Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Hybrid cars : దేశంలో టాప్-5 అఫార్డిబుల్​ హైబ్రిడ్​ కార్లు ఇవే- 28 కేఎంపీఎల్​ మైలేజ్​తో..

    Affordable hybrid cars : కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఇప్పుడు చాలా మంది స్ట్రాంగ్​ హైబ్రిడ్​ వాహనాలవైపు మొగ్గుచూపుతున్నారని మీకు తెలుసా? ఈ నేపథ్యంలో మన దేశంలో టాప్​-5 చౌకైన హైబ్రిడ్​ కార్లు, వాటి ధరలు, మైలేజ్​ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: May 26, 2026 7:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Affordable hybrid cars in India : భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) అమ్మకాలు అనుకున్న స్థాయిలో వేగవంతం కాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఛార్జింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లోపాలు, లాంగ్ జర్నీల్లో వచ్చే రేంజ్ ఆందోళనలే. ఈ క్రమంలో ‘స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ కార్లు’.. దేశంలో హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్నాయి. ఇవి అద్భుతమైన మైలేజ్ ఇవ్వడమే కాకుండా, లాంగ్ ఛార్జింగ్ టైమ్స్ అవసరం లేకుండా పెట్రోల్ ఇంజన్, బ్యాటరీల కలయికతో ఆటోమేటిక్‌గా నడుస్తాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వీటికి ఈవీలతో సమానంగా రోడ్ టాక్స్ మినహాయింపులు కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మన దేశంలో లభిస్తున్న టాప్- 5 అత్యుత్తమ హైబ్రిడ్ కార్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా హైబ్రిడ్..
    మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా హైబ్రిడ్..

    మోస్ట్ అఫార్డిబుల్ హైబ్రిడ్ కార్లు..

    1. మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా..

    భారతదేశంలో లభిస్తున్న అత్యంత చౌకైన స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఎస్‌యూవీ ఈ మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా

    ధర: రూ. 16.63 లక్షలు - రూ. 19.72 లక్షలు

    కంపెనీ క్లెయిమ్ మైలేజ్: 27.97 కేఎంపీఎల్

    ప్రత్యేకతలు: దీని హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రైన్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. బ్యాటరీలో తగినంత ఛార్జ్ ఉంటే దీనిని ప్యూర్ ఈవీ మోడ్‌లో నడపవచ్చు. రియల్-వరల్డ్ టెస్టుల్లో ఇది సిటీలో 20.39 కేఎంపీఎల్, హైవేపై 23.77 కేఎంపీఎల్ మైలేజ్ ఇస్తుంది. క్యాబిన్ ఇంటీరియర్ చాలా లగ్జరీగా ఉంటుంది.

    2. టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్..

    ఇది మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారాకు తోబుట్టువు లాంటిది. రెండింటి ఫీచర్లు, మెకానిజం దాదాపు ఒక్కటే.

    ధర: రూ. 16.77 లక్షలు - రూ. 19.99 లక్షలు

    కంపెనీ క్లెయిమ్ మైలేజ్: 27.97 కేఎంపీఎల్

    ప్రత్యేకతలు: లుక్స్, బ్రాండింగ్ మినహా ఇది గ్రాండ్ విటారాతో అన్ని ఫీచర్లను పంచుకుంటుంది. రియల్ వరల్డ్‌లో సిటీలో 20.8 కేఎంపీఎల్, హైవేపై 22.85 కేఎంపీఎల్ మైలేజ్ ఇస్తుంది. అయితే హైబ్రిడ్ బ్యాటరీ కారణంగా బూట్ స్పేస్ (డిక్కీ స్థలం) కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. టొయోటా బ్రాండ్ వాల్యూ, ఎక్కువ వారంటీ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

    3. హోండా సిటీ హైబ్రిడ్..

    ఇండియాలో లభిస్తున్న ఏకైక, అత్యంత చౌకైన హైబ్రిడ్ సెడాన్ కారు ఈ హోండా సిటీ.

    ధర: రూ. 21 లక్షలు

    కంపెనీ క్లెయిమ్ మైలేజ్: 27.26 కేఎంపీఎల్

    ప్రత్యేకతలు: ఈ హోండా సిటీ హైబ్రిడ్​లో డ్రైవర్ మాన్యువల్‌గా ఈవీ మోడ్‌ను మార్చలేరు. కారులోని కంప్యూటర్ సిస్టమే ఆటోమేటిక్‌గా ఈవీ, హైబ్రిడ్, ఇంజన్ మోడ్‌లను మారుస్తుంది. రియల్ వరల్డ్ సిటీ మైలేజ్ దాదాపు 19.8 కేఎంపీఎల్​గా ఉంటుంది. పైన పేర్కొన్న ఎస్‌యూవీల కంటే దీని పర్ఫార్మెన్స్, పికప్ చాలా వేగంగా ఉంటుంది.

    4. మారుతీ సుజుకీ ఇన్విక్టో..

    మారుతీ సుజుకీ సంస్థ నుంచి మార్కెట్​లోకి వచ్చిన అత్యంత ఖరీదైన లగ్జరీ 7-సీటర్ ఎంపీవీ ఇది.

    ధర: రూ. 24.97 లక్షలు - రూ. 28.61 లక్షలు

    కంపెనీ క్లెయిమ్ మైలేజ్: 23.24 కేఎంపీఎల్

    ప్రత్యేకతలు: టయోటా హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో నడిచే ఈ పెద్ద ఫ్యామిలీ కార్, సిటీలో 13.1కేఎంపీఎల్, హైవేపై 16.1 కేఎంపీఎల్ మైలేజ్ ఇస్తుంది. తక్కువ స్పీడ్‌లో పూర్తిగా సైలెంట్‌గా ఈవీ మోడ్‌లోనే ప్రయాణిస్తుంది. పెద్ద కుటుంబాలకు లాంగ్ జర్నీల కోసం ఇది ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

    5. టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్..

    ఇన్విక్టోకు మూలమైన ఒరిజినల్ మోడల్ ఇన్నోవా హైక్రాస్. ఇన్విక్టో కంటే దీని ధర కొంచెం ఎక్కువ.

    ధర: రూ. 26.76 లక్షలు - రూ. 31.84 లక్షలు

    కంపెనీ క్లెయిమ్ మైలేజ్: 22.16 కేఎంపీఎల్

    అదనపు ఫీచర్లు: మారుతీ సుజుకీ ఇన్విక్టోతో పోలిస్తే ఇందులో అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (అడాస్) సేఫ్టీ ఫీచర్లు, వెనుక ప్రయాణికుల కోసం లగ్జరీ ఒట్టోమన్ సీట్లు లభిస్తాయి. మైలేజ్ ఇన్విక్టో లాగే ఉంటుంది కానీ దీని పెద్ద అల్లాయ్ వీల్స్ కారణంగా రైడ్ క్వాలిటీ కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది.

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న అన్ని ధరలు ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు మాత్రమే)

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/Hybrid Cars : దేశంలో టాప్-5 అఫార్డిబుల్​ హైబ్రిడ్​ కార్లు ఇవే- 28 కేఎంపీఎల్​ మైలేజ్​తో..
    Home/News/Hybrid Cars : దేశంలో టాప్-5 అఫార్డిబుల్​ హైబ్రిడ్​ కార్లు ఇవే- 28 కేఎంపీఎల్​ మైలేజ్​తో..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes