    UMANG యాప్​ ద్వారా CBSE 10th Result 2026 ఎలా చెక్​ చేసుకోవాలి?

    CBSE 10th Result 2026 : సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు అప్డేట్. ఫలితాల విడుదల సమయంలో వెబ్‌సైట్లు మొరాయించినా, ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా సెకన్లలో మీ మార్కుల జాబితాను పొందవచ్చు.

    Published on: Apr 15, 2026 5:29 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    CBSE result 2026 when : సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాల కోసం దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే ఒకేసారి అందరూ అధికారిక వెబ్‌సైట్లపై పడటంతో సర్వర్లు నెమ్మదించడం సహజం. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం డిజిటల్ ఆప్షన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ముఖ్యంగా 'ఉమాంగ్' యాప్ ద్వారా విద్యార్థులు ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా తమ ఫలితాలను స్మార్ట్‌ఫోన్లలోనే చూసుకోవచ్చు.

    సీబీఎస్​ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు- ఇలా చెక్​ చేసుకోండి..
    ఫలితాలు ఏ క్షణంలోనైనా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ ఉమంగ్​ యాప్​ ద్వారా సీబీఎస్​ఈ క్లాస్​ 10 రిజల్ట్స్ ఎలా చెక్​ చేసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    సీబీఎస్​ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు- వెబ్‌సైట్ రద్దీకి చెక్: ఉమాంగ్ యాప్ ప్రత్యేకం..

    సాధారణంగా ఫలితాల రోజున సీబీఎస్ఈ అధికారిక వెబ్‌సైట్లు ట్రాఫిక్ తాకిడికి 'క్రాష్' అవుతుంటాయి. దీనివల్ల విద్యార్థులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతారు. ఇలాంటి సమయంలో కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని 'ఉమాంగ్' యాప్ ఆపద్బాంధవిలా పనిచేస్తుంది. ఇది ప్రభుత్వ అధికారిక ప్లాట్‌ఫారమ్ కావడంతో భద్రతపై ఎటువంటి సందేహాలు అవసరం లేదు.

    ఉమంగ్​ యాప్​లో సీబీఎస్​ఈ 10 తరగతి ఫలితాలు చూసుకోవడం ఇలా.. (స్టెప్-బై-స్టెప్)

    మీ మొబైల్‌లో ఫలితాలను పొందడానికి ఈ స్టెప్స్​ అనుసరించండి:

    ముందుగా మీ ఫోన్‌లోని ప్లేస్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుంచి UMANG యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

    మీ మొబైల్ నంబర్ ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వండి.

    యాప్‌లోని సెర్చ్ బార్‌లో 'CBSE' అని టైప్ చేసి, 'Class 10 Result 2026' లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    అక్కడ అడిగిన విధంగా మీ రోల్ నంబర్, స్కూల్ నంబర్, అడ్మిట్ కార్డ్ ఐడీ వివరాలను నమోదు చేయండి.

    వివరాలు సరిచూసుకుని సబ్మిట్ చేయగానే మీ మార్కుల జాబితా స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

    సీబీఎస్​ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు- డిజిలాకర్ ద్వారా మార్క్ షీట్..

    కేవలం ఫలితాలు చూసుకోవడమే కాకుండా, విద్యార్థులు తమ ఒరిజినల్ మార్కుల సర్టిఫికేట్లను డిజిటల్ రూపంలో పొందేందుకు సీబీఎస్ఈ డిజిలాకర్ సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది. ఉమాంగ్ యాప్‌లో కనిపించే ఫలితాలు తాత్కాలికమైనవి అయినప్పటికీ, పై చదువుల ప్రవేశాలకు వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు.

    "విద్యార్థులు ఫలితాల కోసం గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా డిజిటల్ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేశాం," అని బోర్డు ప్రతినిధులు గతంలోనే స్పష్టం చేశారు.

    విద్యార్థులు ఇవి సిద్ధం చేసుకోవాలి..

    ఫలితాలను చెక్ చేసే సమయంలో కంగారు పడకుండా ఉండాలంటే మీ అడ్మిట్ కార్డ్​ను ముందే దగ్గర పెట్టుకోవడం మంచిది. హాల్ టికెట్ నంబర్ లేదా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వంటి వివరాలను తప్పుగా నమోదు చేస్తే రిజల్ట్ రాదు. కాబట్టి, ఒకటికి రెండుసార్లు వివరాలను సరిచూసుకోవడం ఉత్తమం. ఈ ఆధునిక డిజిటల్ విధానాల వల్ల ఫలితాల వేట ఇప్పుడు కేవలం వేలిముద్రల దూరంలోనే ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. సీబీఎస్ఈ ఫలితాల కోసం ఉమాంగ్ యాప్ నమ్మదగినదేనా?

    అవును, ఉమాంగ్ (Unified Mobile Application for New-age Governance) అనేది భారత ప్రభుత్వ అధికారిక యాప్. ఇది అత్యంత సురక్షితమైనది మరియు విశ్వసనీయమైనది.

    2. రిజల్ట్స్ చూసుకోవడానికి ఏయే వివరాలు అవసరం?

    మీ రోల్ నంబర్, స్కూల్ నంబర్, అడ్మిట్ కార్డ్ ఐడీ వివరాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

    3. వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ కాకపోతే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఏంటి?

    అధికారిక వెబ్‌సైట్ పనిచేయనప్పుడు ఉమాంగ్ యాప్, డిజిలాకర్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు.

    4. డిజిటల్ మార్క్ షీట్ అడ్మిషన్ల కోసం పనికొస్తుందా?

    అవును, డిజిలాకర్ లేదా ఉమాంగ్ యాప్ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న మార్క్ షీట్ ప్రావిజనల్ అడ్మిషన్ల కోసం ఉపయోగపడుతుంది. అయితే తర్వాత ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

