క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ పెంపు.. ఆఫర్ ఓకే చేసే ముందు జాగ్రత్త
బ్యాంకు నుంచి క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ పెంపు ఎస్ఎంఎస్ వచ్చిందా? పరిమితి పెరిగితే క్రెడిట్ స్కోర్కు మేలు జరిగినా, దుబారా ఖర్చులు, సైబర్ మోసాల రిస్క్ ఉంటుంది. ఆఫర్ అంగీకరించే ముందు తెలుసుకోవాల్సిన పూర్తి వివరాలు ఇవిగో.
మీ బ్యాంకు లేదా ఆర్థిక సంస్థ నుంచి క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ (రుణ పరిమితి) పెంచుకోమంటూ మీకు ఎప్పుడైనా ఎస్ఎంఎస్ వచ్చిందా? చూడగానే ఇది ఎంతో లాభదాయకమైన ఆఫర్లా అనిపిస్తుంది. పెరిగిన లిమిట్ వల్ల ఆర్థిక వెసులుబాటు దొరకడంతో పాటు భారీ ఖర్చులను సులభంగా నిర్వహించుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఇది మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది. అయితే, దీని వెనుక ఉన్న సాధకబాధకాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఆఫర్కు ఓకే చెబితే మాత్రం చిక్కులు తప్పవు. అదుపు లేని ఖర్చులకు దారితీసి, చివరకు మిమ్మల్ని అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టే ప్రమాదం ఉంది.
ఇలాంటప్పుడు ప్రతి కార్డుదారుడి మదిలో కొన్ని కీలక ప్రశ్నలు మెదులుతాయి. బ్యాంకు ఇచ్చే క్రెడిట్ లిమిట్ పెంపు ఆఫర్ను అంగీకరించవచ్చా? అంగీకరించే ముందు ఏయే అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి? వీటికి సమాధానం మీ వ్యక్తిగత ఖర్చుల అలవాట్లు, తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం, గత చెల్లింపుల చరిత్ర, ఆర్థిక లక్ష్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా సిబిల్ (CIBIL) వంటి క్రెడిట్ బ్యూరోలు వినియోగదారుల రుణ క్రమశిక్షణను నిశితంగా గమనిస్తాయి.
క్రెడిట్ లిమిట్ పెరిగితే కలిగే లాభాలేంటి?
అధిక క్రెడిట్ లిమిట్ వల్ల కలిగే అతిపెద్ద ప్రయోజనం 'క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో'పై దాని ప్రభావం. మనకు అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం క్రెడిట్ పరిమితిలో మనం ఎంత శాతాన్ని వాడుతున్నామో ఈ నిష్పత్తి తెలియజేస్తుంది. సాధారణంగా ఈ నిష్పత్తి 30 శాతం లోపు ఉంటే క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నట్లు లెక్క.
ఉదాహరణకు, మీ క్రెడిట్ కార్డ్ పరిమితిని బ్యాంకు రూ. లక్ష నుంచి రూ. 2 లక్షలకు పెంచిందనుకుందాం. మీ నెలవారీ ఖర్చు యథాతథంగా రూ. 30,000 వద్దే కొనసాగితే, మీ క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్ రేషియో 30 శాతం నుంచి ఏకంగా 15 శాతానికి పడిపోతుంది. ఇది మీ మొత్తం క్రెడిట్ ప్రొఫైల్కు అత్యంత సానుకూల పరిణామంగా నిలుస్తుంది. సకాలంలో బిల్లులు చెల్లిస్తూ, బాధ్యతాయుతమైన క్రెడిట్ అలవాట్లను నిరంతరం కొనసాగిస్తే, తక్కువ యుటిలైజేషన్ రేషియో మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
"ఈ ఆఫర్కు రెండు కోణాలు ఉన్నాయి. ఒకవైపు పెద్ద కొనుగోళ్లు, వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు లేదా కుటుంబ వేడుకల సమయంలో పెరిగిన లిమిట్ ఉపయోగకరమైన బ్యాకప్గా నిలుస్తుంది. మీ ఖర్చులు మారకుండా అలాగే ఉంటే, యుటిలైజేషన్ రేషియో తగ్గి, అది మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగడానికి నిశ్శబ్దంగా తోడ్పడుతుంది. మరోవైపు ఇందులో అసలైన రిస్కులు కూడా పొంచి ఉన్నాయి" అని మిన్ ఈఎంఐ డాట్ ఏఐ (MinEMI.ai) వ్యవస్థాపకుడు, సీఓఓ కపిల్ మఖీజా వివరించారు.
"చాలా మంది విషయంలో లిమిట్ పెరగడం అంటే ఖర్చులు పెరగడం, బ్యాంకుకు ఎక్కువ వడ్డీ కట్టడమే అవుతోంది. ఒకవేళ మీరు డిజిటల్ మోసాల బారిన పడితే, అధిక లిమిట్ వల్ల నష్ట తీవ్రత కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది. మీరు గుర్తించేలోపే సైబర్ నేరగాళ్లు పెద్ద మొత్తంలో దోచుకునే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. పైగా, యుటిలైజేషన్ ఎక్కువగా ఉంటే, భవిష్యత్తులో మీకు ఎంతో కీలకమైన గృహ రుణం లేదా కారు రుణం మంజూరయ్యే అవకాశాలు దెబ్బతింటాయి. కాబట్టి అన్ని ఖర్చులు, నష్టాలను బేరీజు వేసుకున్నాకే ఈ ఆఫర్ను అంగీకరించండి. లిమిట్ అనేది బ్యాంకు ఇచ్చే సంఖ్య మాత్రమే.. మీ ఖర్చు ఎప్పుడూ మీ ఆదాయాన్ని బట్టే ఉండాలి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఆఫర్కు ఓకే చెప్పే ముందు పొంచి ఉన్న రిస్కులు ఇవే!
బ్యాంకు లిమిట్ పెంచింది కదా అని మన ఖర్చులను పెంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటికే ఉన్న క్రెడిట్ కార్డ్ బకాయిలను పూర్తిస్థాయిలో తిరిగి చెల్లించడానికి మీరు ఇబ్బంది పడుతుంటే, అధిక లిమిట్ ఆఫర్ను అంగీకరించడం మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత దిగజారుస్తుంది. దీనితో పాటు, సైబర్ నేరగాళ్లు మీ క్రెడిట్ కార్డ్ వివరాలను దొంగిలించినా లేదా హ్యాక్ చేసినా, అనుమతి లేని లావాదేవీల ద్వారా భారీ మొత్తంలో డబ్బు కోల్పోయే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
"మీ ఖర్చుల శైలికి సరిపోయినప్పుడు అధిక క్రెడిట్ లిమిట్ ఎంతో ఉపయోగకరమైన సాధనంగా పనిచేస్తుంది. ఇది మీ ఆర్థిక వెసులుబాటును పెంచడమే కాకుండా, ఖర్చులు మారనంత వరకు యుటిలైజేషన్ రేషియోను తగ్గించి క్రెడిట్ స్కోర్కు అండగా నిలుస్తుంది. ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం, లిమిట్ పెంచే ముందు బ్యాంకులు కచ్చితంగా వినియోగదారుడి స్పష్టమైన అనుమతి తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ ఆఫర్ను అంగీకరించే లేదా తిరస్కరించే పూర్తి స్వేచ్ఛ మీకు ఉంటుంది" అని జాగిల్ (Zaggle) వ్యవస్థాపకుడు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ రాజ్ పీ నారాయణం పేర్కొన్నారు.
"ఆఫర్కు 'సరే' అని చెప్పే ముందు రుసుములు లేదా నిబంధనల్లో ఏవైనా మార్పులు ఉన్నాయేమో సరిచూసుకోండి. ఈ పెంపు మీ ఆదాయానికి, బడ్జెట్కు సరిపోతుందో లేదో ప్రశ్నించుకోండి. ప్రణాళికాబద్ధమైన ఖర్చులకు వాడుతూ, ప్రతి బిల్లింగ్ సైకిల్లో పూర్తి బకాయిలు చెల్లించినప్పుడే అధిక లిమిట్ ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. జాగ్ డాట్ మనీ (zagg.money) ద్వారా రిటైల్ క్రెడిట్ కార్డులు జారీ చేసే సంస్థగా, బాధ్యతాయుతమైన వినియోగానికి ఇచ్చే గుర్తింపుగానే మేము లిమిట్ సమీక్షలను చూస్తాము" అని ఆయన తెలిపారు.
తుది నిర్ణయానికి ముందు ఇవి తప్పక గమనించండి
సారాంశంగా చెప్పాలంటే, క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ పెంపు ఆఫర్ను అంగీకరించే ముందు కార్డుదారులు తమ ఆదాయం, ప్రస్తుతం ఉన్న అప్పులు, తిరిగి చెల్లించే క్రమశిక్షణను క్షుణ్ణంగా విశ్లేషించుకోవాలి. బ్యాంకు పంపిన సవరించిన నియమ నిబంధనలను పూర్తిగా చదవాలి. లిమిట్ పెంపును కచ్చితంగా అంగీకరించాలనే నిబంధన ఏమీ లేదని గుర్తుంచుకోవాలి.
కేవలం మీ ప్రస్తుత ఆర్థిక అవసరాలకు అనుగుణంగా మాత్రమే ముందుకు వెళ్లాలి. క్రెడిట్ కార్డ్ అప్పులను అదుపులో ఉంచుకోవడం, పెండింగ్ బిల్లులు, బకాయిలను గడువులోగా చెల్లించడంపైనే మీ ప్రధాన దృష్టి ఉండాలి.
(గమనిక: సాధారణ సమాచారం, ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఈ కథనాన్ని అందించాము. మీ వ్యక్తిగత ఖర్చుల అలవాట్లు, తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం, ఆర్థిక అవసరాలను అంచనా వేసుకున్న తర్వాతే క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకోండి. ఆఫర్ అంగీకరించే ముందు మీ కార్డు జారీ సంస్థ నిబంధనలను తప్పక తనిఖీ చేసుకోండి.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More