Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    Editorial independence is core to our work. Some links may earn us a commission, without influencing our opinions.

    POCO X8 Pro : అదిరే ఏఐ ఫీచర్స్​తో పోకో ఎక్స్​8 ప్రో సిరీస్​- సేల్​ షురూ.. ధర, ఆఫర్లు ఇవే!

    పోకో తన పవర్‌ఫుల్ ఎక్స్​8 ప్రో సిరీస్‌ను నేటి మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అమ్మకానికి ఉంచింది. ఇందులో పోకో ఎక్స్​8 ప్రో, పోకో ఎక్స్​8 ప్రో మాక్స్ అనే రెండు మోడళ్లు ఉన్నాయి. రూ. 32,999 ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ ఫోన్లపై బ్యాంక్ ఆఫర్ల ద్వారా రూ. 3,000 వరకు ఇన్​స్టెంట్​ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.

    Published on: Mar 23, 2026 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link
    research icon

    Research-Backed Choices

    Every product we recommend is chosen through a combination of Primary Research and Secondary Research.

    ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ పోకో.. గత వారం భారత మార్కెట్​లో విడుదల చేసిన పోకో ఎక్స్​8 ప్రో సిరీస్ అమ్మకాలు ఈ రోజు (సోమవారం) మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమయ్యాయి. అద్భుతమైన డిస్​ప్లే, భారీ బ్యాటరీ, గూగుల్ జెమిని వంటి ఏఐ ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్లు టెక్ ప్రియులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. వీటి ఫీచర్లు, ధర, ఆఫర్లు వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    పోకో ఎక్స్​8 ప్రో సిరీస్.. (Xiaomi India)
    పోకో ఎక్స్​8 ప్రో సిరీస్.. (Xiaomi India)

    1. పోకో ఎక్స్​8 ప్రో- స్పెసిఫికేషన్లు, ధర..

    స్మార్ట్​ఫోన్ 6.69- ఇంచ్​ 1.5కే అమోలెడ్ డిస్​ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 3,500 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్‌ను కలిగి ఉంది.

    ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్‌సెట్.

    కెమెరా: వెనుకవైపు 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా (సోనీ ఐఎంఎక్స్​882 సెన్సార్, ఓఐఎస్​ సపోర్ట్), 8ఎంపీ అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో 20ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా ఇచ్చారు.

    బ్యాటరీ: 6,500 ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీతో పాటు 100డబ్ల్యూ హైపర్ ఛార్జ్ సపోర్ట్ ఉంది.

    ధరలు: 8 GB + 256 GB: రూ. 32,999

    12 GB + 256 GB: రూ. 35,999

    12 GB + 256 GB (ఐరన్ మ్యాన్ ఎడిషన్): రూ. 37,999

    2. పోకో ఎక్స్​8 ప్రో మాక్స్- విశేషాలు..

    ఇది ఈ పోకో సిరీస్‌లో ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్. ఇందులో 6.83- ఇంచ్​ భారీ అమోలెడ్ డిస్​ప్లే ఉంది.

    ప్రాసెసర్: ఇందులో మరింత శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500ఎస్​ చిప్‌సెట్‌ను వాడారు.

    బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని 8,500ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ. దీనికి కూడా 100డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది.

    ధరలు: 12 GB + 256 GB: రూ. 42,999

    12 GB + 512 GB: రూ. 46,999

    పోకో ఎక్స్​8 ప్రో సిరీస్​- ఏఐ ఫీచర్లు..

    ఈ రెండు ఫోన్లలో గూగుల్ జెమిని, సర్కిల్ టు సెర్చ్, ఏఐ రైటింగ్, ఏఐ స్పీచ్ రికగ్నిషన్, ఏఐ డైనమిక్ వాల్‌పేపర్స్ వంటి అత్యాధునిక ఏఐ ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    పోకో ఎక్స్​8 ప్రో సిరీస్​- లాంచ్ ఆఫర్లు..

    మొదటి సేల్‌లో భాగంగా, హెచ్​డీఎఫ్​సీ, ఐసీఐసీఐ, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి రూ. 3,000 తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీనివల్ల బేస్ మోడల్‌ను రూ. 29,999 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes