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    కాంగోలో ఎబోలా కలకలం: 1,000 దాటిన కేసులు, 254 మంది మృతి

    ఆఫ్రికా దేశం కాంగోలో ఎబోలా వైరస్ మహమ్మారి తీవ్ర రూపం దాల్చింది. కేవలం నెల రోజుల్లోనే వెయ్యికి పైగా కేసులు నమోదు కాగా, వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ వైరస్‌కు వ్యాక్సిన్ లేకపోవడం, స్థానిక అంతర్యుద్ధం వల్ల సహాయక చర్యలు కష్టతరంగా మారడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

    Published on: Jun 22, 2026 4:36 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఆఫ్రికా దేశమైన డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో (Congo) లో ఎబోలా వైరస్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. తూర్పు కాంగోలో ఈ మహమ్మారి వ్యాప్తి చెందడం ప్రారంభించి నెల రోజులు దాటుతున్నా, దీని తీవ్రతను అదుపు చేయడం అధికారులకు సాధ్యం కావడం లేదు. ఇప్పటివరకు అక్కడ 1,003 ఎబోలా కేసులు నమోదు కాగా, 254 మంది మరణించినట్లు కాంగో ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది.

    డ్రోన్ వ్యూ: ఎబోలా సంక్రమణ మొదలైన ఒక నెల తర్వాత న్యామురోంగో శ్మశాన వాటికలో అనుమానాస్పద ఎబోలా బాధితుల సమాధి కార్యక్రమం
    డ్రోన్ వ్యూ: ఎబోలా సంక్రమణ మొదలైన ఒక నెల తర్వాత న్యామురోంగో శ్మశాన వాటికలో అనుమానాస్పద ఎబోలా బాధితుల సమాధి కార్యక్రమం

    ఇటురి (Ituri) ప్రావిన్స్‌లో మే 15న ఈ ఎబోలా వ్యాప్తిని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 100 మంది ఈ వ్యాధి బారి నుంచి కోలుకోగా, కనీసం 365 మంది రోగులు ఆసుపత్రులలో లేదా ఐసోలేషన్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈసారి వ్యాపిస్తున్నది అత్యంత అరుదైన 'బుందిబుగ్యో' (Bundibugyo) వైరస్ స్ట్రెయిన్ అని వైద్యులు గుర్తించారు. దీనికి ఎలాంటి వ్యాక్సిన్లు లేదా నిర్దిష్ట చికిత్స అందుబాటులో లేకపోవడం ఆందోళనను రెట్టింపు చేస్తోంది. మొదటి నెలలోనే ఇంతటి తీవ్రత చూపించిన ఎబోలా ముప్పు ఇదే తొలిసారి అని అధికారులు చెబుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ కేసులు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ పెద్ద సవాలు

    వ్యాధి సోకిన వారిని గుర్తించడం (కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్) స్థానిక అధికారులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. ప్రస్తుతం కేవలం 55 శాతం మందిని మాత్రమే అధికారులు ట్రాక్ చేయగలిగారు. అసలు ఈ వైరస్ ఎవరి నుంచి మొదలైందో (పేషెంట్ జీరో) ఇంకా గుర్తించలేదు. ఇప్పటివరకు బాధితులతో పరిచయం ఉన్న దాదాపు 35,000 మందిని గుర్తించాల్సి ఉంది.

    "మనం ఏదైనా ఒక వ్యాప్తిని, అందులోనూ ఎబోలా లాంటి మహమ్మారిని అదుపు చేయాలంటే, దానికి కారణమైన మొదటి కేసును గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ వ్యాప్తి అసలు ఎప్పుడు ప్రారంభమైందో కూడా మేము ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోతున్నాం" అని ఆఫ్రికా సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ జీన్ కసేయా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

    అంతర్యుద్ధం వల్ల అడ్డంకులు

    తూర్పు కాంగోలో కొనసాగుతున్న తిరుగుబాటుదారుల హింస కారణంగా వైద్య సేవలు అందించడం కష్టంగా మారింది. ఇటురి ప్రావిన్స్‌లో ఇస్లామిక్ స్టేట్ మద్దతు ఉన్న 'అలైడ్ డెమోక్రటిక్ ఫోర్స్' (ADF) జరుపుతున్న దాడుల వల్ల అనేక గ్రామాలకు రవాణా సౌకర్యాలు నిలిచిపోయాయి. ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి వేలాది మంది ప్రజలు ఇళ్లను వదిలి సురక్షిత ప్రాంతాలకు, వలస శిబిరాలకు పరుగులు తీస్తున్నారు. దీనివల్ల వ్యాధి తీవ్రతను అంచనా వేయడం మరింత క్లిష్టంగా మారింది.

    వలస శిబిరాల్లో వింత మరణాల భయం

    ఇటురి రాజధాని బునియాలోని కిగోంజే (Kigonze) వలస శిబిరంలో గత వారం 10 మంది అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. దాదాపు 20,000 మంది నివసిస్తున్న ఈ శిబిరంలో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఎబోలా కేసు అధికారికంగా నిర్ధారణ కాలేదు. కానీ, ఈ వింత మరణాలపై తక్షణమే దర్యాప్తు జరపాలని శిబిర నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు.

    కాంగోలో ఎబోలా ముప్పు పొంచి ఉన్న ప్రాంతాలలో దాదాపు 3,20,000 మంది శరణార్థులతో కలిపి మొత్తం 20 లక్షల మంది నిర్వాసితులు నివసిస్తున్నట్లు ఐక్యరాజ్యసమితి శరణార్థుల సంస్థ (UNHCR) వెల్లడించింది. వలస వర్గాలలో ఈ వైరస్ వేగంగా విస్తరించడంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

    "ఇలాంటి దారుణమైన జీవన పరిస్థితులు ఉన్న శిబిరంలో కనుక మహమ్మారి విస్తరిస్తే, అది ఊహించని విపత్తుకు దారితీస్తుంది" అని ఇటురి పౌర సమాజ నాయకురాలు చారిటీ బాంజా హెచ్చరించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/కాంగోలో ఎబోలా కలకలం: 1,000 దాటిన కేసులు, 254 మంది మృతి
    Home/News/కాంగోలో ఎబోలా కలకలం: 1,000 దాటిన కేసులు, 254 మంది మృతి
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