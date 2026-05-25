నీట్ పేపర్ లీక్: మీరు ఇంకా పాఠం నేర్చుకోలేదా? ఎన్టీఏ తీరుపై సుప్రీంకోర్టు
వరుసగా జరుగుతున్న నీట్ పేపర్ లీకులపై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. గత అనుభవాల నుంచి నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) ఏమాత్రం పాఠాలు నేర్చుకోలేదని మండిపడింది.
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్ (NEET) 2026 పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై సుప్రీంకోర్టు సోమవారం (మే 25) ఘాటుగా స్పందించింది. పరీక్షల నిర్వహణలో విఫలమవుతున్న నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ తీరును తప్పుబడుతూ.. "ఇన్నిసార్లు ఆదేశాలు జారీ చేసినా మీరు పాఠం నేర్చుకోవడం లేదా?" అని ప్రశ్నించింది. వేల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ముడిపడి ఉన్న పరీక్షను ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఎలా నిర్వహిస్తారని ధర్మాసనం నిలదీసింది.
గత రెండేళ్లుగా నీట్ పరీక్ష వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారింది. 2024లోనూ పేపర్ లీక్ జరగడం, దానిపై దేశవ్యాప్త నిరసనలు వ్యక్తమవ్వడం మనకు తెలిసిందే. తాజాగా 2026లో కూడా అదే పునరావృతం కావడంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
"పాఠాలు నేర్చుకోరా?" - ధర్మాసనం ప్రశ్నల వర్షం
జస్టిస్ పి.ఎస్. నరసింహ, జస్టిస్ ఆలోక్ అరాధేలతో కూడిన బెంచ్ ఈ పిటిషన్లను విచారించింది. 2024 పేపర్ లీక్ ఘటన తర్వాత పరీక్షా విధానంలో సంస్కరణల కోసం సుప్రీంకోర్టు ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ కమిటీ సూచనల అమలును పర్యవేక్షించేందుకు మానిటరింగ్ కమిటీని కూడా నియమించింది. అయినప్పటికీ మళ్లీ లీక్ వార్తలు రావడంపై కోర్టు విస్మయం వ్యక్తం చేసింది.
"గతంలో ఈ వ్యవహారం మా ముందుకు వచ్చినప్పుడు కమిటీని వేశాం. వారు కొన్ని సిఫార్సులు చేశారు. వాటిని అమలు చేయాలని ఆదేశించాం. కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ అదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఎన్టీఏ ఇప్పటికీ తన తప్పులను సరిదిద్దుకోలేదని స్పష్టమవుతోంది" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
కమిటీ రిపోర్ట్ ఏమైంది?
మానిటరింగ్ కమిటీ ఛైర్మన్ కె. రాధాకృష్ణన్ ఈ అంశంపై అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది. కోర్టు గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలను ఎన్టీఏ ఎంతవరకు పాటించిందో వివరిస్తూ నివేదిక ఇవ్వాలని పేర్కొంది. ఈ కేసును మే 28, గురువారానికి వాయిదా వేస్తూ.. అప్పటిలోగా పూర్తి వివరాలతో రావాలని స్పష్టం చేసింది.
మరోవైపు, నీట్ పరీక్షల నిర్వహణ బాధ్యత నుంచి ఎన్టీఏను తప్పించి, మరింత పారదర్శకమైన స్వతంత్ర సంస్థకు అప్పగించాలని కోరుతూ 'ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా మెడికల్ అసోసియేషన్' (FAIMA) దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై కూడా స్పందన తెలియజేయాలని కేంద్రం, ఎన్టీఏ, సీబీఐలను కోర్టు ఆదేశించింది.
అసలేం జరిగింది?
మే 3న దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన నీట్ యూజీ (NEET-UG) పరీక్షలో భారీగా అక్రమాలు జరిగాయని, పేపర్ లీక్ అయిందని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై ప్రాథమిక ఆధారాలు లభించడంతో మే 12న పరీక్షను రద్దు చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ కుంభకోణంపై సీబీఐ దర్యాప్తు చేస్తోంది. పేపర్ లీక్ మూలాలు ఎక్కడున్నాయి? దీని వెనుక ఉన్న సూత్రధారులు ఎవరు? అనే కోణంలో విచారణ సాగుతోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతి ఏటా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు డాక్టర్ కావాలనే కలలతో ఈ పరీక్షకు హాజరవుతుంటారు. పగలు రాత్రి కష్టపడి చదివిన విద్యార్థులకు, ఇలాంటి లీకుల వల్ల తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోంది. లీకుల వల్ల పరీక్షలు రద్దు కావడం వల్ల విద్యార్థుల సమయం వృథా అవడమే కాకుండా, వారిలో మానసిక ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నీట్ 2026 పరీక్ష ఎందుకు రద్దయింది?
మే 3న జరిగిన నీట్ పరీక్షలో పేపర్ లీక్ అయినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ప్రభుత్వం మే 12న ఈ పరీక్షను రద్దు చేసింది. దీనిపై ప్రస్తుతం సీబీఐ విచారణ చేస్తోంది.
2. సుప్రీంకోర్టు ఎన్టీఏను ఎందుకు విమర్శించింది?
2024లో పేపర్ లీక్ జరిగినప్పుడే సంస్కరణలు చేపట్టాలని కోర్టు సూచించినా, ఎన్టీఏ వాటిని సరిగ్గా అమలు చేయలేదని, మళ్లీ 2026లో లీక్ జరగడం ఏజెన్సీ వైఫల్యమేనని సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది.
3. రాధాకృష్ణన్ కమిటీ బాధ్యత ఏమిటి?
పరీక్షా నిర్వహణలో సంస్కరణలు, పారదర్శకత కోసం వేసిన ఈ కమిటీ, గత కోర్టు ఆదేశాల అమలును పర్యవేక్షిస్తుంది. దీనిపై మే 28లోపు కోర్టుకు నివేదిక సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
4. ఎన్టీఏను పరీక్షల నిర్వహణ నుంచి తొలగిస్తారా?
దీనిపై స్పందన తెలియజేయాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, సీబీఐకి నోటీసులు జారీ చేసింది. తుది విచారణ తర్వాతే దీనిపై స్పష్టత వస్తుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.