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4 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు ఆ జలుబు సిరప్‌లు వాడకూడదు: కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు

నాలుగేళ్ల లోపు పిల్లలకు క్లోర్‌ఫెనిరమైన్ మేలేట్, ఫినైల్‌ఫ్రైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ కాంబినేషన్ జలుబు మందుల విక్రయాలను కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ నియంత్రించింది. ఈ కాంబినేషన్ వల్ల చిన్న పిల్లలలో తీవ్రమైన ఆరోగ్య ప్రమాదాలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు స్పష్టం చేశారు.

Published on: Aug 25, 2026, 14:02:07 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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విషపూరిత సిరప్‌ల ఘటనల నేపథ్యం, నాణ్యతా లోపమున్న మందుల వల్ల తలెత్తుతున్న ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నాలుగేళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న చిన్నారులకు వాడే కొన్ని రకాల జలుబు, దగ్గు సిరప్‌ల తయారీ, విక్రయాలు, పంపిణీపై కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఆంక్షలు విధించింది. క్లోర్‌ఫెనిరమైన్ మేలేట్ (Chlorpheniramine Maleate), ఫినైల్‌ఫ్రైన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ (Phenylephrine Hydrochloride) కాంబినేషన్‌తో వచ్చే మందులను ఈ వయస్సు పిల్లలకు వాడకూడదని ఆదేశించింది. నిపుణుల కమిటీతో పాటు డ్రగ్స్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ బోర్డు (DTAB) ఇచ్చిన రక్షణ నివేదికల ఆధారంగా ఈ చర్యలు చేపట్టింది.

4 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు ఆ జలుబు సిరప్‌లు వాడకూడదు: కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు
4 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు ఆ జలుబు సిరప్‌లు వాడకూడదు: కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు

నిషేధానికి ప్రధాన వైద్య కారణాలు

క్లోర్‌ఫెనిరమైన్ మేలేట్ అనేది మొదటి తరం యాంటీహిస్టమైన్ కాగా, ఫినైల్‌ఫ్రైన్ అనేది ముక్కు దిబ్బడ తగ్గించే వేసోకాన్స్ట్రిక్టర్. ఈ రెండింటినీ కలిపి తయారుచేసే ఫిక్స్డ్ డోస్ కాంబినేషన్ (FDC) మందులలో ఒక దాని పరిమాణాన్ని మార్చకుండా మరొక దానిని ఇచ్చే వీలుండదు. నాలుగేళ్ల లోపు పిల్లలలో కాలేయ జీవక్రియ, మూత్రపిండాల పనితీరు వయస్సును బట్టి చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఫలితంగా ఈ కాంబినేషన్ వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు రాకపోగా, శరీరంలో విషతుల్య ప్రభావాలు పెరుగుతాయని నిపుణుల ప్యానెల్ స్పష్టం చేసింది.

చిన్నారుల ఆరోగ్యానికి పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు

ఈ కాంబినేషన్ మందులు వాడటం వల్ల పిల్లల కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ బలహీనపడటం, తీవ్రమైన నీరసం, శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు, ఫిట్స్ రావడం వంటి ప్రమాదాలు ఉంటాయి. ఫినైల్‌ఫ్రైన్ వల్ల ఒక్కసారిగా రక్తపోటు పెరగడం, గుండె స్పందనల వేగంలో తీవ్ర మార్పులు రావడం వంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి. ఈ కాంబినేషన్ సిరప్‌లను తెలియక ఎక్కువ మోతాదులో ఇస్తే పిల్లలు భ్రమలకు గురికావడం (Hallucinations), స్పృహ తప్పడం, ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరుకోవడం జరుగుతుంది.

"చిన్న పిల్లలకు మందుల వినియోగం విషయంలో ఈ నిర్ణయం అత్యంత రక్షణాత్మకమైనది. దగ్గు, జలుబు, అలర్జీల కోసం ఇచ్చే కాంబినేషన్ మందుల వల్ల పిల్లల శరీరంలోకి అనవసరమైన రసాయనాలు చేరి తీవ్ర దుష్ప్రభావాలకు దారితీస్తాయి" అని చండీగఢ్‌లోని కొకూన్ ఆసుపత్రి సీనియర్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ శృతి కైంత్ పేర్కొన్నారు.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా చర్యలు

భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం అమెరికా ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (US FDA), యూకే మెడిసిన్స్ అండ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొడక్ట్స్ రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీ (MHRA), ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఉంది. అంతర్జాతీయంగా నాలుగేళ్ల నుంచి ఆరేళ్ల లోపు పిల్లలకు ఇలాంటి కాంబినేషన్ జలుబు మందులను డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా అమ్మడాన్ని (OTC) ఇప్పటికే నిలిపివేశారు.

ఫార్మా మార్కెట్‌పై ప్రభావం

భారత్‌లో దగ్గు, జలుబు, అలర్జీ మందుల వార్షిక రిటైల్ మార్కెట్ విలువ రూ.4,500 కోట్లకు పైగానే ఉంది. AIOCD, IQVIA గణాంకాల ప్రకారం చిన్న పిల్లల సిరప్‌లు, డ్రాప్స్ వాటా ఇందులో వందల కోట్లలో ఉంటుంది. మాన్‌కైండ్ ఫార్మా, గ్లెన్‌మార్క్, సిప్లా, జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ వంటి ప్రముఖ ఫార్మా కంపెనీలు తయారుచేసే అనేక జెనెరిక్, ప్రాచుర్యం పొందిన సిరప్‌లపై ఈ ఆంక్షలు నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయి.

కంపెనీలు, వైద్యులకు కీలక ఆదేశాలు

ఔషధ తయారీ కంపెనీలు తమ ప్రొడక్ట్ లేబుళ్లు, ప్యాకేజింగ్, ప్రచార పత్రాలపై "ఈ ఫిక్స్డ్ డోస్ కాంబినేషన్‌ను 4 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు వాడకూడదు" అని స్పష్టమైన హెచ్చరికను ముద్రించాలి. నాలుగేళ్ల లోపు పిల్లలలో శ్వాసకోశ సమస్యలు లేదా జలుబు లక్షణాలు కనిపిస్తే జ్వరానికి పారాసిటమాల్, ముక్కు దిబ్బడకు సెలైన్ నాజల్ డ్రాప్స్, శరీరానికి తగినంత నీటి సదుపాయం అందించే పద్ధతులను మాత్రమే పాటించాలని వైద్య వర్గాలకు స్పష్టం చేశారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/4 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు ఆ జలుబు సిరప్‌లు వాడకూడదు: కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు
Home/News/4 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు ఆ జలుబు సిరప్‌లు వాడకూడదు: కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు
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