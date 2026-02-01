Edit Profile
    బడ్జెట్ 2026: క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు భారీ ఊరట.. 17 ఔషధాలపై కస్టమ్స్ డ్యూటీ రద్దు

    ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ వ్యాధితో పోరాడుతున్న వారికి కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 గొప్ప వార్తను అందించింది. చికిత్స ఖర్చును తగ్గించే లక్ష్యంతో 17 రకాల క్యాన్సర్ నివారణ మందులపై బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీని పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు.

    Published on: Feb 01, 2026 2:03 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దేశంలో పెరుగుతున్న నాన్-కమ్యూనికేబుల్ వ్యాధుల (క్యాన్సర్, డయాబెటిస్ వంటివి) భారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రభుత్వం ఆరోగ్య రంగంలో కీలక మార్పులు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా ఖరీదైన విదేశీ ఔషధాలపై ఆధారపడే రోగులకు ఈ నిర్ణయం వెన్నుదన్నుగా నిలవనుంది.

    కీలక పన్ను మినహాయింపులు:

    17 క్యాన్సర్ మందులు: 17 రకాల ప్రాణరక్షక క్యాన్సర్ ఔషధాలపై ప్రాథమిక కస్టమ్స్ డ్యూటీని ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఎత్తివేసింది. దీనివల్ల దిగుమతి చేసుకునే మందుల ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.

    అరుదైన వ్యాధులు: మరో 7 రకాల అరుదైన వ్యాధుల (Rare Diseases) చికిత్సకు వాడే మందులు, ప్రత్యేక ఆహార పదార్థాలపై కూడా దిగుమతి సుంకాల నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు.

    వ్యక్తిగత దిగుమతులు: వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులపై పన్నును 20% నుండి 10%కి (సగానికి) తగ్గించారు.

    ఆయుష్ (AYUSH), సంప్రదాయ వైద్యానికి ఊతం:

    సంప్రదాయ వైద్య రంగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ఆర్థిక మంత్రి పలు ప్రతిపాదనలు చేశారు.

    • కొత్త ఆయుర్వేద సంస్థలు: దేశవ్యాప్తంగా మూడు కొత్త ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద (AIIA)లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
    • అప్‌గ్రేడేషన్: ప్రస్తుతం ఉన్న ఆయుష్ ఫార్మసీలు, డ్రగ్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీలను ఆధునీకరించనున్నారు.
    • జామ్‌నగర్ కేంద్రం: గుజరాత్‌లోని జామ్‌నగర్‌లో ఉన్న ‘డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్’ను మరింత విస్తరించనున్నారు.

    హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ కోసం భారీ లక్ష్యం:

    వైద్య సేవల్లో నాణ్యతను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం మానవ వనరులపై దృష్టి పెట్టింది:

    • రాబోయే 5 ఏళ్లలో 1 లక్ష మంది శిక్షణ పొందిన 'అలైడ్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్'ను (Allied Health Professionals) సిద్ధం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
    • ఆప్టోమెట్రీ, రేడియాలజీ, అనస్థీషియా, అప్లైడ్ సైకాలజీ వంటి 10 కీలక విభాగాలలో ఈ నిపుణులను తయారు చేసేందుకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో కొత్త సంస్థలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

    "భారతదేశంలో వ్యాధుల ధోరణి మారుతోంది. క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులతో పోరాడేందుకు బయోలాజికల్ మందులు తక్కువ ధరకే లభించడం అత్యంత అవసరం. ఈ నిర్ణయాలు రోగుల జీవన నాణ్యతను పెంచుతాయి." — నిర్మలా సీతారామన్, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి

