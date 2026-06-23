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    NEET పేపర్ లీక్ వివాదం: జంతర్ మంతర్ వద్ద ‘డైపర్ విరాళాల’ వినూత్న నిరసన

    నీట్ (NEET) పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనలు నాలుగో రోజుకు చేరాయి. ఈ నేపథ్యంలో నిరసనకారులకు మద్దతుగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) ‘డైపర్ విరాళాల ప్రచారం’ పేరిట ఒక వినూత్న నిరసన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

    Published on: Jun 23, 2026 11:43 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    దేశవ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టించిన నీట్ (NEET) పరీక్ష పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంపై విద్యార్థుల ఆగ్రహం చల్లారడం లేదు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద శనివారం ప్రారంభమైన ఆందోళనలు మంగళవారం నాటికి నాలుగో రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఈ నిరసనల్లో భాగంగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఒక వినూత్న ప్రచారాన్ని ప్రకటించింది.

    పేపర్ లీక్ వివాదం కారణంగా తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల స్మారకార్థం నిరసన స్థలంలో కొవ్వొత్తులు వెలిగించి నివాళులర్పించారు. (PTI)
    పేపర్ లీక్ వివాదం కారణంగా తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల స్మారకార్థం నిరసన స్థలంలో కొవ్వొత్తులు వెలిగించి నివాళులర్పించారు. (PTI)

    ‘రోజుకో డైపర్.. లీకేజీలకు దూరం’

    జంతర్ మంతర్ వద్ద కొనసాగుతున్న నిరసనల్లో భాగంగా జూన్ 23 సాయంత్రం 6 గంటలకు ‘డైపర్ విరాళాల డ్రైవ్’ (Diaper Donation Drive) నిర్వహించనున్నట్లు సీజేపీ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించింది. "రోజుకో డైపర్.. లీకేజీలకు దూరం" (Diaper A Day Keeps Leaks Away) అనే నినాదంతో ఈ విచిత్రమైన నిరసనను చేపట్టారు.

    "నిరసన వేదికకు ఒక డైపర్‌ను తీసుకురండి, దానిపై విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలనే మీ డిమాండ్‌ను రాయండి. ఆ డైపర్లను మేము నేరుగా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రికి చేరేలా చూస్తాం" అని సీజేపీ తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో పేర్కొంది.

    విద్యార్థుల స్మృత్యర్థం కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన

    పరీక్షల్లో జరిగిన అక్రమాలు, లీకేజీలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న వైఖరిని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. మంత్రి రాజీనామా చేసేంతవరకు వెనక్కి తగ్గేదే లేదని స్పష్టం చేశారు. పేపర్ లీక్ వివాదం కారణంగా తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల స్మారకార్థం నిరసన స్థలంలో కొవ్వొత్తులు వెలిగించి నివాళులర్పించారు. పరీక్షా కేంద్రాలకు కొన్ని నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చిన విద్యార్థులను రీ-టెస్ట్‌కు అనుమతించని అధికారులు, పేపర్ లీకేజీకి కారణమైన పెద్దలపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని దిప్కే ప్రశ్నించారు. ఈ నిరసనల్లో ఆదివారం జరిగిన నీట్ రీ-టెస్ట్‌కు హాజరైన కొందరు అభ్యర్థులు కూడా పాల్గొని తమ చేదు అనుభవాలను పంచుకున్నారు.

    ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేరుగా జంతర్ మంతర్ వద్దకు వచ్చి విద్యార్థుల బాధలను వినాలని, వారు తమ అనుభవాలను నేరుగా ప్రధానితో పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నారని దిప్కే తెలిపారు.

    తనిఖీల ఆరోపణలను ఖండించిన ఢిల్లీ పోలీసులు

    ఆందోళనల్లో పాల్గొనకుండా విద్యార్థులను అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు గుర్తింపు కార్డులను (ఆధార్ కార్డులను) అడుగుతున్నారని అభిజీత్ దిప్కే ఆరోపించారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలను ఢిల్లీ పోలీసులు పూర్తిగా ఖండించారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద ఎలాంటి ఆధార్ తనిఖీలు చేపట్టలేదని, ప్రజల నుంచి ఎలాంటి చిరునామా వివరాలు సేకరించలేదని, ఈ ఆరోపణలు ముమ్మాటికీ వాస్తవ విరుద్ధమని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.

    విద్యార్థి సంఘాల మద్దతు.. ఉచిత లైబ్రరీ ఏర్పాటు

    ఈ ఆందోళనలకు ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ (SFI), ఐసా (AISA), ఏఐఎస్‌ఎఫ్ (AISF), కేవైఎస్ (KYS) వంటి పలు వామపక్ష విద్యార్థి, యువజన సంఘాలు మద్దతు ప్రకటించి నిరసనల్లో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఏఐఎస్‌ఎఫ్ (AISF) నిరసన స్థలంలో "విద్యతోనే విద్య కోసం పోరాటం" (Fight for Education with Education) అనే చొరవతో ఒక ఉచిత లైబ్రరీని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. పోలీసులు నిర్దేశించిన సమయం ముగిసినప్పటికీ, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం ఆందోళనలను రాత్రంతా కొనసాగిస్తామని నిర్వాహకులు ప్రకటించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/NEET పేపర్ లీక్ వివాదం: జంతర్ మంతర్ వద్ద ‘డైపర్ విరాళాల’ వినూత్న నిరసన
    Home/News/NEET పేపర్ లీక్ వివాదం: జంతర్ మంతర్ వద్ద ‘డైపర్ విరాళాల’ వినూత్న నిరసన
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