Honda City : హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్ వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు ఇవే! ఏది వాల్యూ ఫర్ మనీ?
Honda City facelift : కొత్త హోండా సిటీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! 2026 హోండా సిటీ వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి. వీటిల్లో వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఏదో కూడా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు..
Honda City facelift new : భారత సెడాన్ మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందుతున్న హోండా సిటీకి ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షెన్ని ఇటీవలే లాంచ్ చేసింది దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ. అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (అడాస్), పెద్ద స్క్రీన్లు, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను ఇందులో జోడించారు. ఈ సరికొత్త హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్ ప్రారంభ ధర రూ. 12 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, ఇది ఎస్వీ, వీ, జెడ్ఎక్స్, జెడ్ఎక్స్+ అనే నాలుగు ట్రిమ్లలో లభిస్తోంది. ఏ వేరియంట్లో ఎలాంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయో, 2026 హోండా సిటీలో ఏది వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంటో ఇక్కడ చూసేయండి..
1. ఎస్వీ వేరియంట్ (బేస్ మోడల్) – ధర: రూ. 12 లక్షలు
హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్లో ఇది ఎంట్రీ లెవెల్ మోడల్ అయినప్పటికీ ఇందులో అవసరమైన అన్ని బేసిక్ ఫీచర్లను హోండా అందించింది.
కీలక ఫీచర్లు: బయో-ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్స్, 8-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, వైర్డ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/యాపిల్ కార్ప్లే, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా.
సేఫ్టీ: 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఈఎస్సీ, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్, టిపిఎమ్ఎస్ (టీపీఎంఎస్).
గమనిక: తక్కువ బడ్జెట్లో సేఫ్టీ, స్పేస్ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్. కానీ ఇందులో అల్లాయ్ వీల్స్, వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ, అడాస్ ఫీచర్లు ఉండవు.
2. వీ వేరియంట్ (బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ) – ధర: రూ. 13.30 లక్షలు (ఎంటీ) / రూ. 14.30 లక్షలు (సీవీటీ)
బేస్ మోడల్ కంటే ఇది చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఈ లైనప్లోనే ఇది మోస్ట్ రికమండెడ్ వేరియంట్.
అప్గ్రేడ్స్: గ్రే-ఫినిష్డ్ అల్లాయ్ వీల్స్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/ఆపిల్ కార్ప్లే, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ.
అడాస్ సూట్ (సేఫ్టీ): అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, ఆటో హై-బీమ్ అసిస్ట్.
సీవీటీ ఆప్షన్స్: ప్యాడల్ షిఫ్టర్లు, రిమోట్ ఇంజన్ స్టార్ట్ ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
3. జెడ్ఎక్స్ వేరియంట్ (లగ్జరీ మోడల్) – ధర: రూ. 15.26 లక్షలు (ఎంటీ) / రూ. 16.26 లక్షలు (సీవీటీ)
ఈ హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్ వేరియంట్ క్యాబిన్ లోపల లగ్జరీ అనుభూతిని కోరుకునే వారి కోసం ఈ వేరియంట్ను డిజైన్ చేశారు.
ఫీచర్లు: ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, 16-ఇంచ్ డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్, లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ, యాంబియంట్ లైటింగ్.
టెక్నాలజీ: పెద్ద 10.1-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్, 8-స్పీకర్ల సౌండ్ సిస్టమ్, లేన్వాచ్ కెమెరా, వైర్లెస్ ఛార్జర్, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్స్.
4. జెడ్ఎక్స్+ వేరియంట్ (టాప్-ఎండ్ పెట్రోల్) – ధర: రూ. 16.15 లక్షలు (ఎంటీ) / రూ. 17.15 లక్షలు (సీవీటీ)
పెట్రోల్ మోడల్లో అన్ని రకాల ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారి కోసం దీనిని రూపొందించారు.
అదనపు ఫీచర్లు: బ్లాక్-ఫినిష్డ్ అల్లాయ్ వీల్స్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, రిమోట్ ద్వారా విండోస్ అండ్ సన్రూఫ్ ఆపరేట్ చేసే సదుపాయం, 7-ఇంచ్ హెచ్డీ కలర్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే.
5. జెడ్ఎక్స్+ ఈ హైబ్రిడ్ (స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ మోడల్) – ధర: రూ. 21 లక్షలు..
మైలేజ్ పరంగా రికార్డులు సృష్టించేందుకు హోండా ఈ మోడల్ను తెచ్చింది.
ఫీచర్లు: ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ (ఆటో హోల్డ్తో), ఫోర్-వీల్ డిస్క్ బ్రేక్లు, ఈవీ/హైబ్రిడ్ డ్రైవ్ మోడ్స్.
మైలేజ్: ఇది లీటరుకు ఏకంగా 27.26 కిమీ/ మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తోంది. డైలీ రన్నింగ్ ఎక్కువగా ఉండి, మైలేజ్ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ కానీ దీని ధర చాలా ఎక్కువ.
హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్- ఇంజన్ ఆప్షన్లు, పవర్..
1.5ఎల్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్: 119 బీహెచ్పీ పవర్, 145 ఎన్ఎం టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. (6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా సీవీటీ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్).
1.5ఎల్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్: 125 బీహెచ్పీ కంబైన్డ్ పవర్, 253 ఎన్ఎం టార్క్ అందిస్తుంది. (ఈ-సీవీటీ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది).
2026 హోండా సిటీ- ఏది వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్?
హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్లోని వీ వేరియంట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అవుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ధరకు, టెక్నాలజీకి, సేఫ్టీకి, రోజువారీ వినియోగాన్ని ఈ వేరియంట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుందని అంటున్నారు. కానీ మీకు మంచి మైలేజ్ కావాలనుకుంటే హైబ్రిడ్ వేరియంట్వైపు చూడొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
గమనిక- పైన చెప్పినవి ఎక్స్షోరూం ధరలు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More