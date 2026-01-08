Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    లాంగ్ టెర్మ్ పెట్టుబడి: ఒడిదుడుకుల్లోనూ అదిరిపోయే రిటర్న్స్ ఇచ్చే 5 స్టాక్స్ ఇవీ

    Long term investment stocks: స్టాక్ మార్కెట్ ఒడి దుడుకులు చూసి ఆందోళన చెందుతున్నారా? 'ఆక్టానమ్ టెక్' వ్యవస్థాపకుడు రాహుల్ ఘోష్ సూచించిన ఈ 5 క్వాలిటీ షేర్లు దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు అద్భుతమైన అవకాశం. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ నుంచి ఐటీసీ వరకు నిపుణుల విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: Jan 08, 2026 8:35 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత స్టాక్ మార్కెట్ ప్రస్తుతం ఒడిదుడుకుల మధ్య సాగుతోంది. విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) నిరంతరం షేర్లను విక్రయిస్తుండటం, క్యూ3 ఫలితాలపై ఉత్కంఠ, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్‌ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాయి. గత మూడు సెషన్లలో నిఫ్టీ దాదాపు 0.71% నష్టపోయి 26,140.75 వద్ద స్థిరపడింది. జనవరి నెలలోనే ఇప్పటివరకు ఎఫ్ఐఐలు సుమారు 4,650 కోట్ల విలువైన షేర్లను అమ్మేశారు.

    'ఆక్టానమ్ టెక్' వ్యవస్థాపకుడు రాహుల్ ఘోష్ (Hedged.in)
    'ఆక్టానమ్ టెక్' వ్యవస్థాపకుడు రాహుల్ ఘోష్ (Hedged.in)

    అయితే, ఇలాంటి సమయమే దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు గొప్ప వరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్ నీరసంగా ఉన్నప్పుడు నాణ్యమైన షేర్లను తక్కువ ధరలో పొందే వీలుంటుంది. 'హెడ్జ్డ్.ఇన్' (Hedged.in) వ్యవస్థాపకులు రాహుల్ ఘోష్, ఇన్వెస్టర్లు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో చేర్చుకోవాల్సిన 5 బలమైన షేర్లను సూచించారు.

    1. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank): బ్యాంకింగ్ రంగ దిగ్గజం

    ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ ఒక దిక్సూచి వంటిది. విలీనం తర్వాత కొంత ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా, బ్యాంక్ లాభదాయకత స్థిరంగా ఉంది.

    ఎందుకు కొనాలి? ప్రస్తుతం ఈ షేరు తన చారిత్రక సగటు ధర కంటే తక్కువలోనే (2.8–3 టైమ్స్ బుక్ వాల్యూ) లభిస్తోంది. బ్యాంక్ మూలధన సామర్థ్యం, ఆదాయ వృద్ధి మెరుగ్గా ఉన్నాయి.

    లక్ష్య ధర (3–5 ఏళ్లు): 1,500 – 1,600.

    2. ఐటీసీ (ITC): ప్రస్తుత కష్టం.. భవిష్యత్తు లాభం

    సిగరెట్లపై ఎక్సైజ్ సుంకం పెంపుతో ఐటీసీ షేరు ప్రస్తుతం ఒత్తిడిలో ఉంది. కానీ దీర్ఘకాలంలో ఇది మల్టీబ్యాగర్‌గా మారే అవకాశం ఉందని రాహుల్ ఘోష్ అభిప్రాయపడ్డారు.

    ఎందుకు కొనాలి? ఐటీసీ కేవలం సిగరెట్లపైనే ఆధారపడకుండా ఎఫ్‌ఎంసీజీ (FMCG), హోటళ్లు, పేపర్ బోర్డుల రంగాల్లో వేగంగా విస్తరిస్తోంది. హోటల్ వ్యాపారం విడిపోవడం (Demerger) ఇన్వెస్టర్లకు అదనపు లాభాన్ని ఇస్తుంది.

    లక్ష్య ధర (3–5 ఏళ్లు): 450 – 475.

    3. ఇన్ఫోసిస్ (Infosys): నమ్మకమైన ఐటీ షేరు

    గ్లోబల్ ఐటీ రంగంలో ఇన్ఫోసిస్ ఒక తిరుగులేని శక్తి. ప్రస్తుతం ఈ షేరు దాని అసలు విలువ (Intrinsic Value) కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది.

    ఎందుకు కొనాలి? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రాజెక్టుల వల్ల 2026 నాటికి ఐటీ రంగంలో ఆదాయాలు పుంజుకుంటాయి. క్యాష్ ఫ్లో బాగున్న ఈ కంపెనీ ఇన్వెస్టర్లకు సురక్షితమైన ఎంపిక.

    లక్ష్య ధర (3–5 ఏళ్లు): 2,250 – 2,350.

    4. ఏషియన్ పెయింట్స్ (Asian Paints): ఇంటింటి బ్రాండ్

    ఎనిమిది దశాబ్దాల చరిత్ర ఉన్న ఏషియన్ పెయింట్స్, పెయింటింగ్ రంగంలో తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంది.

    ఎందుకు కొనాలి? ఈ కంపెనీ పెట్టుబడిపై వచ్చే రాబడి (ROCE) 25% కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మార్కెట్ షేర్ ఎక్కువగా ఉండటం, బలమైన నెట్‌వర్క్ దీనికి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్స్.

    లక్ష్య ధర (3–5 ఏళ్లు): 3,600 – 3,800.

    5. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI): ప్రభుత్వ రంగ దళపతి

    ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ఎస్‌బీఐ ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఉంది. ప్రైవేట్ బ్యాంకులతో పోలిస్తే ఇది ఇంకా తక్కువ వాల్యుయేషన్‌లోనే ట్రేడ్ అవుతోంది.

    ఎందుకు కొనాలి? మొండి బకాయిలు తగ్గడం, రుణ వృద్ధి పెరగడంతో ఎస్‌బీఐ లాభాలు జోరుగా ఉన్నాయి. రాబోయే కాలంలో ఈ షేరు 50% నుంచి 70% వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    ముగింపు: మార్కెట్ పడిపోతున్నప్పుడు భయపడి షేర్లను అమ్మేయడం కంటే, ఇలాంటి బలమైన ఫండమెంటల్స్ ఉన్న కంపెనీల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం తెలివైన పని. పైన పేర్కొన్న షేర్లు దీర్ఘకాలంలో సంపదను సృష్టించే సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాయి.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ నిపుణులను సంప్రదించండి.)

    recommendedIcon
    News/News/లాంగ్ టెర్మ్ పెట్టుబడి: ఒడిదుడుకుల్లోనూ అదిరిపోయే రిటర్న్స్ ఇచ్చే 5 స్టాక్స్ ఇవీ
    News/News/లాంగ్ టెర్మ్ పెట్టుబడి: ఒడిదుడుకుల్లోనూ అదిరిపోయే రిటర్న్స్ ఇచ్చే 5 స్టాక్స్ ఇవీ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes