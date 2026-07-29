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    మెటా గ్లోబల్ హెడ్స్‌కు కేంద్రం సమన్లు: ప్రధాని మోదీ రీల్ తొలగింపుపై సీరియస్

    ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఫేస్‌బుక్ రీల్‌ను తాత్కాలికంగా తొలగించడం సహా పలు సాంకేతిక, చట్టపరమైన ఉల్లంఘనలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం మెటా గ్లోబల్ యాజమాన్యానికి సమన్లు జారీ చేసింది. పలు అంశాలపై నేరుగా నిలదీసేందుకు అమెరికాలోని అత్యున్నత నాయకత్వాన్ని విచారణకు పిలిపించింది.

    Published on: Jul 29, 2026, 09:40:31 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మాతృ సంస్థ మెటాకు భారత ప్రభుత్వం గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పోస్ట్ చేసిన రీల్ తొలగింపు వ్యవహారంతో పాటు పలు నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన కేంద్రం.. మెటా అంతర్జాతీయ యాజమాన్యానికి అత్యవసర సమన్లు జారీ చేసింది. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) కార్యదర్శి ఎస్. కృష్ణన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉన్నత స్థాయి సమావేశం జరగనుంది.

    మెటా గ్లోబల్ హెడ్స్‌కు కేంద్రం సమన్లు: ప్రధాని మోదీ రీల్ తొలగింపుపై సీరియస్ (Bloomberg)
    మెటా గ్లోబల్ హెడ్స్‌కు కేంద్రం సమన్లు: ప్రధాని మోదీ రీల్ తొలగింపుపై సీరియస్ (Bloomberg)

    ప్రధాని మోదీ రీల్ తొలగింపు కలకలం

    నీట్-యుజి (NEET-UG) ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీ ఆందోళనల నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు ధైర్యం చెబుతూ, కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇస్తూ ప్రధాని మోదీ జూలై 23న ఒక రీల్‌ను పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 39.7 కోట్లు, ఫేస్‌బుక్‌లో 16.4 కోట్ల వీక్షణలు వచ్చాయి. అయితే సాంకేతిక పొరపాటు కారణం చూపి ఈ వీడియోను మెటా తొలగించింది. ఆ తర్వాత రోజే పునరుద్ధరించినప్పటికీ, పొరపాటు జరిగిందని మెటా ప్రతినిధి కేంద్రానికి క్షమాపణలు చెప్పారు. అత్యంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగిన మెటా, దేశ ప్రధాని అధికారిక ఖాతాను కూడా గుర్తించలేకపోవడంపై కేంద్రం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

    భారత ప్రతినిధులపై నమ్మకం లేకే నేరుగా సమన్లు

    భారత్‌లోని మెటా విధాన నిర్ణాయక బృందం (India Policy Team) తమ ఆందోళనలను అమెరికాలోని ప్రధాన యాజమాన్యానికి సరిగ్గా చేరవేయడంలో విఫలమైందని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకే ఈసారి నేరుగా అమెరికాలోని గ్లోబల్ లీడర్‌షిప్‌నే విచారణకు రావాలని ఆదేశించింది. భారత్ ఎదుర్కొంటున్న సాంకేతిక, భద్రతాపరమైన ముప్పుల తీవ్రతను మెటా అంతర్జాతీయ బృందానికి నేరుగా వివరించాలని కేంద్రం నిశ్చయించింది.

    సీఎస్‌ఏఎమ్, వాట్సాప్ యూజర్‌నేమ్స్‌పై ప్రశ్నలు

    కేవలం ప్రధాని వీడియో తొలగింపు మాత్రమే కాకుండా, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపుల కంటెంట్ (CSAM) వ్యాప్తి చెందడంపై కూడా కేంద్రం సీరియస్‌గా ఉంది. ఇటీవల బీబీసీ ఐ (BBC Eye) కథనం ఆధారంగా అలాంటి కంటెంట్‌ను ప్రోత్సహించే ప్రకటనలను వెంటనే నిలిపివేయాలని మెటాను ఆదేశించింది. మరోవైపు వాట్సాప్‌లో తేబోతున్న 'యూజర్‌నేమ్' ఫీచర్ వల్ల సైబర్ నేరాలు, ఫోన్ నంబర్ లేకుండా మోసాలు, ఇతరుల పేర్లతో నకిలీ ఖాతాలు సృష్టించే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. సమగ్ర చర్చలు జరిగే వరకు ఈ ఫీచర్‌ను నిలిపివేయాలని స్పష్టం చేసింది.

    ఐటీ నిబంధనల పాటింపు తప్పనిసరి

    కృత్రిమ మేధ (AI) ద్వారా సృష్టించే నకిలీ కంటెంట్ (Deepfakes), శాంతిభద్రతల సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యే పోస్టులపై ఐటీ చట్టం ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం మెటాను ఆదేశించింది. దేశంలో అమలులో ఉన్న చట్టాలను సోషల్ మీడియా సంస్థలు కచ్చితంగా పాటించాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. ఇదిలా ఉండగా, పార్లమెంటరీ ఐటీ కమిటీ ఛైర్మన్ నిషికాంత్ దూబే తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. వినియోగదారుల గోప్యత, భద్రతపై వివరణ ఇచ్చేందుకు ఆగస్టు 3న మెటా, ఎక్స్ (ట్విట్టర్), స్నాప్‌చాట్, గూగుల్ ప్రతినిధులు కమిటీ ముందుకు హాజరుకానున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/మెటా గ్లోబల్ హెడ్స్‌కు కేంద్రం సమన్లు: ప్రధాని మోదీ రీల్ తొలగింపుపై సీరియస్
    Home/News/మెటా గ్లోబల్ హెడ్స్‌కు కేంద్రం సమన్లు: ప్రధాని మోదీ రీల్ తొలగింపుపై సీరియస్
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