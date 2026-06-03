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    కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కీలక నిర్ణయం: ముగ్గురు అధికార ప్రతినిధుల నియామకం

    సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) తన పరిధిని విస్తరించడంలో భాగంగా ముగ్గురు కొత్త అధికార ప్రతినిధులను నియమించింది. విద్యావ్యవస్థలోని లోపాలపై దిల్లీలో తలపెట్టబోయే నిరసన కార్యక్రమానికి ముందు ఈ నియామకాలు జరగడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

    Published on: Jun 03, 2026 2:06 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    న్యూఢిల్లీ: ఇటీవల సోషల్ మీడియా వేదికగా సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్న 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (Cockroach Janta Party - CJP) దేశవ్యాప్తంగా తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. దేశ విద్యావ్యవస్థలో జరుగుతున్న వరుస వైఫల్యాలపై దిల్లీలో త్వరలో భారీ నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టనున్న నేపథ్యంలో, పార్టీ కార్యకలాపాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ముగ్గురు ప్రముఖులను అధికార ప్రతినిధులుగా (Spokespersons) నియమించినట్లు మంగళవారం ప్రకటించింది.

    ఇటీవల థానేలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ యువత నిరసనలు (praful Gangurde)
    ఇటీవల థానేలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ యువత నిరసనలు (praful Gangurde)

    ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ అభిజీత్ దిప్కే స్థాపించిన ఈ సంస్థ, తమ నూతన నియామకాల వివరాలను 'ఎక్స్' (X) వేదికగా పంచుకుంది. "భారతదేశ రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని, చర్చా శైలిని మార్చడానికి సీజేపీ కట్టుబడి ఉంది. సరికొత్త తరం నాయకులు దీనికి నాయకత్వం వహిస్తారు" అని సంస్థ పేర్కొంది.

    చీఫ్ స్పోక్స్‌పర్సన్‌గా సౌరవ్ దాస్

    ప్రముఖ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ సౌరవ్ దాస్‌ను కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ తమ ముఖ్య అధికార ప్రతినిధిగా (Chief Spokesperson) నియమించింది. న్యాయ, సామాజిక అంశాలపై జర్నలిజంలో ఆయనకు మంచి అనుభవం ఉంది. నవంబర్ 2025లో దిల్లీలోని ఇండియా గేట్ వద్ద జరిగిన కాలుష్య వ్యతిరేక భారీ నిరసన ప్రదర్శనల్లో సౌరవ్ దాస్ కీలక పాత్ర పోషించారు.

    పొలిటికల్ రీసెర్చర్, ఫిల్మ్‌మేకర్ విజేత దహియా

    రాజకీయ పరిశోధకుడు, రచయిత, ఫిల్మ్‌మేకర్ అయిన విజేత దహియాను మరో అధికార ప్రతినిధిగా ఎంపిక చేశారు. దిల్లీ టెక్నలాజికల్ యూనివర్సిటీ (DTU) గ్రాడ్యుయేట్ అయిన దహియా, పలువురు ప్రముఖ యూట్యూబ్ క్రియేటర్ల కోసం రీసెర్చ్, కంటెంట్ ప్రొడక్షన్ విభాగాల్లో పనిచేశారు. ఈయన 'పవర్ ఆఫ్ యూనివర్స్', 'టు హెల్ విత్ దట్ జాబ్' అనే పుస్తకాలను రచించడమే కాకుండా.. 'దరారేన్', 'ఓప్రి పరాయ్' అనే హర్యానా చిత్రాలకు కథ, దర్శకత్వం వహించారు.

    మాజీ మెకిన్సే కన్సల్టెంట్ అశుతోష్ రంకా

    ప్రపంచ ప్రసిద్ధ మేనేజ్‌మెంట్ కన్సల్టింగ్ సంస్థ 'మెకిన్సే & కంపెనీ' (McKinsey & Company) లండన్ శాఖలో పనిచేసిన అశుతోష్ రంకాకు కూడా అధికార ప్రతినిధి బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఐఐటీ కాన్పూర్, లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ (LSE) పూర్వ విద్యార్థి అయిన రంకా, గత ఏడాది భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. ఆ తర్వాత జైపూర్‌లో పర్యావరణం, విద్య, యువత సమస్యలపై జరిగిన పలు ప్రజా ఉద్యమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్ (NEET) పేపర్ లీక్ వివాదానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ప్రచారంలో ఈయన కీలక పాత్ర పోషించారు.

    జూన్ 6న నిరసనల షెడ్యూల్

    కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే జూన్ 6న భారతదేశానికి తిరిగి రానున్నారు. ఆయన వచ్చిన కొద్దిరోజుల్లోనే నీట్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారం, సీబీఎస్‌ఈ (CBSE) వ్యవస్థలోని లోపాలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ దిల్లీలో శాంతియుత నిరసనలు చేపట్టాలని సీజేపీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. గత నెలలోనే ప్రారంభమైన ఈ డిజిటల్ రాజకీయ వేదిక, విద్యార్థులు, యువత సమస్యలపై గళమెత్తుతూ సోషల్ మీడియాలో భారీగా ఫాలోయింగ్‌ను సంపాదించుకుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కీలక నిర్ణయం: ముగ్గురు అధికార ప్రతినిధుల నియామకం
    Home/News/కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కీలక నిర్ణయం: ముగ్గురు అధికార ప్రతినిధుల నియామకం
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