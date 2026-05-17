Credit card : మీ క్రెడిట్ కార్డు అకస్మాత్తుగా బ్లాక్ అయ్యిందా? కంగారు పడకుండా ఇలా అన్బ్లాక్ చేయండి..
Credit card blocked : క్రెడిట్ కార్డు అకస్మాత్తుగా బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల అత్యవసర సమయాల్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అయితే, బ్యాంకులు భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా లేదా బిల్లులు చెల్లించనప్పుడు కార్డులను బ్లాక్ చేస్తుంటాయి. ఈ సమస్య నుంచి సులభంగా బయటపడటానికి ముఖ్యమైన మార్గాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Credit card tips : ప్రస్తుత డిజిటల్ కాలంలో క్రెడిట్ కార్డు వాడకం సర్వసాధారణమైపోయింది. అయితే ఈ కార్డులు అప్పుడప్పుడు బ్లాక్ అవుతుంటాయి. ఏదైనా షాపింగ్ మాల్లోనో, ఏటీఎం సెంటర్లోనే లేదా ఆన్లైన్లో అర్జెంట్గా ఫ్లైట్ టికెట్లు బుక్ చేసుకునేటప్పుడో క్రెడిట్ కార్డ్ అకస్మాత్తుగా ‘బ్లాక్’ అయితే వచ్చే విసుగు, మానసిక ఒత్తిడి అంతా ఇంతా కాదు! ఇలాంటి సమయాల్లో చాలా మంది వినియోగదారులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతుంటారు.
బ్యాంకులు లేదా ఆర్థిక సంస్థలు ఖాతాదారుల డబ్బుకు రక్షణ కల్పించడానికి, మోసాల నుంచి కాపాడటానికే క్రెడిట్ కార్డులను బ్లాక్ చేస్తుంటాయి. అయితే, సరైన పద్ధతులను పాటిస్తే ఈ సమస్యను చాలా సులభంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు.
బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డులను ఎందుకు బ్లాక్ చేస్తాయి?
బ్యాంకులు కొన్ని అసాధారణ పరిస్థితుల్లో మాత్రమే కార్డులను నిలిపివేస్తాయి. ఆ కారణాలు ఇవే:
- కార్డు ఎక్కడైనా పోయినప్పుడు లేదా దొంగతనానికి గురైనప్పుడు.
- అనాధికారిక లావాదేవీలు లేదా సైబర్ మోసాలు జరిగినట్లు అనుమానం వస్తే.
- క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించకపోవడం.
- వరుసగా తప్పుడు పిన్ నంబర్ను ఎంటర్ చేయడం.
- కొన్నిసార్లు కస్టమర్లు పొరపాటున తమ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్స్లో కార్డులను డిసేబుల్ చేసుకోవడం.
క్రెడిట్ కార్డును అన్బ్లాక్ చేయడానికి 5 సులభమైన మార్గాలు..
బ్యాంక్ మెసేజ్లు, అలర్ట్లను పరిశీలించండి:
మీ కార్డు బ్లాక్ అయిన వెంటనే బ్యాంక్ నుంచి వచ్చే ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్, ఈమెయిల్స్ లేదా యాప్ నోటిఫికేషన్లను జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేయండి. చాలా బ్యాంకులు కార్డు ఎందుకు బ్లాక్ చేశామనే కారణాన్ని అందులో స్పష్టంగా పేర్కొంటాయి.
మొబైల్ లేదా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ అవ్వండి:
ప్రస్తుతం చాలా బ్యాంకులు తమ మొబైల్ యాప్ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ పోర్టల్లోని ‘కార్డ్స్’ సెక్షన్ ద్వారా ఇన్స్టంట్గా అన్బ్లాక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. ఒకవేళ మీ బ్యాంక్ ఈ సేవను అందిస్తుంటే, మీరు వెంటనే లాగిన్ అయి కార్డ్ను రీయాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు.
బాకీ ఉన్న బిల్లులను వెంటనే చెల్లించండి:
ఒకవేళ మీ క్రెడిట్ కార్డు పరిమితికి మించి వాడటం వల్ల లేదా నెలవారీ బిల్లులు సకాలంలో చెల్లించకపోవడం వల్ల బ్లాక్ అయి ఉంటే.. వెంటనే బకాయి మొత్తాన్ని క్లియర్ చేయండి. దీనివల్ల మీ కార్డ్ అన్బ్లాక్ అవ్వడమే కాకుండా, అదనపు వడ్డీ భారం పడకుండా ఉంటుంది. సాధారణంగా బిల్లు చెల్లించిన కొన్ని గంటల్లోనే బ్యాంకులు సేవలను పునరుద్ధరిస్తాయి.
కస్టమర్ కేర్ను సంప్రదించండి:
మీ బ్యాంక్ అధికారిక కస్టమర్ సపోర్ట్ టీమ్కు కాల్ చేసి వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి. ఏదైనా అనుమానాస్పద లావాదేవీల వల్ల కార్డ్ బ్లాక్ అయితే.. మీరు ఇటీవల చేసిన కొనుగోళ్లను ధృవీకరించిన తర్వాత బ్యాంక్ అధికారులు మీ కార్డును మళ్లీ యాక్టివేట్ చేస్తారు.
అవసరమైతే కొత్త కార్డు కోసం రిక్వెస్ట్ పెట్టండి:
ఒకవేళ మీ క్రెడిట్ కార్డు సైబర్ మోసం లేదా ఫిజికల్ డ్యామేజ్ వల్ల శాశ్వతంగా బ్లాక్ అయి ఉంటే.. వెంటనే కొత్త కార్డు కోసం బ్యాంక్కు అభ్యర్థన పంపండి. కార్డు పోగొట్టుకున్న సందర్భంలో కూడా అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత కొత్త కార్డును తీసుకోవడం వల్ల మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ సురక్షితంగా ఉంటుంది.
భవిష్యత్తులో కార్డు బ్లాక్ అవ్వకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
ఇలాంటి ఇబ్బందులు మళ్లీ రాకుండా ఉండాలంటే మీ క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులను ఎల్లప్పుడూ నిర్ణీత గడువు లోపలే చెల్లించండి. బ్యాంకు ఖాతాలో మీ మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ అప్డేట్గా ఉంచుకోండి. లావాదేవీల అలర్ట్స్ను ఎప్పుడూ ఆన్లో ఉంచండి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మీ కార్డ్ వివరాలను (సీవీవీ, ఓటీపీ, పిన్) ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు. బాధ్యతాయుతమైన కార్డ్ వినియోగం వల్ల లావాదేవీలు ఆగిపోకుండా ఉండటమే కాకుండా మీ సిబిల్ స్కోర్ కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More