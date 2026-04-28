Coal India Shares: లాభాల గని కోల్ ఇండియా: క్యూ4 ఫలితాల తర్వాత షేర్ల జోరు.. ఇప్పుడు కొనాలా?
Coal India Shares: ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం కోల్ ఇండియా నాలుగో త్రైమాసికంలో అదిరిపోయే ఫలితాలను ప్రకటించింది. నికర లాభం 11 శాతం పెరగడంతో పాటు ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ కూడా ఆఫర్ చేయడంతో మార్కెట్లో ఈ షేరుకు డిమాండ్ పెరిగింది.
Coal India Shares: భారత స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (PSU) హవా కొనసాగుతోంది. తాజాగా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బొగ్గు ఉత్పత్తి సంస్థ 'కోల్ ఇండియా' (Coal India) తన నాలుగో త్రైమాసిక (Q4) ఫలితాలతో ఇన్వెస్టర్లను ఖుషీ చేసింది. ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే ఈ మహారత్న కంపెనీ షేర్లు బిఎస్ఈలో సుమారు 4.63 శాతం ఎగబాకి రూ. 473.90 వద్ద గరిష్ట స్థాయిని తాకాయి. గత కొంతకాలంగా స్థిరమైన వృద్ధిని కనబరుస్తున్న ఈ షేరు, భవిష్యత్తులో మరింత లాభాలను పంచుతుందా అన్నది ఇప్పుడు మార్కెట్ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.
లాభాల్లో దూసుకెళ్తున్న బొగ్గు దిగ్గజం
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో కోల్ ఇండియా రూ. 10,839 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. గతేడాది ఇదే సమయంతో (రూ. 9,751 కోట్లు) పోలిస్తే ఇది 11.15 శాతం వృద్ధి. ఇక మూడో త్రైమాసికంతో పోలిస్తే లాభం ఏకంగా 51.4 శాతం పెరగడం గమనార్హం. కంపెనీ రాబడి కూడా 5.8 శాతం వృద్ధితో రూ. 46,490 కోట్లకు చేరుకుంది. అమ్మకాలు స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, బొగ్గు ధరలు ఆశాజనకంగా ఉండటం కంపెనీకి కలిసి వచ్చింది. ఒక టన్ను బొగ్గుపై సగటు ఆదాయం 6 శాతం పెరిగి రూ. 2,289.58 కి చేరింది.
ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ ధమాకా
ఫలితాలతో పాటు కోల్ ఇండియా తన వాటాదారులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఒక్కో షేరుకు రూ. 5.25 చొప్పున ఫైనల్ డివిడెండ్ను ప్రకటించింది. ఇది కంపెనీ వాటాదారుల ఆమోదానికి లోబడి ఉంటుంది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు సాధారణంగా మంచి డివిడెండ్ ఇస్తాయనే నమ్మకాన్ని కోల్ ఇండియా మరోసారి నిలబెట్టుకుంది.
మూడేళ్లలో రెట్టింపు లాభాలు (Multibagger Returns)
కోల్ ఇండియా గత కొన్నేళ్లుగా ఇన్వెస్టర్ల పాలిట కామధేనువుగా మారింది. గత నెల రోజుల్లోనే ఈ షేరు 5 శాతం పెరిగింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుండి (YTD) ఇప్పటివరకు 17 శాతం లాభాన్ని ఇచ్చింది. గత మూడేళ్ల కాలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఇన్వెస్టర్లకు 101 శాతం రిటర్న్స్ అందించింది. అంటే మూడేళ్ల క్రితం పెట్టిన పెట్టుబడి ఇప్పుడు రెట్టింపు అయింది.
ఐదేళ్ల కాలంలో అయితే ఏకంగా 266 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి ఇన్వెస్టర్ల సంపదను భారీగా పెంచింది.
బ్రోకరేజ్ సంస్థల అంచనా: కొనాలా? అమ్మాలా?
ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు కోల్ ఇండియా భవిష్యత్తుపై ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి.
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ (Motilal Oswal):
ఈ సంస్థ కోల్ ఇండియాకు 'Buy' రేటింగ్ ఇచ్చింది. వచ్చే రెండేళ్లలో కంపెనీ ఆదాయం మరియు నిర్వహణ లాభం (EBITDA) వరుసగా 5 శాతం, 12 శాతం వృద్ధి చెందుతాయని అంచనా వేసింది. దీనికి తోడు కంపెనీ కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తున్న 'కోల్ వాషరీ' సామర్థ్యం దేశీయ మార్కెట్లో వాటాను పెంచుతుందని పేర్కొంటూ, టార్గెట్ ధరను రూ. 530 గా నిర్ణయించింది.
ఎమ్కే గ్లోబల్ (Emkay Global):
మరోవైపు ఎమ్కే గ్లోబల్ ఈ షేరుకు 'Add' రేటింగ్ ఇచ్చింది. బొగ్గు ఉత్పత్తి మరియు రవాణా పెరగడం కంపెనీకి లాభదాయకమని విశ్లేషించింది. ఈ సంస్థ కోల్ ఇండియా షేరు టార్గెట్ ధరను రూ. 475 వద్ద స్థిరంగా ఉంచింది.
నిపుణుల విశ్లేషణ
భారతదేశంలో విద్యుత్ డిమాండ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. సౌర, పవన విద్యుత్ వంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నప్పటికీ, బేస్-లోడ్ పవర్ కోసం ఇప్పటికీ బొగ్గుపైనే ఆధారపడక తప్పని పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో కోల్ ఇండియా వంటి గుత్తాధిపత్యం ఉన్న కంపెనీలకు భవిష్యత్తులోనూ గిరాకీ ఉంటుంది. అయితే, గ్లోబల్ మార్కెట్లో బొగ్గు ధరల హెచ్చుతగ్గులు, ప్రభుత్వ విధానాలు కంపెనీ లాభాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కోల్ ఇండియా ప్రకటించిన డివిడెండ్ ఎంత?
2. ఈ కంపెనీ లాభాల్లో వృద్ధి ఎలా ఉంది?
3. స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులు ఈ షేరుకు ఎంత టార్గెట్ ధరను ఇచ్చారు?
4. గత ఐదేళ్లలో కోల్ ఇండియా ఎంత లాభాన్ని ఇచ్చింది?
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More