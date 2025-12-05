రియల్మీ వాచ్ 5 లాంచ్- పెద్ద డిస్ప్లే, 16 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్, ధర తక్కువే!
రియల్మీ వాచ్ 5 ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యింది. పెద్ద అమోఎల్ఈడీ డిస్ప్లే, ఇండిపెండెంట్ జీపీఎస్ ఫీచర్లు వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్వాచ్ ఫీచర్స్, ధర, బ్యాటరీ వంటి వివరాలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
రియల్మీ సంస్థ భారతదేశంలో తమ సరికొత్త స్మార్ట్వాచ్ 'రియల్మీ వాచ్ 5'ను తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ వాచ్లో పెద్ద అమోఎల్ఈడీ డిస్ప్లే, స్వతంత్ర జీపీఎస్, మరిన్ని విస్తృతమైన ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్ ఫీచర్లను అందిస్తున్నారు. కంపెనీ లేటెస్ట్ AIoT ఉత్పత్తులలో భాగంగా, ఈ స్మార్ట్వాచ్ను రియల్మీ పీ4ఎక్స్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్తో పాటు దేశంలో లాంచ్ చేశారు. రాబోయే కొన్నేళ్లలో తమ అన్ని AIoT ఉత్పత్తుల తయారీని స్థానిక కేంద్రాలకు తరలించాలనే కంపెనీ లక్ష్యంలో భాగంగా, ఆప్టిమస్ ఎలక్ట్రానిక్స్తో భాగస్వామ్యం ద్వారా ఈ స్మార్ట్వాచ్ను భారతదేశంలోనే తయారు చేసినట్లు రియల్మీ తెలిపింది.
రియల్మీ వాచ్ 5- ధర, లభ్యత..
రియల్మీ వాచ్ 5 ధర భారతదేశంలో రూ. 4,499గా నిర్ణయించారు. అయితే, లాంచ్ ఆఫర్లో భాగంగా రూ. 500 తగ్గింపుతో దీనిని రూ. 3,999కే పొందవచ్చు.
ఈ స్మార్ట్వాచ్ ఫస్ట్ సేల్ డిసెంబర్ 10, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. రియల్మీ ఇండియా ఈ-స్టోర్, ఫ్లిప్కార్ట్, ప్రధాన రిటైల్ కేంద్రాల్లో ఇది లభిస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్వాచ్ టైటానియం బ్లాక్, టైటానియం సిల్వర్, మింట్ బ్లూ, వైబ్రెంట్ ఆరెంజ్ అనే నాలుగు రంగుల ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది.
రియల్మీ వాచ్ 5- ఫీచర్లు..
రియల్మీ వాచ్ 5 అనేక ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లతో వస్తుంది:
డిస్ప్లే: ఇది 1.97-ఇంచ్ అమోఎల్ఈడీ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని రిజల్యూషన్ 390x 450గా, రిఫ్రెష్ రేట్ 60హెచ్జెడ్గా, బ్రైట్నెస్ 600 నిట్స్ వరకు ఉంటుంది.
డిజైన్: మెటాలిక్ యూనిబాడీ డిజైన్తో పాటు, ఇందులో 2డీ ఫ్లాట్ గ్లాస్ కవర్, అల్యూమినియం-అలాయ్ ఫంక్షనల్ క్రౌన్ ఉన్నాయి. ఇందులో హనీకాంబ్ స్పీకర్ హోల్స్, కొత్త 3డీ-వేవ్ స్ట్రాప్ను కూడా అందించారు.
కనెక్టివిటీ: బ్లూటూత్ కాలింగ్, ఎన్ఎఫ్సీ సపోర్ట్ ఉంది.300కి పైగా వాచ్ ఫేస్లను కలిగి ఉంది. ఐదు జీఎన్ఎస్ఎస్ వ్యవస్థల మద్దతుతో కూడిన స్వతంత్ర జీపీఎస్ ఫీచర్ ఉంది. 108 స్పోర్ట్స్ మోడ్లు, గైడెడ్ వర్కౌట్లు, స్ట్రెచింగ్ టూల్స్, రియల్మీ లింక్ యాప్తో అనుసంధానం వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
రియల్మీ వాచ్ 5- హెల్త్, ఫిట్నెస్ ట్రాకింగ్..
రియల్మీ వాచ్ 5 లో అధునాతన హెల్త్ మానిటరింగ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి:
హార్ట్ రేట్ ట్రాకింగ్.
ఎస్పీఓ2 (రక్తంలోని ఆక్సిజన్ స్థాయి) కొలత.
స్లీప్ మానిటరింగ్.
స్ట్రెస్ ట్రాకింగ్.
ఇది మూడు రకాల శ్వాస శిక్షణా మోడ్లను కూడా అందిస్తుంది.
మ్యూజిక్ కంట్రోల్, కంపాస్, పర్సనల్ కోచ్ వంటి అదనపు ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
రియల్మీ వాచ్ 5- బ్యాటరీ, మన్నిక..
కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రియల్మీ వాచ్ 5 బ్యాటరీ సాధారణ వాడుకలో 16 రోజుల వరకు, లైట్ మోడ్లో 20 రోజుల వరకు పనిచేస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్వాచ్ వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కోసం ఐపీ68 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.