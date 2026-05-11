దీదీకి షాక్: విపక్ష కూటమి ప్రతిపాదనను తిరస్కరించిన కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్
పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. బీజేపీని ఎదుర్కొనేందుకు ఐక్యం కావాలంటూ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఇచ్చిన పిలుపును కాంగ్రెస్తో పాటు వామపక్ష పార్టీలు నిర్ద్వంద్వంగా తిరస్కరించాయి.
బెంగాల్ రాజకీయ ముఖచిత్రం ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు తిరుగులేని శక్తిగా వెలిగిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్, ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉండి ఇతర పార్టీల మద్దతు కోసం పాకులాడుతోంది. భారతీయ జనతా పార్టీని ఎదుర్కోవడమే లక్ష్యంగా విపక్షాలన్నీ ఒకే తాటిపైకి రావాలని మమతా బెనర్జీ శనివారం ప్రతిపాదన చేశారు. అయితే, ఆమె ఆశలపై కాంగ్రెస్, సీపీఎం, సీపీఐ-ఎంఎల్ (లిబరేషన్) పార్టీలు ఆదివారం నీళ్లు చల్లాయి. అవినీతి, దౌర్జన్యాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారిన టీఎంసీతో కలిసేది లేదని తేల్చి చెప్పాయి.
తృణమూల్ అవినీతిపై వామపక్షాల గర్జన
మమత ప్రతిపాదనను సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మహ్మద్ సలీం తీవ్రంగా ఖండించారు. "నేరగాళ్లు, వసూల్రాజాలు, అవినీతిపరులు, మతోన్మాదులతో సంబంధం ఉన్న ఎవరినీ మేము అంగీకరించే ప్రసక్తే లేదు. మేము ఎప్పుడూ సామాన్య ప్రజలు, అట్టడుగు వర్గాల పక్షానే నిలబడతాం" అని మహ్మద్ సలీం ఘాటుగా స్పందించారు.
కేరళ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలై, దాదాపు 49 ఏళ్ల తర్వాత ఏ రాష్ట్రంలోనూ అధికారంలో లేని స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ.. సిద్ధాంతపరంగా టీఎంసీతో రాజీ పడబోమని వామపక్షాలు సంకేతాలిచ్చాయి.
అల్ట్రా-లెఫ్ట్ అంటే మావోయిస్టులా? కాంగ్రెస్ సూటి ప్రశ్న
కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మమత వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. మమతా బెనర్జీ తన వీడియో సందేశంలో వామపక్షాలతో పాటు 'అల్ట్రా-లెఫ్ట్' (అతివాద వామపక్షాలు) కూడా కలిసి రావాలని కోరడంపై కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ప్రతినిధి సౌమ్య ఐచ్ రాయ్ మండిపడ్డారు.
"మేము విన్న మాటలను మేమే నమ్మలేకపోతున్నాం. అల్ట్రా-లెఫ్ట్ అంటే మీ ఉద్దేశ్యం మావోయిస్టులా? 2013 మే 25న ఛత్తీస్గఢ్లో 18 మంది కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలను పొట్టనబెట్టుకున్న మావోయిస్టులను మాతో కలవమంటారా?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
సువేందు పట్టాభిషేకంతో మారిన సమీకరణాలు
పశ్చిమ బెంగాల్ తొలి బీజేపీ ముఖ్యమంత్రిగా సువేందు అధికారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజే మమత ఈ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేయడం గమనార్హం. బీజేపీయే తమ మొదటి శత్రువు అని, ఢిల్లీ నుంచి బెంగాల్ వరకు విపక్షాలన్నీ ఏకం కావాలని ఆమె కోరారు. అయితే, దీనిపై సువేందు అధికారి స్పందిస్తూ.. "రాజకీయాల్లో మమతా బెనర్జీ ఇప్పుడు అప్రస్తుతం" అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.
ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఏకంగా 207 స్థానాలను కైవసం చేసుకుని ప్రభంజనం సృష్టించగా, టీఎంసీ కేవలం 80 స్థానాలకే పరిమితమైంది. ఈ ఓటమి తర్వాత మమత తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి, బీజేపీని నిలువరించడానికి ప్రాంతీయ, జాతీయ పార్టీల మద్దతు కోరుతున్నప్పటికీ, ఆమె పట్ల విపక్షాల్లో ఉన్న వ్యతిరేకత ఏమాత్రం తగ్గలేదని తాజా పరిణామాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు.. సీపీఐ విశ్లేషణ
టీఎంసీ హయాంలో బెంగాల్లో ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో పడిందని సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి స్వపన్ బెనర్జీ విమర్శించారు. మమతతో చేతులు కలపడం అనే ప్రశ్నే తలెత్తదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్టులను గద్దె దించి అధికారంలోకి వచ్చిన మమత, ఇప్పుడు అదే కమ్యూనిస్టుల సాయం కోరడం బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఆమె ఎదుర్కొంటున్న సంక్షోభానికి నిదర్శనమని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మమతా బెనర్జీ విపక్షాలకు చేసిన ప్రతిపాదన ఏమిటి?
బీజేపీని ఎదుర్కోవడానికి కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, అల్ట్రా-లెఫ్ట్ పార్టీలు, విద్యార్థి సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కలిసి ఒక ఉమ్మడి వేదికను ఏర్పాటు చేయాలని మమతా బెనర్జీ ప్రతిపాదించారు.
2. కాంగ్రెస్ పార్టీ మమత ఆఫర్ను ఎందుకు తిరస్కరించింది?
టీఎంసీ అవినీతి పార్టీ అని ఆరోపించడంతో పాటు, 'అల్ట్రా-లెఫ్ట్' (మావోయిస్టుల వంటి గ్రూపులు)ను ఆహ్వానించడంపై కాంగ్రెస్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. గతంలో తమ నేతల హత్యలకు కారణమైన శక్తులతో కలిసేది లేదని కాంగ్రెస్ స్పష్టం చేసింది.
3. బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి?
మొత్తం 294 స్థానాలకు గాను బీజేపీ 207 సీట్లు గెలుచుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగా, మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ కేవలం 80 సీట్లతో ప్రతిపక్షానికే పరిమితమైంది.
4. పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి ఎవరు?
భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన సువేందు అధికారి పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
Praveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More