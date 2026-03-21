    వామ్మో.. ఇదేం కాఫీ! చిన్నపిల్లల మూత్రంలో ఉడికించిన గుడ్లతో ‘అమెరికానో’..

    చైనాలోని ఒక కేఫ్ 'చైల్డ్ యూరిన్ ఎగ్స్' (చిన్నపిల్లల మూత్రంలో ఉడికించిన గుడ్లు) కలిపిన వింత కాఫీని పరిచయం చేసి సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శల పాలైంది. స్థానిక సంప్రదాయం ప్రకారం దీనికి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని కేఫ్ యాజమాన్యం వాదించినప్పటికీ ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా ఈ పానీయాన్ని మెనూ నుంచి తొలగించారు.

    Published on: Mar 21, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    చైనాలో ఒక కేఫ్ చేసిన వింత ప్రయోగం ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో తీవ్ర దుమారం రేపింది. సాధారణంగా కాఫీలో పాలు, చక్కెర లేదా క్రీమ్ కలుపుతుంటారు. కానీ చైనాలోని ఒక ఈటరీ తన 'అమెరికానో' కాఫీకి ఒక వింత ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. స్థానికంగా ప్రాచుర్యం పొందిన 'చైల్డ్ యూరిన్ ఎగ్స్'ని కాఫీ పైన టాపింగ్‌గా వేసి వడ్డించడం మొదలుపెట్టింది. దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడటంతో కేఫ్ యాజమాన్యం ఆ డ్రింక్‌ను నిలిపివేసింది.

    చైనాలో వింత కాఫీ! (Freepik/Representational image )
    అమ్మకాలు జోరుగా ఉన్నప్పటికీ..

    సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ కథనం ప్రకారం.. ఈ వింత కాఫీని వినియోగదారులు బాగానే ఇష్టపడుతున్నారని సదరు కేఫ్ పేర్కొంది. దీని ధర 28 యువాన్లు (సుమారు రూ. 380). ఈ డ్రింక్‌ను మెనూ నుంచి తొలగించకముందు, వారాంతాల్లో రోజుకు 100 కప్పులకు పైగా అమ్ముడయ్యేదని కేఫ్ యాజమాన్యం తెలిపింది. ఈ గుడ్లను కాఫీపై ఉంచే ముందు వాటిని రోస్ట్ చేసి క్రిస్పీగా మార్చేవారు. కస్టమర్లు ఆ గుడ్డును విడిగా తినవచ్చు లేదా కాఫీలో కలుపుకుని తాగవచ్చని సిబ్బంది వివరించారు.

    ఏంటీ ఈ 'చైల్డ్ యూరిన్ ఎగ్స్'?

    ఇది చైనాలోని జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్‌లో ఉన్న డోంగ్యాంగ్ నగరంలో ఒక పురాతన స్థానిక వంటకం. దీనికి ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని అక్కడి ప్రజలు నమ్ముతారు. 10 ఏళ్లలోపు వయసున్న బాలుర నుంచి సేకరించిన మూత్రంలో ఈ గుడ్లను ఉడికిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల వసంత కాలంలో అలసట రాదని, వేసవిలో వడదెబ్బ తగలకుండా ఉంటుందని స్థానికుల నమ్మకం.

    చారిత్రక నేపథ్యం..

    ఈ వింత అలవాటు సాంగ్ రాజవంశం (960–1279) కాలం నాటిదని చెబుతారు. ఒక స్థానిక కథనం ప్రకారం.. ఒకప్పుడు ఓ సైన్యాధిపతి గ్రామస్తుల నుంచి గుడ్లు కావాలని అడగగా, వారు పొరపాటున బాలుర మూత్రంలో ఉడికించిన గుడ్లను ఇచ్చారు. దీనిపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయగా.. ఇందులో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయని, కాళ్ల నొప్పులను కూడా నివారిస్తుందని వారు వివరించారు. ఈ వంటకాన్ని 2008లో డోంగ్యాంగ్ అస్పృశ్య సాంస్కృతిక వారసత్వంగా (Intangible Cultural Heritage) గుర్తించారు. కొన్ని సంప్రదాయ చైనా వైద్య పద్ధతుల్లో కూడా దీని ప్రస్తావన ఉంది.

    వైద్య నిపుణుల హెచ్చరిక..

    సాంప్రదాయకంగా దీనికి గుర్తింపు ఉన్నప్పటికీ, వైద్య నిపుణులు మాత్రం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిన్హువా మునిసిపల్ సెంట్రల్ హాస్పిటల్‌కు చెందిన నెఫ్రాలజిస్ట్ హువాంగ్ జియాన్ మాట్లాడుతూ.. "మూత్రం అనేది మానవ శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చే వ్యర్థం. ఇందులో శరీరానికి మేలు చేసే అంశాలేవీ ఉండవు. వీటిని తీసుకోవాలని నేను అస్సలు సిఫార్సు చేయను," అని స్పష్టం చేశారు.

    ఆన్‌లైన్​లో ఆగ్రహం - డ్రింక్ ఉపసంహరణ..

    ఈ వింత డ్రింక్‌కు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. "ఈ గుడ్ల పారిశుధ్యానికి గ్యారెంటీ ఏంటి?" అని ఒకరు ప్రశ్నించగా.. "నేను స్థానికుడినే అయినప్పటికీ, ఈ గుడ్లను ఎప్పుడూ ప్రయత్నించలేదు. ఇవి చూడటానికే చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి," అని మరొకరు కామెంట్ చేశారు. తీవ్రమైన వ్యతిరేకత రావడంతో కేఫ్ యాజమాన్యం ఈ డ్రింక్‌ను మెనూ నుంచి పూర్తిగా తొలగించింది.

    News/News/వామ్మో.. ఇదేం కాఫీ! చిన్నపిల్లల మూత్రంలో ఉడికించిన గుడ్లతో 'అమెరికానో'..
