    BPCL Recruitment 2026: BPCLలో భారీ నోటిఫికేషన్: 250 జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల భర్తీ.. అప్లై చేయడానికి గడువు ఇదే

    BPCL Recruitment 2026: భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) దేశవ్యాప్తంగా వివిధ విభాగాల్లో 250 ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మే 17, 2026 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది.

    Published on: Apr 21, 2026 2:37 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    BPCL Recruitment 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో కొలువు సాధించాలని కలలు కనే అభ్యర్థులకు భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించింది. మహారత్న హోదా కలిగిన ఈ దిగ్గజ చమురు సంస్థ, తాజాగా 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి వివిధ ఎగ్జిక్యూటివ్ కేడర్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. మొత్తం 250 ఖాళీలతో ఈ రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్ చేపడుతున్నారు.

    భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) 250 ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది (ANI Video Grab )
    ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు చెందిన నిరుద్యోగ యువతకు ఇది మంచి అవకాశం. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ (PSU)లో ఉద్యోగం అంటే కేవలం స్థిరత్వం మాత్రమే కాకుండా, మెరుగైన జీతభత్యాలు, సమాజంలో గౌరవం లభిస్తాయి.

    ఖాళీల వివరాలు ఇవే

    ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం మూడు రకాల విభాగాల్లో నియామకాలు చేపడుతున్నారు.

    • జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (Junior Executive): 210 పోస్టులు
    • సెక్రటరీ (Secretary BPCL): 08 పోస్టులు
    • అసోసియేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (Associate Executive): 32 పోస్టులు

    విద్యార్హతలు, వయస్సు

    అభ్యర్థులు పోస్టును బట్టి సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ లేదా పీజీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. విద్యా అర్హతలు, వయస్సు సడలింపులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ bharatpetroleum.inలో అందుబాటులో ఉన్న 'Detailed Notification' ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

    ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?

    BPCL ఈ పోస్టుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులను వివిధ దశల్లో వడపోస్తుంది. దరఖాస్తుల సంఖ్యను బట్టి ఎంపిక విధానంలో మార్పులు ఉండవచ్చు. సాధారణంగా అనుసరించే పద్ధతులు ఇవే:

    • అప్లికేషన్ స్క్రీనింగ్: విద్యార్హతలు, పని అనుభవం ఆధారంగా అభ్యర్థులను షార్ట్‌లిస్ట్ చేస్తారు.
    • పరీక్షలు: కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) లేదా రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
    • గ్రూప్ యాక్టివిటీ: కేస్ బేస్డ్ డిస్కషన్ లేదా గ్రూప్ టాస్క్ ఉంటుంది.
    • పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ: తుది దశలో ముఖాముఖి నిర్వహించి అభ్యర్థుల నైపుణ్యాన్ని పరీక్షిస్తారు.

    దరఖాస్తు రుసుము

    సాధారణ (UR), ఓబీసీ (OBC-NCL), ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS) అభ్యర్థులు మొత్తం 1180 (ఫీజు 1000 + 18% జీఎస్టీ 180) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా పేమెంట్ గేట్‌వే ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి. అయితే ఎస్సీ (SC), ఎస్టీ (ST), దివ్యాంగులకు (PwBD) అప్లికేషన్ ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు. అభ్యర్థులు డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్, యూపీఐ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఫీజు చెల్లించవచ్చు.

    ముఖ్యమైన తేదీలు

    దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా, ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి మే 17, 2026 చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. గడువు ముగిసే వరకు వేచి చూడకుండా, సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తకముందే దరఖాస్తు పూర్తి చేయడం ఉత్తమం.

    మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు తరచుగా భారత్ పెట్రోలియం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శిస్తూ ఉండాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. BPCL నోటిఫికేషన్ 2026 ద్వారా ఎన్ని పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు?

    మొత్తం 250 పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఇందులో అత్యధికంగా జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగంలో 210 ఖాళీలు ఉన్నాయి.

    2. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఎప్పుడు?

    అర్హులైన అభ్యర్థులు మే 17, 2026 లోపు తమ దరఖాస్తులను ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించాలి.

    3. దరఖాస్తు రుసుము ఎంత?

    జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 1180 ఫీజు ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఎటువంటి రుసుము లేదు.

    4. ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది?

    స్క్రీనింగ్, రాత పరీక్ష లేదా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష, గ్రూప్ టాస్క్, వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూల ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/BPCL Recruitment 2026: BPCLలో భారీ నోటిఫికేషన్: 250 జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల భర్తీ.. అప్లై చేయడానికి గడువు ఇదే
