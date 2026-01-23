పేటీఎం షేర్ల పతనం.. 10 శాతం కుదేలు, ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతున్న ఆర్బీఐ నిర్ణయం?
ఆర్బీఐ పీఐడీఎఫ్ (PIDF) పథకాన్ని పొడిగించకపోవచ్చన్న వార్తలతో పేటీఎం మాతృసంస్థ వన్97 కమ్యూనికేషన్స్ షేర్లు శుక్రవారం 10 శాతం మేర పడిపోయాయి. దీనివల్ల కంపెనీ ఆదాయానికి రూ. 200 కోట్ల గండి పడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
స్టాక్ మార్కెట్లో ఫిన్టెక్ దిగ్గజం పేటీఎం (Paytm) షేర్లు మరోసారి భారీ కుదుపునకు లోనయ్యాయి. గత ఏడాది కాలంగా రికవరీ బాటలో ఉన్న ఈ షేరు, శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో ఒక్కసారిగా 10 శాతం నష్టపోయి రూ. 1,134.85 వద్దకు చేరింది. గత ఐదు సెషన్లలో నాలుగు రోజులు ఈ షేరు నష్టాల్లోనే ముగియడం ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఎందుకీ ఆకస్మిక పతనం?
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రవేశపెట్టిన 'పేమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్' (PIDF) పథకాన్ని 2025 డిసెంబర్ తర్వాత పొడిగించే అవకాశం లేదన్న నివేదికలే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణం.
వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో డిజిటల్ చెల్లింపుల మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడానికి, పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ (PoS) పరికరాలు, క్యూఆర్ కోడ్ల ఏర్పాటుపై ఇచ్చే సబ్సిడీలను ఈ పథకం ద్వారా ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. ఒకవేళ ఈ పథకం నిలిచిపోతే, పేటీఎం తన వార్షిక నిర్వహణ ఆదాయంలో సుమారు రూ. 200 కోట్లను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇది నేరుగా కంపెనీ లాభదాయకత (EBITDA)పై ప్రభావం చూపుతుంది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
పేటీఎం షేరులో ప్రస్తుత పతనం తాత్కాలికమేనా లేక మరిన్ని నష్టాలు తప్పవా అనే దానిపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
"పేటీఎం షేరు ప్రస్తుతం సాంకేతికంగా బలహీనంగా కనిపిస్తోంది. గతంలో బలమైన మద్దతుగా ఉన్న రూ. 1,271 స్థాయిని ఇది కోల్పోయింది. అమ్మకాల ఒత్తిడి ఇలాగే కొనసాగితే షేరు ధర రూ. 1,097 స్థాయి వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. రూ. 1,271 మార్కును దాటి నిలకడగా ట్రేడ్ అయ్యే వరకు ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలి" అని లక్షీశ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ అన్షుల్ జైన్ పేర్కొన్నారు.
అయితే, ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఇన్వెస్టెక్ (Investec) మాత్రం పేటీఎం షేరుపై సానుకూలంగా ఉంది. వీరు ఈ షేరుకు 'బై' (Buy) రేటింగ్ ఇస్తూ, రూ. 1,550 టార్గెట్ ప్రైస్ను నిర్ణయించారు. యూపీఐ (UPI) మార్కెట్, పేమెంట్ గేట్వే, సౌండ్బాక్స్ పరికరాల్లో పేటీఎంకున్న పట్టు, వ్యాపారులతో ఉన్న లోతైన సంబంధాలు దీర్ఘకాలంలో కంపెనీకి మేలు చేస్తాయని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన అంశాలు
హిస్టరీ: గత మూడేళ్లలో పేటీఎం 118 శాతం మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది. కానీ, ఇప్పటికీ తన ఐపీఓ ధర (రూ. 2,150) కంటే 45 శాతం తక్కువ ధరలోనే ట్రేడ్ అవుతోంది.
రిస్క్ ఫ్యాక్టర్లు: ఆర్బీఐ నిబంధనలు, మార్కెట్లో పెరుగుతున్న పోటీ, రుణాల నాణ్యత వంటివి ఈ షేరుపై ప్రభావం చూపనున్నాయి.
(గమనిక: మదుపర్లు కేవలం వార్తల ఆధారంగానే కాకుండా, తమ ఆర్థిక సలహాదారుల సూచన మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.)