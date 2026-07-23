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    సీజేపీ కీలక నేతలు అభిజీత్, సౌరవ్, అశుతోష్ ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా?

    నీట్ పేపర్ లీక్, విద్యావ్యవస్థలో సంస్కరణల కోసం జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనలు చేపడుతున్న 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) నేతల నేపథ్యంపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపిస్తున్న అభిజీత్ దిప్కే, సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రంక విద్యార్హతలు, వారి వృత్తిపరమైన వివరాలు ఇవే.

    Published on: Jul 23, 2026, 21:00:56 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో పారదర్శకతను డిమాండ్ చేస్తూ ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వేదికగా 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' నిరసనలు ఉధృతం చేసింది. ఆన్‌లైన్ సటైరికల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌గా ప్రారంభమైన ఈ గ్రూప్‌నకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఏకంగా 2.56 కోట్లకు పైగా (25.6 మిలియన్లు) ఫాలోవర్లు ఉన్నారు.

    ఎడమ నుంచి కుడికి: సౌరవ్ దాస్, అభిజీత్ దిప్కే,అశుతోష్ రంక
    ఎడమ నుంచి కుడికి: సౌరవ్ దాస్, అభిజీత్ దిప్కే,అశుతోష్ రంక

    నిరుద్యోగ యువతను ఉద్దేశించి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో అభిజీత్ దిప్కే ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను ప్రారంభించారు. ఈ ఆందోళనలకు ప్రముఖ విద్యావేత్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ సైతం మద్దతుగా నిలిచి నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ ఉద్యమంతో పాటు దీన్ని నడిపిస్తున్న ముగ్గురు కీలక ప్రతినిధుల విద్యా అర్హతలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి.

    అభిజీత్ దిప్కే: పూణే జర్నలిజం నుంచి బోస్టన్ వర్సిటీ వరకు

    కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి వ్యవస్థాపకుడిగా, ప్రధాన ముఖచిత్రంగా 30 ఏళ్ల అభిజీత్ దిప్కే వ్యవహరిస్తున్నారు. పొలిటికల్ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రాటజిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్న అభిజీత్, పూణేలో జర్నలిజం అభ్యసించారు. అనంతరం అమెరికా వెళ్లిన ఆయన, ప్రసిద్ధ బోస్టన్ యూనివర్సిటీ నుంచి పబ్లిక్ రిలేషన్స్‌లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ సాధించారు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం అన్వేషిస్తున్నారు.

    అభిజీత్ 2020 నుంచి 2023 వరకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) సోషల్ మీడియా విభాగానికి వ్యూహకర్తగా సేవలందించారు. 2020 ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో యువతను ఆకట్టుకునేందుకు మీమ్స్ ఆధారిత డిజిటల్ ప్రచార వ్యూహాలను రూపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.

    సౌరవ్ దాస్: ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం నేపథ్యం

    సీజేపీ ప్రధాన అధికార ప్రతినిధిగా వ్యవహరిస్తున్న సౌరవ్ దాస్ దర్యాప్తు జర్నలిస్టుగా పేరు పొందారు. చట్టపరమైన, న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాలతో పాటు సామాజిక విషయాలపై ఆయన విస్తృతంగా కథనాలు రాశారు. 2025 నవంబర్‌లో ఢిల్లీలోని ఇండియా గేట్ వద్ద జరిగిన కాలుష్య నిరోధక నిరసనల్లోనూ ఆయన చురుగ్గా పాల్గొన్నారు.

    సౌరవ్ దాస్ 2016 నుండి 2019 మధ్య కాలంలో అమిటీ యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ (జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్) పూర్తి చేశారు.

    అశుతోష్ రంకా: ఐఐటీ కాన్పూర్, లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ విద్యార్థి

    కన్సల్టింగ్, పబ్లిక్ పాలసీ రంగాల్లో అనుభవం ఉన్న అశుతోష్ రంకా సీజేపీ మరో కీలక ప్రతినిధిగా ఉన్నారు. భారతదేశంలోని అగ్రగామి విద్యా సంస్థల్లో ఒకటైన ఐఐటీ కాన్పూర్ (IIT Kanpur) నుంచి ఆయన బి.టెక్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారు.

    ఆ తర్వాత బ్రిటన్‌లోని ప్రసిద్ధ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ (LSE) నుంచి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో మాస్టర్స్ పట్టా పొందారు. లండన్‌లోని ప్రముఖ గ్లోబల్ కన్సల్టింగ్ సంస్థ మెకిన్సే అండ్ కంపెనీలో (McKinsey & Company) విధానపరమైన వ్యవహారాల్లో ఆయన పనిచేశారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/సీజేపీ కీలక నేతలు అభిజీత్, సౌరవ్, అశుతోష్ ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా?
    Home/News/సీజేపీ కీలక నేతలు అభిజీత్, సౌరవ్, అశుతోష్ ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా?
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