆలోచనపై కూడా గతంలో పరిశోధనలు జరిగాయి.
2022లో ఇటాలియన్ హెల్మెట్ తయారీ సంస్థ 'ఐరో' (AIROH), స్వీడిష్ భద్రతా సంస్థ 'ఆటోలివ్' సంయుక్తంగా ఎయిర్బ్యాగ్ టెక్నాలజీ ఉన్న ఒక ప్రోటోటైప్ హెల్మెట్ను ఆవిష్కరించాయి. అయితే అది కేవలం తలకు అదనపు రక్షణ కల్పించే ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే; ప్రస్తుతం ఆన్లైన్లో చక్కర్లు కొడుతున్న ఫుల్-బాడీ ఎయిర్బ్యాగ్ వీడియోకు, ఆ ప్రాజెక్టుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో కనిపించే ఇలాంటి ఏఐ ఆధారిత వీడియోలను నమ్మి మోసపోవద్దని టెక్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More