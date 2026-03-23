HDFC Bank share : నెల రోజుల్లో 15శాతం డౌన్- హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు ఇప్పుడు కొనొచ్చా?
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ అతనూ చక్రవర్తి రాజీనామాతో షేర్లలో భారీ కుదుపు కనిపిస్తోంది. మార్చి 2026లో ఇప్పటివరకు 12% నష్టపోయిన ఈ స్టాక్, 2020 నాటి కోవిడ్ సంక్షోభం తర్వాత అత్యంత దారుణమైన నెలవారీ పతనాన్ని నమోదు చేస్తోంది. మరి ఇప్పుడు హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు కొనొచ్చా?
దేశీయ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు ప్రస్తుతం తీవ్ర అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ అతనూ చక్రవర్తి అనూహ్యంగా వైదొలగడంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన మొదలైంది. గత వారం చివరి రెండు రోజుల్లోనే ఎన్ఎస్ఈలో షేర్ విలువ రూ. 843 నుంచి రూ. 781కి పడిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ షేర్ తన 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి (రూ. 770)కి కేవలం రూ. 11 దూరంలోనే ఉండటం గమనార్హం.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్ ప్రైజ్ హిస్టరీ..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేరు ధర 2.5శాతం పతనమై రూ. 781 వద్ద క్లోజ్ అయ్యింది. గత ఐదు రోజుల్లో ఈ స్టాక్ 5శాతం మేర డౌన్ అయ్యింది. ఇక నెల రోజుల్లో ఏకంగా 15.44శాతం నష్టపోయింది. ఆరు నెలల్లో 18.4శాతం, ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు 21శాతం నష్టాలను చూసింది. మొత్తం మీద ఏడాది కాలంలో ఈ హెచ్డీఎఫ్సీ షేరు ధర 13శాతం పడిపోయింది.
2020 తర్వాత ఇదే అతిపెద్ద పతనం..
మార్చి నెలలో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ ప్రయాణం ఏమాత్రం ఆశాజనకంగా లేదు. నెల ఆరంభంలో రూ. 887.75 వద్ద ఉన్న షేర్ ధర ఇప్పుడు రూ. 781కి చేరింది. అంటే దాదాపు 12శాతం మేర సంపద ఆవిరైపోయింది. గతంలో మార్చి 2020లో కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఈ బ్యాంక్ షేర్లు 26.8% పతనమయ్యాయి. మళ్లీ ఆ స్థాయిలో నష్టపోవడం ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతోంది.
ఆర్బీఐ క్లీన్ చిట్.. ఊరటనిచ్చే అంశం!
తాజా పరిస్థితుల వేళ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) కీలక ప్రకటన చేసింది. బ్యాంకులో ఎలాంటి పరిపాలనాపరమైన లోపాలు లేవని, క్రమ పద్ధతిలో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో అన్నీ సవ్యంగానే ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, పార్ట్-టైమ్ ఛైర్మన్ నియామకం విషయంలో బ్యాంక్ కోరిన 'ట్రాన్సిషన్ అరేంజ్మెంట్'కు కూడా ఆర్బీఐ ఆమోదం తెలిపింది. కేకి మిస్త్రీని తాత్కాలిక ఛైర్మన్గా నియమించడం ప్రస్తుతానికి స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
బ్యాంక్ ఆర్థిక స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి?
మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. షేరు ధర పడిపోయినప్పటికీ బ్యాంక్ ప్రాథమికంగా బలంగానే ఉంది.
లాభాల్లో వృద్ధి: క్యూ3 (Q3FY26)లో నికర లాభం (PAT) 11% వృద్ధి చెందింది.
ఆస్తుల నాణ్యత: స్థూల ఎన్పీఏ (GNPA) 1.24%, నికర ఎన్పీఏ (NNPA) 0.42% వద్ద నిలకడగా ఉన్నాయి.
మూలధనం: క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో 19.9% వద్ద పటిష్టంగా ఉంది.
అయితే, విలీనం తర్వాత ఎల్డీఆర్ సర్దుబాట్లు, రిటైల్ రుణాల నెమ్మదైన వృద్ధి వంటి సవాళ్లు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయని బొనాంజా రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ అభినవ్ తివారీ పేర్కొన్నారు.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ ఎంత?
ప్రస్తుత పతనం కేవలం సెంటిమెంట్ వల్ల వచ్చిందే కానీ, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ స్ట్రక్చర్లో లోపం లేదని ఎస్ఎంసీ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీస్ నిపుణురాలు సీమా శ్రీవాస్తవ అభిప్రాయపడ్డారు. నాయకత్వ మార్పుపై స్పష్టత వస్తే హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ స్టాక్ తిరిగి కోలుకునే అవకాశం ఉందని, దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఇది ఒక మంచి కొనుగోలు అవకాశమని ఆమె సూచించారు.
ఆనంద్ రాతి టెక్నికల్ రీసెర్చ్ సీనియర్ మేనేజర్ గణేష్ డోంగ్రే మాట్లాడుతూ.. "హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు ప్రస్తుతం 'ఓవర్ సోల్డ్' జోన్లో ఉన్నాయి. మంత్లీ చార్ట్లో రూ. 750 నుంచి రూ. 790 మధ్య బలమైన సపోర్ట్ కనిపిస్తోంది. రూ. 740 స్టాప్-లాస్తో, రూ. 750-780 మధ్య షేర్లను సేకరించవచ్చు. రాబోయే రోజుల్లో ఇది రూ. 880 నుంచి రూ. 900 టార్గెట్ను అందుకునే అవకాశం ఉంది," అని వివరించారు.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్ల పతనానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
ప్రధానంగా బ్యాంకు నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ అతనూ చక్రవర్తి అకస్మాత్తుగా రాజీనామా చేయడమే ఈ పతనానికి కారణం. కీలక పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇలా హఠాత్తుగా తప్పుకోవడం వల్ల బ్యాంకులో పరిపాలనాపరమైన సమస్యలు ఉన్నాయేమోనన్న ఆందోళన ఇన్వెస్టర్లలో తలెత్తింది. దీనికి తోడు విలీనం తర్వాతి సర్దుబాట్లు, రిటైల్ రుణాల వృద్ధి నెమ్మదించడం వంటి అంశాలు సెంటిమెంట్ను మరింత దెబ్బతీశాయి.
2. ఇప్పుడు ఈ షేర్లను కొనవచ్చా? నిపుణుల సలహా ఏమిటి?
మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రస్తుత పతనం కేవలం తాత్కాలిక సెంటిమెంట్ వల్ల ఏర్పడిందే కానీ, బ్యాంకు ఆర్థిక పునాదులు చాలా బలంగా ఉన్నాయి. ఆర్బీఐ కూడా బ్యాంకులో ఎలాంటి లోపాలు లేవని భరోసా ఇచ్చింది. టెక్నికల్ అనలిస్టుల ప్రకారం, రూ. 750 నుంచి రూ. 780 మధ్య ఈ స్టాక్ను కొనుగోలు చేయడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అయితే రూ. 740ని స్టాప్-లాస్గా పెట్టుకోవాలని వారు సూచిస్తున్నారు.