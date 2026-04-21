BPCL Recruitment 2026: BPCLలో భారీ నోటిఫికేషన్: 250 జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల భర్తీ.. అప్లై చేయడానికి గడువు ఇదే
BPCL Recruitment 2026: భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) దేశవ్యాప్తంగా వివిధ విభాగాల్లో 250 ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మే 17, 2026 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది.
BPCL Recruitment 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో కొలువు సాధించాలని కలలు కనే అభ్యర్థులకు భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించింది. మహారత్న హోదా కలిగిన ఈ దిగ్గజ చమురు సంస్థ, తాజాగా 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి వివిధ ఎగ్జిక్యూటివ్ కేడర్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. మొత్తం 250 ఖాళీలతో ఈ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ చేపడుతున్నారు.
ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు చెందిన నిరుద్యోగ యువతకు ఇది మంచి అవకాశం. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ (PSU)లో ఉద్యోగం అంటే కేవలం స్థిరత్వం మాత్రమే కాకుండా, మెరుగైన జీతభత్యాలు, సమాజంలో గౌరవం లభిస్తాయి.
ఖాళీల వివరాలు ఇవే
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం మూడు రకాల విభాగాల్లో నియామకాలు చేపడుతున్నారు.
- జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (Junior Executive): 210 పోస్టులు
- సెక్రటరీ (Secretary BPCL): 08 పోస్టులు
- అసోసియేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (Associate Executive): 32 పోస్టులు
విద్యార్హతలు, వయస్సు
అభ్యర్థులు పోస్టును బట్టి సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ లేదా పీజీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. విద్యా అర్హతలు, వయస్సు సడలింపులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ bharatpetroleum.inలో అందుబాటులో ఉన్న 'Detailed Notification' ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
BPCL ఈ పోస్టుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులను వివిధ దశల్లో వడపోస్తుంది. దరఖాస్తుల సంఖ్యను బట్టి ఎంపిక విధానంలో మార్పులు ఉండవచ్చు. సాధారణంగా అనుసరించే పద్ధతులు ఇవే:
- అప్లికేషన్ స్క్రీనింగ్: విద్యార్హతలు, పని అనుభవం ఆధారంగా అభ్యర్థులను షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు.
- పరీక్షలు: కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) లేదా రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
- గ్రూప్ యాక్టివిటీ: కేస్ బేస్డ్ డిస్కషన్ లేదా గ్రూప్ టాస్క్ ఉంటుంది.
- పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ: తుది దశలో ముఖాముఖి నిర్వహించి అభ్యర్థుల నైపుణ్యాన్ని పరీక్షిస్తారు.
దరఖాస్తు రుసుము
సాధారణ (UR), ఓబీసీ (OBC-NCL), ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS) అభ్యర్థులు మొత్తం ₹1180 (ఫీజు ₹1000 + 18% జీఎస్టీ ₹180) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా పేమెంట్ గేట్వే ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి. అయితే ఎస్సీ (SC), ఎస్టీ (ST), దివ్యాంగులకు (PwBD) అప్లికేషన్ ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు. అభ్యర్థులు డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్, యూపీఐ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఫీజు చెల్లించవచ్చు.
ముఖ్యమైన తేదీలు
దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా, ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి మే 17, 2026 చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. గడువు ముగిసే వరకు వేచి చూడకుండా, సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తకముందే దరఖాస్తు పూర్తి చేయడం ఉత్తమం.
మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు తరచుగా భారత్ పెట్రోలియం అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శిస్తూ ఉండాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. BPCL నోటిఫికేషన్ 2026 ద్వారా ఎన్ని పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు?
మొత్తం 250 పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఇందులో అత్యధికంగా జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగంలో 210 ఖాళీలు ఉన్నాయి.
2. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఎప్పుడు?
అర్హులైన అభ్యర్థులు మే 17, 2026 లోపు తమ దరఖాస్తులను ఆన్లైన్లో సమర్పించాలి.
3. దరఖాస్తు రుసుము ఎంత?
జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు ₹1180 ఫీజు ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఎటువంటి రుసుము లేదు.
4. ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది?
స్క్రీనింగ్, రాత పరీక్ష లేదా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష, గ్రూప్ టాస్క్, వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూల ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.
