Crime news : జేబులో డబ్బుల్లేవన్నా వదల్లేదు.. యాప్లో లోన్ తీయించి మరీ దోచేశారు!
చెన్నైలో వింత దొంగతనం వెలుగుచూసింది! 21 ఏళ్ల యువకుడిని కిడ్నాప్ చేసిన దుండగులు, అతడి వద్ద డబ్బుల్లేవని తెలిసి.. ఆన్లైన్ యాప్లో లోన్ అప్లై చేయించి రూ.9,500 కాజేశారు!
నేరగాళ్లు దోపిడీలకు కొత్త దారులు వెతుకుతున్నారు! ఇప్పటివరకు జేబులు కత్తరించడం, దారిదోపిడీలు చేయడం, బెదిరించి నగదు గుంజడం వంటివి చూశాం. కానీ, బాధితుడి వద్ద రూపాయి కూడా లేకపోయినా.. మొబైల్లోని ఇన్స్టెంట్ లోన్ యాప్లో లోన్ తీయించి మరీ కాజేసే విపరీత ధోరణికి తెరలేపారు. చెన్నై నగరంలో వెలుగుచూసిన ఈ విస్తుపోయే ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది.
ఆటోలో కిడ్నాప్.. ఊహించని వేధింపులు!
చెన్నైలోని పల్లికరనై ప్రాంతానికి చెందిన అజయ్ (21) అనే యువకుడు బుధవారం బయటకు వెళ్లిన సమయంలో నలుగురు దుండగుల ముఠా అతనిపై పడింది. అతడిని బలవంతంగా ఆటోరిక్షాలోకి నెట్టి కిడ్నాప్ చేశారు. ఎవరూ లేని ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి డబ్బులు ఇవ్వాలని బెదిరించారు. తన వద్ద ఎలాంటి నగదు లేదని, బ్యాంక్ ఖాతాలో కూడా డబ్బులు లేవని అజయ్ ప్రాధేయపడ్డాడు.
అయితే దుండగులు మరింత క్రూరంగా వ్యవహరించారు. అజయ్పై దాడి చేసి, తీవ్రంగా కొట్టారు. అనంతరం అతడి స్మార్ట్ఫోన్ తీసుకొని, ఒక ఇన్స్టెంట్ లోన్ యాప్ ద్వారా తక్షణ రుణం కోసం దరఖాస్తు చేయించారు. నిమిషాల వ్యవధిలోనే రూ.9,500 లోన్ మంజూరై అజయ్ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అయింది.
ఏటీఎం వద్ద విత్డ్రా.. ఫోన్తో పరార్!
రుణం మంజూరైన వెంటనే ముఠా సభ్యులు అజయ్ని సమీపంలోని ఏటీఎం వద్దకు తీసుకెళ్లారు. బలవంతంగా ఆ రూ.9,500 నగదును విత్డ్రా చేయించుకున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా, ఆ ఆకతాయిలు అతడి మొబైల్ ఫోన్ను కూడా లాక్కొని, బాధితుడిని రోడ్డుపైనే వదిలేసి ఆటోలో పారిపోయారు.
ఈ ఘటన నుంచి కోలుకున్న అజయ్ వెంటనే పల్లికరనై పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ దృశ్యాలు, సాంకేతిక ఆధారాల ఆధారంగా గాలింపు చేపట్టారు.
ఇక పోలీసులు త్వరితగతిన నిందితులను గుర్తించారు. ఈ నేరానికి పాల్పడిన సాయి అబుతాకీర్ అలియాస్ అబు (18), ప్రకాష్ రాజ్ (22), పూబాలన్ (23), సంజయ్ (21) అనే నలుగురు యువకులను అరెస్ట్ చేశారు.
"నేరానికి ఉపయోగించిన ఆటోరిక్షాను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. నిందితులందరినీ న్యాయస్థానంలో హాజరుపరచి రిమాండ్కు తరలించాం," అని పోలీసు అధికారి వెల్లడించారు.
డిజిటల్ క్రైమ్స్ పట్ల హెచ్చరిక..
సాంకేతికత పెరిగేకొద్దీ సైబర్ నేరగాళ్లు, దొంగలు కొత్త పద్ధతుల్లో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. ఇన్స్టెంట్ లోన్ యాప్ల ప్రక్రియ సులభంగా ఉండటాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఇలాంటి కిడ్నాప్లకు ఒడిగట్టడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అపరిచిత వ్యక్తులు, నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో సంచరించేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More