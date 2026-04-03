Vivo V70 FE : అదిరిన వివో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్! 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 200ఎంపీ కెమెరాతో వీ70 ఎఫ్ఈ..
Vivo V70 FE price in India : భారత మార్కెట్లోకి వివో వీ70 ఎఫ్ఈ అడుగుపెట్టింది. వివో వీ సిరీస్లో ఫ్యాన్ ఎడిషన్ ట్యాగ్తో వస్తున్న మొదటి ఫోన్ ఇదే. 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, 7000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీతో మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో ఇది కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతోంది.
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో.. భారత్లో తన వీ సిరీస్ శ్రేణిని మరింత విస్తరించింది. తాజాగా 'వివో వీ70 ఎఫ్ఈ' మోడల్ను కంపెనీ విడుదల చేసింది. వివో సిరీస్ చరిత్రలోనే 'ఎఫ్ఈ' (ఫ్యాన్ ఎడిషన్) ట్యాగ్ను మోసుకొస్తున్న మొట్టమొదటి స్మార్ట్ఫోన్ ఇదే కావడం విశేషం. రూ. 40,000 లోపు బడ్జెట్లో అత్యుత్తమ కెమెరా నాణ్యత, రోజంతా నిలిచే బ్యాటరీ బ్యాకప్ కోరుకునే వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ ఫోన్ను రూపొందించారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
వివో వీ70 ఎఫ్ఈ: ధర, లభ్యత..
భారత మార్కెట్లో ఈ వివో వీ70 ఎఫ్ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మూడు వేరియంట్లలో లభించనుంది:
8 జీబీ ర్యామ్ + 128 జీబీ స్టోరేజ్: దీని ధర రూ. 37,999.
8 జీబీ ర్యామ్ + 256 జీబీ స్టోరేజ్: దీని ధర రూ. 40,999.
12 జీబీ ర్యామ్ + 512 జీబీ స్టోరేజ్: టాప్-ఎండ్ మోడల్ ధర రూ. 44,999.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ నార్తర్న్ లైట్ పర్పుల్, మూన్షైన్ బ్లూ రంగులతో పాటు తక్కువ వెలుతురులో మెరిసే ఒక ప్రత్యేకమైన పర్పుల్ వేరియంట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఏప్రిల్ 7 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, వివో అధికారిక ఆన్లైన్ స్టోర్లలో ఈ ఫోన్ కొనుగోలుకు అందుబాటులోకి రానుంది.
వివో వీ70 ఎఫ్ఈ- స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు..
డిస్ప్లే: వివో వీ70 ఎఫ్ఈలో 6.83 ఇంచ్ భారీ అమోలెడ్ డిస్ప్లేను అందించారు. ఇది 120 హెచ్జెడ్ రీఫ్రెష్ రేట్, 1.5కే రిజల్యూషన్ను కలిగి ఉంది. 1,900 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ను సపోర్ట్ చేసే ఈ స్క్రీన్, సాధారణ వీ70 మోడల్ కంటే పెద్దదిగా ఉండి మెరుగైన వ్యూయింగ్ అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ డివైజ్ పవర్ఫుల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7360 టర్బో ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది. గతంలో వివో వీ60ఈలో కూడా ఇదే చిప్సెట్ను వాడారు. దీనికి తోడు LPDDR5X ర్యామ్, యూఎఫ్ఎస్ 3.1 స్టోరేజ్ టెక్నాలజీని జత చేశారు. వేడిని తగ్గించడానికి ఇందులో 'వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్'ను కూడా వివో ఏర్పాటు చేసింది.
వివో వీ70 ఎఫ్ఈ- కెమెరా విభాగం..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన బలం దీని కెమెరా సిస్టమ్. ఇందులో 200ఎంపీ ప్రైమరీ సెన్సార్ను అమర్చారు, ఇది ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (ఓఐఎస్) ఎఫ్/1.88 ఎపర్చర్ను కలిగి ఉంది. దీనితో పాటు 8ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉంటుంది. ఇందులో టెలిఫోటో కెమెరా లేనప్పటికీ, 23 ఎంఎం, 35 ఎంఎం, 50 ఎంఎం, 85 ఎంఎం వంటి విభిన్న ఫోకల్ లెంగ్త్లలో ఫోటోలు తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 32 ఎంపీ కెమెరాను అందించారు. ఏఐ మ్యాజిక్ వెదర్, ఏఐ ఫ్లోరల్ ఎఫెక్ట్ వంటి ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ ఫోటో ప్రాసెసింగ్ను మరింత మెరుగుపరుస్తాయి.
వివో వీ70 ఎఫ్ఈ- బ్యాటరీ, డిజైన్..
ఈ వివో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లో ఏకంగా 7,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది వివో వీ70, వీ70 ఎలైట్ మోడళ్ల కంటే చాలా పెద్దది. వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ కోసం 90డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ, ఫోన్ కేవలం 7.6 ఎంఎం మందంతో చాలా స్లిమ్గా ఉంటుంది, బరువు సుమారు 200 గ్రాములు మాత్రమే. ఈ విభాగంలో ఇంత స్లిమ్ డిజైన్తో రావడం విశేషం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. వివో వీ70 ఎఫ్ఈలో ఉన్న 'ఎఫ్ఈ' ట్యాగ్ ప్రత్యేకత ఏమిటి?
వివో వీ సిరీస్లో 'FE' (Fan Edition) ట్యాగ్తో విడుదలైన మొదటి ఫోన్ ఇదే. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్లు, సరసమైన ధర మధ్య సమతుల్యతను కలిగి ఉంటుంది.
2. 7,000mAh భారీ బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?
ఇందులో 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది, ఇది భారీ బ్యాటరీని కూడా చాలా తక్కువ సమయంలో వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More