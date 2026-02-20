Edit Profile
    ఇంట్లో పావురాలు గుడ్లు పెట్టడం శుభమా, అశుభమా? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెప్తోందో తెలుసుకోండి!

    చాలా మంది దీనిని సంతోషం, శ్రేయస్సుకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. అయితే జ్యోతిష్యశాస్త్రం మరియు వాస్తు ప్రకారం ఇది ఎక్కువగా అశుభమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. 

    Published on: Feb 20, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ జ్యోతిష్యశాస్త్రం, వాస్తు శాస్త్రం, శకున శాస్త్రంలో ఇంటిలోనికి పావురాలు రావడం, గూడు కట్టడం లేదా గుడ్లు పెట్టడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది. పావురం శాంతికి చిహ్నమని చెబుతారు. కానీ వారు ఇంట్లో గూడు కట్టినప్పుడు లేదా గుడ్లు పెట్టినప్పుడు దాని అర్థం మారుతుంది. చాలా మంది దీనిని సంతోషం, శ్రేయస్సుకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. అయితే జ్యోతిష్యశాస్త్రం మరియు వాస్తు ప్రకారం ఇది ఎక్కువగా అశుభమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. దాని శుభ ప్రభావాలు, అశుభ ప్రభావాలు గురించి ఇప్పుడే వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    పావురాలు ఇంటికి వస్తే మంచిదేనా, గూడు కట్టచ్చా?
    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం పావురం శాంతి మరియు సానుకూల శక్తికి చిహ్నం. ఇంటి బాల్కనీలో, టెర్రస్‌లోనో, ప్రాంగణంలోనో పావురం ఎగురుతూ ఉంటే అది సుఖం, శ్రేయస్సు మరియు లక్ష్మి రాకకు శుభసూచకం. కానీ పావురం ఇంట్లో శాశ్వతంగా గూడు కట్టినట్లయితే అది దురదృష్టకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. గూడు కట్టడం వల్ల ఇంట్లో అస్థిరత, ఆర్థిక నష్టం మరియు కుటుంబంలో విభేదాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పావురం రాహువుతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల దాని శాశ్వత నివాసం వ్యతిరేక శక్తిని తెస్తుందని భావిస్తారు.

    పావురాలు గుడ్లు పెట్టడం శుభమా, అశుభమా?

    శకునాలు మరియు నమ్మకాల ప్రకారం ఇంట్లో పావురం గుడ్లు పెట్టడం అశుభ సంకేతం. ఇది ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అప్పులు, ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా కుటుంబంలో విభేదాలను సూచిస్తుంది. చాలా మంది జ్యోతిష్కులు దీనిని ‘ఆర్థిక పరిమితి’ మరియు ‘కుటుంబ అశాంతి’కి చిహ్నంగా భావిస్తారు.

    పావురం పదేపదే గుడ్లు పెడుతుంటే ఇది పెద్ద సమస్య లేదా రాబోయే హానికి సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది. కొంతమంది దీనిని పిల్లలు కలగడానికి సంకేతంగా భావించినప్పటికీ, చాలా చోట్ల దీనిని హెచ్చరికగా తీసుకోవాలని, జాగ్రత్తగా వుండాలని చెప్పబడింది.

    పావురాలతో సంబంధం ఉన్న ఇతర సంకేతాలు మరియు ప్రభావాలు

    ఉదయంపూట పావురాల కూతలు వింటే– ప్రేమ, ఆనందం మరియు సానుకూలతకు సంకేతం.

    సాయంత్రం వింటే– తగాదాలు, దొంగతనం లేదా విభేదాల అనుమానం.

    ఎక్కువ పావురాలు – ఇంట్లో అస్థిరత మరియు వ్యతిరేకతకు సంకేతం.

    వాస్తు ప్రకారం పావురాలు ప్రధాన ద్వారం, ప్రార్థనా స్థలం లేదా వంటగది దగ్గర గూడు నిర్మించడం చాలా అశుభకరం.

    పావురాల గూళ్లు, నివారణ చర్యలు

    పావురాలు పదేపదే వస్తుంటే హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి. హనుమంతుడికి సిందూరం సమర్పించండి.

    పావురాలను ఇంట్లో గూడు కడితే వాటిని తొలగించి ఇంటికి దూరంగా ఒక చెట్టు లేదా సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఉంచండి. హాని కలిగించడం మానుకోండి.

    పావురాలు వచ్చే ప్రదేశాన్ని రెగ్యులర్‌గా శుభ్రంగా ఉంచండి. మురికి లేకుండా చూసుకోండి.

    ఇంటికి దూరంగా పార్కు లేదా బహిరంగ ప్రదేశంలో పావురాలకు ఆహారం మరియు నీటిని ఇవ్వండి. ఇది బుధుడు మరియు బృహస్పతి గ్రహాలను బలోపేతం చేస్తుందని భావిస్తారు.

    ఇంటి ప్రధాన ద్వారంపై స్వస్తిక్ లేదా ఓం గుర్తును రూపొందించండి. రావి లేదా తులసి మొక్కను నాటండి. పావురాలు సందర్శించడం సాధారణం. కానీ గూడు కట్టడం మరియు గుడ్లు పెట్టడం ఎక్కువగా దురదృష్టకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. వాస్తు, జ్యోతిష్యానికి అనుగుణంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సానుకూల శక్తిని నిలుపుకోవచ్చు.

