AI Revolution : బడా కంపెనీల సీఈఓలకు కూడా ‘ఏఐ’ గండం! ఇక సాధారణ ఉద్యోగుల పరిస్థితేంటి?
AI Revolution : బడా కంపెనీల సీఈఓలకు కూడా ‘ఏఐ’ గండం పొంచి ఉందని రుజువైంది. కంపెనీ భవిష్యత్తు అంటూ కోకాకోలా, వాల్మార్ట్ సీఈఓలు తమ పదవుల నుంచి తప్పుకున్నారు!
ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ప్రభావం కేవలం సామాన్య ఉద్యోగులపైనే కాదు, ప్రపంచ ప్రఖ్యాత కంపెనీల అగ్రనేతలపై కూడా పడుతోంది! ఏఐ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో, మారుతున్న సాంకేతికతకు అనుగుణంగా సంస్థలను నడిపించేందుకు కొత్త తరం నాయకత్వం అవసరమని భావిస్తూ.. కోకాకోలా సీఈఓ జేమ్స్ క్విన్సీ, వాల్మార్ట్ మాజీ సీఈఓ డౌగ్ మెక్మిలన్ తమ పదవుల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించడం పారిశ్రామిక వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
నాయకత్వ మార్పుకు కారణం ఏఐ..!
కోకాకోలా సంస్థకు 2017 నుంచి సీఈఓగా ఉన్న జేమ్స్ క్విన్సీ, ఈ నెలాఖరున తన బాధ్యతలను ప్రస్తుత సీఓఓ హెన్రిక్ బ్రాన్కు అప్పగించనున్నారు.
"తదుపరి వృద్ధి కోసం మైదానంలోకి సరైన జట్టును దింపడం నా బాధ్యత. అందుకే ఈ మార్పు అవసరమని భావించాను," అని క్విన్సీ పేర్కొన్నారు.
తన హయాంలో కంపెనీ మంచి పురోగతి సాధించినప్పటికీ, ఇప్పుడు ఏఐ, జనరేటివ్ ఏఐ వల్ల రాబోయే భారీ మార్పులను తట్టుకోవడానికి కొత్త శక్తి గల నాయకత్వం కావాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
మరోవైపు, జనవరిలో పదవీ విరమణ చేసిన వాల్మార్ట్ సీఈఓ డౌగ్ మెక్మిలన్ కూడా ఇదే విధమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
"ఏఐ విప్లవాన్ని నేను ప్రారంభించగలను కానీ, పూర్తి చేయలేను. ఏజెంటిక్ కామర్స్, ఏఐ షాపింగ్ భవిష్యత్తును చూశాక, పదవి నుంచి తప్పుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయమని నిర్ణయించుకున్నాను," అని ఆయన వివరించారు.
ఎంట్రీ-లెవల్ ఉద్యోగుల భవితవ్యం ప్రశ్నార్థకం?
అగ్రశ్రేణి సీఈఓలు ఏఐ మార్పుల కోసం తప్పుకుంటుంటే, కింది స్థాయి ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఆంత్రోపిక్ సీఈఓ డారియో అమోడై హెచ్చరికల ప్రకారం:
ఐదేళ్లలో సగం ఉద్యోగాలు: రాబోయే ఐదేళ్లలో వైట్-కాలర్ (ఆఫీస్) ఉద్యోగాల్లో సగం వరకు ఏఐ వల్ల తుడిచిపెట్టుకుపోయే అవకాశం ఉంది.
ఏ రంగాల్లో ప్రభావం?: లా ఫర్మ్స్ (న్యాయ సంస్థలు), కన్సల్టింగ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫైనాన్స్ రంగాల్లో ఒకే తరహాలో ఉండే పనులను ఏఐ సులభంగా చేసేస్తుంది. ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి కంపెనీలు మానవ వనరుల కంటే ఏఐని వాడటానికే మొగ్గు చూపుతాయని ఆయన తెలిపారు.
'ఏఐ గాడ్ ఫాదర్' హెచ్చరిక..
ఏఐ పితామహుడిగా పిలిచే జెఫ్రీ హింటన్ కూడా సాంకేతికత వల్ల కంపెనీల లాభాలు పెరుగుతాయని, అయితే నిరుద్యోగిత విపరీత స్థాయికి చేరుకునే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఉత్పాదకత పెరిగినప్పటికీ, కార్మికులు తమ ఉపాధిని కోల్పోయే అవకాశం ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. కేవలం ఏఐ కారణం చూపి కోకాకోలా, వాల్మార్ట్ వంటి పెద్ద కంపెనీల సీఈఓలు ఎందుకు తప్పుకుంటున్నారు?
సాధారణంగా ఒక కంపెనీ సీఈఓ ఐదు నుంచి పదేళ్ల వ్యూహంతో బాధ్యతలు చేపడతారు. ఇప్పుడు ఏఐ వల్ల వ్యాపార నిర్వహణలో పెను మార్పులు వస్తున్నాయి. "నేను ఈ మార్పును ప్రారంభించగలను కానీ, అది పూర్తయ్యే వరకు కొనసాగలేను," అని వాల్మార్ట్ మాజీ సీఈఓ డౌగ్ మెక్మిలన్ భావించారు. అంటే, రాబోయే పదేళ్ల ఏఐ యుగాన్ని నడిపించడానికి కొత్త తరం టెక్నాలజీపై పూర్తి అవగాహన, సుదీర్ఘ కాలం పని చేసే శక్తి ఉన్న నాయకత్వం అవసరమని వారు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు.
2. ఎంట్రీ-లెవల్ వైట్-కాలర్ ఉద్యోగాలకు ఏఐ వల్ల వచ్చే ముప్పు ఏంటి?
లా ఫర్మ్స్ (న్యాయ సంస్థలు), ఫైనాన్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ వంటి రంగాల్లో డాక్యుమెంట్ రివ్యూ, డేటా ఎంట్రీ, రిపోర్ట్ రైటింగ్ వంటి పనులు ఒకే పద్ధతిలో ఉంటాయి. ఏఐ ఇటువంటి పనులను మనుషుల కంటే వేగంగా, తక్కువ ఖర్చుతో చేయగలదు. అందుకే రాబోయే ఐదేళ్లలో ఈ విభాగాల్లోని సగం ఉద్యోగాలు ఏఐ వల్ల ప్రభావితం అవుతాయని ఆంత్రోపిక్ సీఈఓ హెచ్చరిస్తున్నారు.
3. ఏఐ వల్ల కంపెనీల లాభాలు పెరుగుతాయా? దాని వల్ల సామాన్యులకు కలిగే నష్టం ఏంటి?
ఏఐ వల్ల కంపెనీల పనితీరు మెరుగుపడి లాభాలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతాయని 'ఏఐ గాడ్ ఫాదర్' జెఫ్రీ హింటన్ పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ లాభం కేవలం కంపెనీ యజమానులకే పరిమితం కావచ్చని, మరోవైపు ఉద్యోగాల కోత వల్ల నిరుద్యోగిత పెరిగి సామాన్యుల ఆర్థిక పరిస్థితి ఇబ్బందుల్లో పడే ప్రమాదం ఉందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
