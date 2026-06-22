కాంగోలో ఎబోలా కలకలం: 1,000 దాటిన కేసులు, 254 మంది మృతి
ఆఫ్రికా దేశం కాంగోలో ఎబోలా వైరస్ మహమ్మారి తీవ్ర రూపం దాల్చింది. కేవలం నెల రోజుల్లోనే వెయ్యికి పైగా కేసులు నమోదు కాగా, వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ వైరస్కు వ్యాక్సిన్ లేకపోవడం, స్థానిక అంతర్యుద్ధం వల్ల సహాయక చర్యలు కష్టతరంగా మారడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఆఫ్రికా దేశమైన డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో (Congo) లో ఎబోలా వైరస్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. తూర్పు కాంగోలో ఈ మహమ్మారి వ్యాప్తి చెందడం ప్రారంభించి నెల రోజులు దాటుతున్నా, దీని తీవ్రతను అదుపు చేయడం అధికారులకు సాధ్యం కావడం లేదు. ఇప్పటివరకు అక్కడ 1,003 ఎబోలా కేసులు నమోదు కాగా, 254 మంది మరణించినట్లు కాంగో ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది.
ఇటురి (Ituri) ప్రావిన్స్లో మే 15న ఈ ఎబోలా వ్యాప్తిని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 100 మంది ఈ వ్యాధి బారి నుంచి కోలుకోగా, కనీసం 365 మంది రోగులు ఆసుపత్రులలో లేదా ఐసోలేషన్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈసారి వ్యాపిస్తున్నది అత్యంత అరుదైన 'బుందిబుగ్యో' (Bundibugyo) వైరస్ స్ట్రెయిన్ అని వైద్యులు గుర్తించారు. దీనికి ఎలాంటి వ్యాక్సిన్లు లేదా నిర్దిష్ట చికిత్స అందుబాటులో లేకపోవడం ఆందోళనను రెట్టింపు చేస్తోంది. మొదటి నెలలోనే ఇంతటి తీవ్రత చూపించిన ఎబోలా ముప్పు ఇదే తొలిసారి అని అధికారులు చెబుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ కేసులు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ పెద్ద సవాలు
వ్యాధి సోకిన వారిని గుర్తించడం (కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్) స్థానిక అధికారులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. ప్రస్తుతం కేవలం 55 శాతం మందిని మాత్రమే అధికారులు ట్రాక్ చేయగలిగారు. అసలు ఈ వైరస్ ఎవరి నుంచి మొదలైందో (పేషెంట్ జీరో) ఇంకా గుర్తించలేదు. ఇప్పటివరకు బాధితులతో పరిచయం ఉన్న దాదాపు 35,000 మందిని గుర్తించాల్సి ఉంది.
"మనం ఏదైనా ఒక వ్యాప్తిని, అందులోనూ ఎబోలా లాంటి మహమ్మారిని అదుపు చేయాలంటే, దానికి కారణమైన మొదటి కేసును గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ వ్యాప్తి అసలు ఎప్పుడు ప్రారంభమైందో కూడా మేము ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోతున్నాం" అని ఆఫ్రికా సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ జీన్ కసేయా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
అంతర్యుద్ధం వల్ల అడ్డంకులు
తూర్పు కాంగోలో కొనసాగుతున్న తిరుగుబాటుదారుల హింస కారణంగా వైద్య సేవలు అందించడం కష్టంగా మారింది. ఇటురి ప్రావిన్స్లో ఇస్లామిక్ స్టేట్ మద్దతు ఉన్న 'అలైడ్ డెమోక్రటిక్ ఫోర్స్' (ADF) జరుపుతున్న దాడుల వల్ల అనేక గ్రామాలకు రవాణా సౌకర్యాలు నిలిచిపోయాయి. ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి వేలాది మంది ప్రజలు ఇళ్లను వదిలి సురక్షిత ప్రాంతాలకు, వలస శిబిరాలకు పరుగులు తీస్తున్నారు. దీనివల్ల వ్యాధి తీవ్రతను అంచనా వేయడం మరింత క్లిష్టంగా మారింది.
వలస శిబిరాల్లో వింత మరణాల భయం
ఇటురి రాజధాని బునియాలోని కిగోంజే (Kigonze) వలస శిబిరంలో గత వారం 10 మంది అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. దాదాపు 20,000 మంది నివసిస్తున్న ఈ శిబిరంలో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఎబోలా కేసు అధికారికంగా నిర్ధారణ కాలేదు. కానీ, ఈ వింత మరణాలపై తక్షణమే దర్యాప్తు జరపాలని శిబిర నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు.
కాంగోలో ఎబోలా ముప్పు పొంచి ఉన్న ప్రాంతాలలో దాదాపు 3,20,000 మంది శరణార్థులతో కలిపి మొత్తం 20 లక్షల మంది నిర్వాసితులు నివసిస్తున్నట్లు ఐక్యరాజ్యసమితి శరణార్థుల సంస్థ (UNHCR) వెల్లడించింది. వలస వర్గాలలో ఈ వైరస్ వేగంగా విస్తరించడంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
"ఇలాంటి దారుణమైన జీవన పరిస్థితులు ఉన్న శిబిరంలో కనుక మహమ్మారి విస్తరిస్తే, అది ఊహించని విపత్తుకు దారితీస్తుంది" అని ఇటురి పౌర సమాజ నాయకురాలు చారిటీ బాంజా హెచ్చరించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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