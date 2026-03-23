POCO X8 Pro : అదిరే ఏఐ ఫీచర్స్తో పోకో ఎక్స్8 ప్రో సిరీస్- సేల్ షురూ.. ధర, ఆఫర్లు ఇవే!
పోకో తన పవర్ఫుల్ ఎక్స్8 ప్రో సిరీస్ను నేటి మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్లో అమ్మకానికి ఉంచింది. ఇందులో పోకో ఎక్స్8 ప్రో, పోకో ఎక్స్8 ప్రో మాక్స్ అనే రెండు మోడళ్లు ఉన్నాయి. రూ. 32,999 ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ ఫోన్లపై బ్యాంక్ ఆఫర్ల ద్వారా రూ. 3,000 వరకు ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ పోకో.. గత వారం భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసిన పోకో ఎక్స్8 ప్రో సిరీస్ అమ్మకాలు ఈ రోజు (సోమవారం) మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమయ్యాయి. అద్భుతమైన డిస్ప్లే, భారీ బ్యాటరీ, గూగుల్ జెమిని వంటి ఏఐ ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్లు టెక్ ప్రియులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. వీటి ఫీచర్లు, ధర, ఆఫర్లు వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
1. పోకో ఎక్స్8 ప్రో- స్పెసిఫికేషన్లు, ధర..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.69- ఇంచ్ 1.5కే అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 3,500 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంది.