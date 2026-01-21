Edit Profile
    చిన్న వ్యాపారాలకు ఊతం: సిడ్బీలో రూ. 5,000 కోట్ల పెట్టుబడికి కేంద్రం నిర్ణయం

    సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు (MSME) రుణ సదుపాయాన్ని మరింత సులభతరం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సిడ్బీలో రూ. 5,000 కోట్ల ఈక్విటీ పెట్టుబడితో పాటు, అటల్ పెన్షన్ యోజనను 2031 వరకు పొడిగిస్తూ ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలోని కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

    Published on: Jan 21, 2026 6:03 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala, New Delhi
    దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా ఉన్న MSME రంగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో ముందడుగు వేసింది. బుధవారం జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SIDBI)లో రూ. 5,000 కోట్ల మూలధనాన్ని ఇవ్వడానికి ఆమోదం తెలిపారు.

    చిన్న వ్యాపారాలకు ఊతం: సిడ్బీలో రూ. 5,000 కోట్ల పెట్టుబడికి కేంద్రం నిర్ణయం (Mint)
    చిన్న వ్యాపారాలకు ఊతం: సిడ్బీలో రూ. 5,000 కోట్ల పెట్టుబడికి కేంద్రం నిర్ణయం (Mint)

    పెట్టుబడి వివరాలు, విడతలు

    ఈ రూ. 5,000 కోట్ల ఈక్విటీ పెట్టుబడిని కేంద్ర ఆర్థిక సేవల విభాగం మూడు విడతల్లో సిడ్బీకి అందించనుంది:

    • 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం: రూ. 3,000 కోట్లు
    • 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం: రూ. 1,000 కోట్లు
    • 2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరం: రూ. 1,000 కోట్లు

    ఈ పెట్టుబడి వల్ల సిడ్బీ తన రుణ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడమే కాకుండా, తక్కువ వడ్డీకే చిన్న పరిశ్రమలకు రుణాలు ఇచ్చే అవకాశం కలుగుతుంది.

    లక్షలాది మందికి ఉపాధి.. కోట్లాది మందికి లబ్ధి

    ప్రభుత్వ అంచనాల ప్రకారం ఈ నిర్ణయం వల్ల కింది మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.

    • కొత్త లబ్ధిదారులు: సిడ్బీ ద్వారా ఆర్థిక సాయం పొందే MSMEల సంఖ్య 7.62 మిలియన్ల (76 లక్షలు) నుండి 2028 నాటికి 10.2 మిలియన్లకు (కోటి పైగా) చేరుతుంది.
    • ఉపాధి కల్పన: అదనపు రుణాల ద్వారా 2028 చివరి నాటికి దాదాపు 1.12 కోట్ల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా.
    • ఎగుమతుల్లో వృద్ధి: ప్రస్తుతం దేశ ఎగుమతుల్లో 45% వాటా కలిగి ఉన్న MSME రంగాన్ని డిజిటలైజ్ చేయడం ద్వారా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వాటి పోటీతత్వాన్ని పెంచనున్నారు.

    అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY) పొడిగింపు

    అసంఘటిత రంగ కార్మికుల కోసం 2015లో ప్రారంభించిన అటల్ పెన్షన్ యోజనను 2030-31 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు కొనసాగించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం ఈ పథకంలో 8.66 కోట్ల మంది చందాదారులు ఉండగా, వారికి 60 ఏళ్ల తర్వాత రూ. 1,000 నుండి రూ. 5,000 వరకు నెలవారీ పెన్షన్ లభిస్తుంది.

    MSMEలు ఎక్కువగా ఉన్న టాప్ 5 రాష్ట్రాలు (నవంబర్ 2025 నాటికి):

    • మహారాష్ట్ర: 9.4 మిలియన్లు
    • కర్ణాటక: 6.7 మిలియన్లు
    • తమిళనాడు: 6.0 మిలియన్లు
    • ఉత్తరప్రదేశ్: 4.6 మిలియన్లు
    • గుజరాత్: 4.1 మిలియన్లు

    ముఖ్య ఉద్దేశ్యం: గ్లోబల్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్‌కు అనుగుణంగా మన ఉత్పత్తులను మార్చడం, ఎంఎస్ఎంఈ రంగానికి డిజిటల్ అప్‌గ్రేడ్ కల్పించడం ద్వారా ఎగుమతులను పెంచడమే లక్ష్యం.

