    రియల్​మీ వాచ్​ 5 లాంచ్​- పెద్ద డిస్​ప్లే, 16 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్​, ధర తక్కువే!

    రియల్‌మీ వాచ్ 5 ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యింది. పెద్ద అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లే, ఇండిపెండెంట్ జీపీఎస్ ఫీచర్లు వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​వాచ్​ ఫీచర్స్​, ధర, బ్యాటరీ వంటి వివరాలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 05, 2025 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    రియల్‌మీ సంస్థ భారతదేశంలో తమ సరికొత్త స్మార్ట్‌వాచ్‌ 'రియల్‌మీ వాచ్ 5'ను తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ వాచ్‌లో పెద్ద అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లే, స్వతంత్ర జీపీఎస్, మరిన్ని విస్తృతమైన ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్ ఫీచర్లను అందిస్తున్నారు. కంపెనీ లేటెస్ట్ AIoT ఉత్పత్తులలో భాగంగా, ఈ స్మార్ట్‌వాచ్‌ను రియల్‌మీ పీ4ఎక్స్​ 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​తో పాటు దేశంలో లాంచ్ చేశారు. రాబోయే కొన్నేళ్లలో తమ అన్ని AIoT ఉత్పత్తుల తయారీని స్థానిక కేంద్రాలకు తరలించాలనే కంపెనీ లక్ష్యంలో భాగంగా, ఆప్టిమస్ ఎలక్ట్రానిక్స్‌తో భాగస్వామ్యం ద్వారా ఈ స్మార్ట్‌వాచ్‌ను భారతదేశంలోనే తయారు చేసినట్లు రియల్‌మీ తెలిపింది.

    రియల్​మీ వాచ్ ​5 ఇదిగో..
    రియల్​మీ వాచ్​ 5- ధర, లభ్యత..

    రియల్‌మీ వాచ్ 5 ధర భారతదేశంలో రూ. 4,499గా నిర్ణయించారు. అయితే, లాంచ్ ఆఫర్‌లో భాగంగా రూ. 500 తగ్గింపుతో దీనిని రూ. 3,999కే పొందవచ్చు.

    ఈ స్మార్ట్‌వాచ్ ఫస్ట్​ సేల్​ డిసెంబర్ 10, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. రియల్‌మీ ఇండియా ఈ-స్టోర్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, ప్రధాన రిటైల్ కేంద్రాల్లో ఇది లభిస్తుంది.

    ఈ స్మార్ట్‌వాచ్ టైటానియం బ్లాక్, టైటానియం సిల్వర్, మింట్ బ్లూ, వైబ్రెంట్ ఆరెంజ్ అనే నాలుగు రంగుల ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది.

    రియల్‌మీ వాచ్ 5- ఫీచర్లు..

    రియల్‌మీ వాచ్ 5 అనేక ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లతో వస్తుంది:

    డిస్‌ప్లే: ఇది 1.97-ఇంచ్​ అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని రిజల్యూషన్ 390x 450గా, రిఫ్రెష్ రేట్ 60హెచ్​జెడ్​గా, బ్రైట్‌నెస్ 600 నిట్స్ వరకు ఉంటుంది.

    డిజైన్: మెటాలిక్ యూనిబాడీ డిజైన్‌తో పాటు, ఇందులో 2డీ ఫ్లాట్ గ్లాస్ కవర్, అల్యూమినియం-అలాయ్​ ఫంక్షనల్ క్రౌన్ ఉన్నాయి. ఇందులో హనీకాంబ్ స్పీకర్ హోల్స్, కొత్త 3డీ-వేవ్ స్ట్రాప్‌ను కూడా అందించారు.

    కనెక్టివిటీ: బ్లూటూత్ కాలింగ్, ఎన్ఎఫ్‌సీ సపోర్ట్ ఉంది.300కి పైగా వాచ్ ఫేస్‌లను కలిగి ఉంది. ఐదు జీఎన్​ఎస్​ఎస్​ వ్యవస్థల మద్దతుతో కూడిన స్వతంత్ర జీపీఎస్ ఫీచర్ ఉంది. 108 స్పోర్ట్స్ మోడ్‌లు, గైడెడ్ వర్కౌట్‌లు, స్ట్రెచింగ్ టూల్స్, రియల్‌మీ లింక్ యాప్‌తో అనుసంధానం వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

    రియల్​మీ వాచ్​ 5- హెల్త్​, ఫిట్‌నెస్ ట్రాకింగ్..

    రియల్‌మీ వాచ్ 5 లో అధునాతన హెల్త్​ మానిటరింగ్​ ఫీచర్లు ఉన్నాయి:

    హార్ట్​ రేట్​ ట్రాకింగ్.

    ఎస్​పీఓ2 (రక్తంలోని ఆక్సిజన్ స్థాయి) కొలత.

    స్లీప్​ మానిటరింగ్​.

    స్ట్రెస్​ ట్రాకింగ్.

    ఇది మూడు రకాల శ్వాస శిక్షణా మోడ్‌లను కూడా అందిస్తుంది.

    మ్యూజిక్ కంట్రోల్, కంపాస్, పర్సనల్ కోచ్ వంటి అదనపు ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

    రియల్​మీ వాచ్​ 5- బ్యాటరీ, మన్నిక..

    కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రియల్‌మీ వాచ్ 5 బ్యాటరీ సాధారణ వాడుకలో 16 రోజుల వరకు, లైట్ మోడ్‌లో 20 రోజుల వరకు పనిచేస్తుంది.

    ఈ స్మార్ట్‌వాచ్ వాటర్​ అండ్​ డస్ట్​ రెసిస్టెన్స్​ కోసం ఐపీ68 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

