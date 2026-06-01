విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామాకు డిమాండ్: జూన్ 6న ఢిల్లీలో సీజెపీ వ్యవస్థాపకుడి నిరసన
దేశంలో వరుసగా జరుగుతున్న పరీక్షల అవకతవకలు, పేపర్ లీకేజీలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే జూన్ 6న ఢిల్లీలో శాంతియుత నిరసన చేపట్టనున్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
దేశంలో విద్యార్థుల భవిష్యత్తును అతలాకుతలం చేస్తున్న పేపర్ లీకేజీల వ్యవహారంపై సోషల్ మీడియాలో ప్రజాదరణ పొందిన 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (Cockroach Janta Party - CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ జూన్ 6న న్యూఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుత నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉంటున్న ఆయన, ఈ నిరసన కోసమే ప్రత్యేకంగా భారతదేశానికి తిరిగి వస్తున్నారు.
"పేపర్ లీకేజీల వల్ల నీట్ (NEET) రాసిన విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం, లక్షలాది మంది శ్రమ వృథా కావడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి. మనమంతా భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కుల ద్వారా ఒకే తాటిపైకి వచ్చి శాంతియుతంగా గళం విప్పాల్సిన సమయం వచ్చింది" అని దిప్కే 'X' వేదికగా పంచుకున్న వీడియోలో పేర్కొన్నారు.
కోటి మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం
దేశంలోని పరీక్షల నిర్వహణ వ్యవస్థ పూర్తిగా విఫలమైందని దిప్కే ఆరోపించారు. నీట్ వివాదంతో పాటు సీబీఎస్ఈ, సీయూఈటీ (CUET), ఎస్ఎస్సీజీడీ (SSCGD) పరీక్షల్లో జరిగిన లోపాల వల్ల దేశవ్యాప్తంగా కోటి మందికి పైగా విద్యార్థులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
బాధిత విద్యార్థుల వివరాలు:
- ఎస్ఎస్సీజీడీ (SSCGD) అభ్యర్థులు: 40 lakh (40 లక్షల) మంది
- నీట్ (NEET) అభ్యర్థులు: 22 lakh (22 లక్షల) మంది
- సీబీఎస్ఈ (CBSE) విద్యార్థులు: 17 lakh (17 లక్షల) మంది
- సీయూఈటీ (CUET) అభ్యర్థులు: 16 lakh (16 లక్షల) మంది
ఇంత పెద్ద ఎత్తున తప్పులు జరిగినప్పటికీ విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయకపోవడం దేశంలో జవాబుదారీతనం లోపించిందనడానికి నిదర్శనమని ఆయన విమర్శించారు. వ్యవస్థ ఎన్ని తప్పులైనా చేస్తుందని, కానీ దానికి సంబంధించిన పరిణామాలను మాత్రం కేవలం విద్యార్థులే అనుభవించాల్సి వస్తోందని మండిపడ్డారు. జూన్ 6 శనివారం ఉదయం ఢిల్లీ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న తర్వాత, పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి శాంతియుత నిరసనకు అనుమతి కోరతామని ఆయన తెలిపారు.
'భయంతో ఎంతకాలం బతుకుతాం?' - అమెరికా ఉద్యోగాలు వదులుకుని..
భారత్కు వస్తే అరెస్ట్ చేస్తారేమోనని తన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు భయపడుతున్నారని, అయితే ప్రజాస్వామ్య దేశంలో శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు అందరికీ ఉంటుందని దిప్కే ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తాను మహాత్మా గాంధీ, బి.ఆర్. అంబేద్కర్, భగత్ సింగ్, జవహర్లాల్ నెహ్రూల ఆదర్శాలను విశ్వసిస్తానని చెప్పారు.
దేశంపై ఉన్న ప్రేమతోనే తాను అమెరికాలో వచ్చిన పలు ప్రతిష్టాత్మక ఉద్యోగ అవకాశాలను తిరస్కరించి మరి భారత్కు వస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. నీట్-యూజీ 2026 పరీక్ష లీక్ ఆరోపణల నేపథ్యంలో రద్దయి, జూన్ 21న తిరిగి జరగనున్న తరుణంలో ఈ నిరసన ప్రకటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. అభిజీత్ దిప్కే ఢిల్లీలో ఎప్పుడు, ఎక్కడ నిరసన చేపట్టనున్నారు?
అభిజీత్ దిప్కే జూన్ 6, 2026 శనివారం నాడు న్యూఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుత నిరసన చేపట్టనున్నారు.
2. ఈ నిరసన యొక్క ప్రధాన డిమాండ్ ఏమిటి?
నీట్, సీబీఎస్ఈ, సీయూఈటీ వంటి ప్రధాన పరీక్షల నిర్వహణలో వైఫల్యాలు, పేపర్ లీకేజీలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
3. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) అంటే ఏమిటి?
ఇది సోషల్ media లో వ్యంగ్యాత్మక (Satirical) రాజకీయ అంశాలపై స్పందిస్తూ యువతలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఒక డిజిటల్ పార్టీ/కూటమి. దీని వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More