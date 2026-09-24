సిఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలి: సీజేపీ డిమాండ్.. లేదంటే నిరసనలు
ఓటర్ల జాబితా నుంచి కోట్ల కొద్దీ ఓట్లను తొలగించారని ఆరోపిస్తూ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (సిఈసీ) జ్ఞానేష్ కుమార్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే డిమాండ్ చేశారు. 48 గంటల్లో రాజీనామా చేయకపోతే దేశవ్యాప్త నిరసనలు చేపడతామని హెచ్చరించారు.
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ECI) పనితీరుపై ప్రతిపక్షాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు మండిపడుతున్న వేళ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని, లేనిపక్షంలో దేశవ్యాప్తంగా భారీ ఆందోళనలు చేపడతామని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే హెచ్చరించారు. ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ భారత ప్రజాస్వామ్యానికి పెద్ద ముప్పుగా పరిణమించారని ఆరోపించారు.
"48 గంటల్లో జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామా చేయకపోతే జంతర్ మంతర్ 2.0 పోరాటం ఖాయం" అని అభిజీత్ దిప్కే స్పష్టం చేశారు. జ్ఞానేష్ కుమార్ సీఈసీగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి ఎవరికి ఓటు హక్కు ఉండాలో, ఎవరికి ఉండకూడదో ప్రభుత్వమే నిర్ణయిస్తోందని దుయ్యబట్టారు.
13 కోట్లకు పైగా ఓట్ల తొలగింపు?
దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 13 కోట్లకు పైగా ఓట్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించారని దిప్కే ఆరోపించారు. ఇది దేశంలోని మొత్తం ఓటర్లలో దాదాపు 13 నుంచి 14 శాతం వరకు ఉంటుందని తెలిపారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికలను ప్రస్తావిస్తూ.. అధికార వర్గానికి, ప్రతిపక్షాలకు మధ్య ఉన్న 2 శాతం ఓట్ల వ్యత్యాసాన్ని పెంచేందుకే ఈ తొలగింపులు చేపట్టారా అని ప్రశ్నించారు.
ముఖ్యమంత్రుల నియోజకవర్గాల్లోనే ఓట్ల కోత
ప్రతిపక్ష నేతలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఓట్లను తొలగించారని దిప్కే కొన్ని లెక్కలను ప్రవేశపెట్టారు.
పశ్చిమ బెంగాల్: ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నియోజకవర్గంలో 50,000 ఓట్లు తొలగించగా, ఆమె కేవలం 15,000 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు.
తమిళనాడు: ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ నియోజకవర్గంలో 1,00,000 ఓట్లు తొలగించగా, ఆయన 45,000 ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు.
ఢిల్లీ: మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ నియోజకవర్గంలో 40,000 ఓట్లు రద్దు చేయగా, ఆయన 4,000-5,000 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు.
కేరళ: ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ విజయాన్ని కూడా ఓట్ల తొలగింపు అడ్డుకుందని ఆరోపించారు.
"ఇవన్నీ ఊహించని యాదృచ్ఛికాలు కావు, దీని వెనుక స్పష్టమైన కుట్ర ఉంది. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతిపక్షాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేస్తే దానిని స్వేచ్ఛాయుతమైన ఎన్నికలు అని ఎలా అంటారు?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ఈసీ వర్గాల్లోనూ అసంతృప్తి
గత ఏడాది ప్రారంభమైన ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియపై పది నెలల కాలంలో ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు కనీసం 14 సార్లు తమ ఆందోళనను వ్యక్తం చేసినట్లు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పత్రిక నివేదించింది. అయితే వ్యవస్థల్లో అభిప్రాయ భేదాలు సహజమని, తాము తీసుకునే చర్యలన్నీ చట్టబద్ధమైనవేనని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది.
కాంగ్రెస్ నిరసనలకు పిలుపు
మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్పై విరుచుకుపడింది. ఆయనను వెంటనే అరెస్ట్ చేసి పదవి నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సెప్టెంబర్ 25న అన్ని రాష్ట్రాల ఎన్నికల సంఘం ఆఫీసుల వద్ద నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్ తమ రాష్ట్ర కమిటీలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అలాగే సెప్టెంబర్ 28న జిల్లాల వారీగా కలెక్టరేట్ల ముట్టడి చేపడతామని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ తెలిపారు. సీఈసీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన "భారీ ఓట్ల చోరీ"ని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మొదటి నుంచి ఎండగడుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More