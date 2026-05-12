    ఏఐఏడీఎంకే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలను కలిసిన సీఎం విజయ్.. షేక్ అవుతున్న పళనిస్వామి కోట

    తమిళనాడు అసెంబ్లీలో బుధవారం జరగనున్న బలపరీక్షకు (Floor Test) ముందు రాజకీయ వాతావరణం సెగలు పుట్టిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సి. జోసెఫ్ విజయ్, మంగళవారం చెన్నైలో ఏఐఏడీఎంకే (AIADMK) రెబల్ నేత సి.వి. షణ్ముగం నివాసానికి వెళ్లడం ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. 

    Published on: May 12, 2026 6:45 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    సాధారణంగా ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఇంటికి వెళ్లడం అరుదు. కానీ, ఈపీఎస్ నాయకత్వంపై అసంతృప్తితో ఉన్న సుమారు 30 మంది ఏఐఏడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు విజయ్‌కు మద్దతు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలోనే షణ్ముగంతో విజయ్ భేటీ అయ్యారు.

    ఏఐఏడీఎంకే నేతలు సీవీ షణ్ముగం, ఎస్పీ వేలుమణి తదితరులతో ముఖ్యమంత్రి విజయ్ (PTI)
    ఈ భేటీలోని కీలక అంశాలు:

    మద్దతు లేఖ: షణ్ముగం నేతృత్వంలోని వర్గం విజయ్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు తెలుపుతూ అధికారిక లేఖను అందజేయనుంది.

    బల నిరూపణ: 234 స్థానాలున్న అసెంబ్లీలో విజయ్‌కు ఇప్పుడు మ్యాజిక్ ఫిగర్ (118) కంటే ఎక్కువే మద్దతు ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.

    ఈపీఎస్‌పై సంచలన ఆరోపణలు

    ఏఐఏడీఎంకే సీనియర్ నేతలు ఎస్.పి. వేలుమణి, సి.వి. షణ్ముగం పార్టీ అధినేత పళనిస్వామిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.

    "విజయ్‌ను అధికారానికి దూరం చేయడానికి, మన చిరకాల శత్రువైన డీఎంకే (DMK) తో చేతులు కలపడానికి కూడా ఈపీఎస్ సిద్ధపడ్డారు. ఇది పార్టీ సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధం. అందుకే మేము 'అమ్మ' (జయలలిత) పాలనను మళ్లీ తీసుకురావడానికి టీవీకే (TVK) కి మద్దతు ఇస్తున్నాం."

    — సి.వి. షణ్ముగం

    పళనిస్వామి వర్గం రియాక్షన్: "ఇవన్నీ పచ్చి అబద్ధాలు"

    తమ పార్టీలో చీలిక వార్తలను ఈపీఎస్ వర్గం కొట్టిపారేసింది. ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా వారు స్పందిస్తూ..

    మంత్రి పదవుల కోసమే: వేలుమణి, షణ్ముగం, విజయభాస్కర్ తమ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం, విజయ్ ప్రభుత్వంలో మంత్రి పదవుల కోసమే ఇలాంటి అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

    క్యాడర్ బలం: పార్టీ కార్యకర్తలందరూ పళనిస్వామి వెంటే ఉన్నారని, కేవలం కొద్దిమంది ఎమ్మెల్యేలు తీసుకునే నిర్ణయం పార్టీ నిర్ణయం కాదని స్పష్టం చేశారు.

    ఒకవైపు స్టాలిన్ నేతృత్వంలోని డీఎంకే ప్రతిపక్షంలో కూర్చోగా, మరోవైపు ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన ఏఐఏడీఎంకే ముక్కలవ్వడం విజయ్‌కు కలిసొచ్చే అంశం. రేపు జరగబోయే బలపరీక్షలో విజయ్ నెగ్గడం ఇప్పుడు కేవలం ఒక లాంఛనంగానే కనిపిస్తోంది. అయితే, పళనిస్వామి తన దగ్గరున్న మిగిలిన ఎమ్మెల్యేలనైనా కాపాడుకోగలరా అనేది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకం.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

