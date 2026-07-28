పేపర్ లీక్ వ్యతిరేక బిల్లుపై కాంగ్రెస్ ధ్వజం: 'ఇది మోదీ ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనం’
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో 'పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ (ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్ఫెయిర్ మీన్స్) సవరణ బిల్లు, 2026' చర్చ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది.
ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలను అరికట్టడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలమైందని, దానికి కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన 'పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ (ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్ఫెయిర్ మీన్స్) సవరణ బిల్లు, 2026' నిదర్శనమని కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శించింది. లోక్సభలో ఈ బిల్లుపై జరిగిన చర్చలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ, ఉప నేత గౌరవ్ గొగోయ్ మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ చట్ట సవరణలు కేవలం ఒక కంటితుడుపు చర్య మాత్రమేనని అభివర్ణించారు.
2024 చట్టం కఠినమైతే 2026లో లీకేజీలు ఎలా జరిగాయి?
2024లోనే పేపర్ లీకేజీలకు వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వం కఠిన చట్టాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు, 2026లో మళ్లీ నీట్ (NEET-UG) ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలు ఎలా సంభవించాయని గొగోయ్ ప్రశ్నించారు.
44 మందికి బెయిల్: 2024 చట్టం కింద దాఖలైన ఛార్జ్షీట్లో 45 మంది నిందితులు ఉంటే, వారిలో 44 మంది బెయిల్పై బయటకు వచ్చారని ఒక పత్రికా కథనాన్ని ఉటంకిస్తూ ఆయన పేర్కొన్నారు.
మాస్టర్మైండ్ విడుదల: నీట్ లీకేజీ కేసులో ప్రధాన సూత్రధారిగా భావిస్తున్న సంజీవ్ ముఖియాను 11 నెలల తర్వాత అరెస్ట్ చేసినప్పటికీ, సీబీఐ ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదనడంతో ఆయనకు బెయిల్ లభించిందని తెలిపారు.
21 మంది విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు: ఈ వివాదాల కారణంగా 21 మంది విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని, దీనికి బాధ్యత వహించాల్సిన మాజీ విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వైఫల్యాలను ప్రభుత్వం కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఆరోపించారు.
"2024 చట్టం కింద అరెస్టయిన నిందితులు బెయిల్పై బయటకు వస్తుంటే, ఆ చట్టం పూర్తిగా విఫలమైందని స్పష్టమవుతోంది. ఇప్పుడు తెచ్చిన కొత్త చట్టం కూడా అదే రీతిలో విఫలమవుతుంది. ఈ బిల్లు ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి ఒక నిరూపణ" అని గౌరవ్ గొగోయ్ వ్యాఖ్యానించారు.
విద్యార్థులపై ప్రతాపం - అమిత్ షా సమాధానం చెప్పాలి
జూలై 20న ఢిల్లీలో నిరసన తెలుపుతున్న నీట్ విద్యార్థులపై భద్రతా దళాలు పెల్లెట్ గన్స్, ఎలక్ట్రిక్ లాఠీలు ఉపయోగించడంపై విపక్షాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి.
శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులు, మహిళల పట్ల పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా లోక్సభలో నేరుగా సమాధానం చెప్పాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. దీనితో పాటు కోచింగ్ సెంటర్లు, పేపర్ లీక్ మాఫియాల నియంత్రణపై దృష్టి పెట్టకుండా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, ప్రచారాలపై మాత్రమే దృష్టి సారిస్తున్నారని గొగోయ్ ఎద్దేవా చేశారు.
కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ స్పందన
విపక్షాల విమర్శలను కేంద్ర సహాయ మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ తిప్పికొట్టారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మార్గదర్శకత్వంలో పరీక్షా వ్యవస్థను పారదర్శకంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు.
శిక్షల పెంపు: 2024 చట్టాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ తెచ్చిన కొత్త బిల్లులో నిందితులకు 10 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, రూ. 50 లక్షల వరకు జరిమానా విధించే నిబంధనలు ఉన్నాయి.
సంఘటిత నేరాలకు కఠిన చర్యలు: లీకేజీ మాఫియా, సంఘటిత ముఠాలకు రూ. 10 కోట్ల వరకు భారీ జరిమానా తో పాటు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ద్వారా విచారణ వేగవంతం చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More