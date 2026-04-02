ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో భగ్గుమన్న ముడి చమురు.. 5 శాతం పెరిగిన ధరలు, త్వరలో 120 డాలర్లకు?
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రసంగం తర్వాత ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా 5 శాతం ఎగబాశాయి. ఇరాన్పై దాడులు కొనసాగుతాయన్న ప్రకటనతో బ్రెంట్ క్రూడ్ 106 డాలర్లకు చేరింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు (క్రూడాయిల్) ధరలు మళ్లీ మండిపోతున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు చమురు మార్కెట్లలో తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టించాయి. ఇరాన్పై అమెరికా తన దూకుడు దాడులను కొనసాగిస్తుందని, అయితే ఈ యుద్ధాన్ని ఎప్పుడు ముగిస్తామనే దానిపై ఎలాంటి కాలపరిమితి విధించుకోలేదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో గురువారం, ఏప్రిల్ 2న ముడి చమురు ధరలు దాదాపు 5 శాతం మేర భారీగా పెరిగాయి.
భారత్లోనూ ఎగబాకిన చమురు ధరలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం భారతీయ మార్కెట్లపైనా స్పష్టంగా కనిపించింది. గురువారం నాడు భారతదేశ మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో క్రూడాయిల్ ధరలు రికార్డు స్థాయిలో 5.66 శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు రూ. 9,775 వద్ద ట్రేడయ్యాయి. ఇక అంతర్జాతీయంగా చూస్తే, గ్లోబల్ బెంచ్మార్క్ అయిన బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 5 శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు 106.22 డాలర్లకు చేరుకుంది. అటు అమెరికా బెంచ్మార్క్ క్రూడ్ ధర కూడా 4.2 శాతం పెరిగి 104.36 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
ధరల పెరుగుదలకు అసలు కారణాలేంటి?
టెలివిజన్ ద్వారా జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ట్రంప్.. ఇరాన్తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో అమెరికా తన లక్ష్యాలను సాధించడానికి చాలా దగ్గరగా ఉందని చెప్పారు. యుద్ధం త్వరలోనే ముగియవచ్చని సంకేతాలు ఇచ్చినప్పటికీ, అందుకు నిర్దిష్ట సమయాన్ని మాత్రం ఆయన ప్రకటించలేదు. ఇదే సమయంలో, ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన 'స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్' (హార్ముజ్ జలసంధి) భద్రతపై ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ మార్గం ద్వారా చమురు రవాణాపై ఆధారపడే దేశాలే ఆ జలసంధి రక్షణకు పూర్తి బాధ్యత వహించాలని స్పష్టం చేశారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఆ మార్గం దానంతట అదే తెరుచుకుంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉంటే, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చాయి. ఖతార్ ఎనర్జీ సంస్థ లీజుకు తీసుకున్న ఒక ఆయిల్ ట్యాంకర్పై ఇరాన్ క్రూయిజ్ క్షిపణితో దాడి చేసినట్లు ఖతార్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించినట్లు రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థ పేర్కొంది. హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేతపై ట్రంప్ స్పందిస్తూ.. ఒకవేళ ఆ మార్గం అలాగే మూతపడి ఉంటే అమెరికా ఇరాన్కు చెందిన పవర్ ప్లాంట్లు వంటి మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుందని హెచ్చరించారు.
ముడి చమురు భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది?
"ప్రస్తుతం మార్కెట్ కేవలం ఫండమెంటల్స్పై మాత్రమే కాకుండా భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు, యుద్ధ తీవ్రత పెరిగే ప్రమాదాలపై ఆధారపడి నడుస్తోంది. బ్రెంట్ క్రూడ్కు 95 నుండి 96 డాలర్ల వద్ద మద్దతు లభిస్తుండగా, రాబోయే రోజుల్లో ఇది 120 డాలర్ల స్థాయిని తాకే అవకాశం ఉంది," అని కోటక్ సెక్యూరిటీస్ కమోడిటీ అండ్ కరెన్సీ రీసెర్చ్ హెడ్ అనింద్య బెనర్జీ విశ్లేషించారు.
అలాగే వెస్ట్పాక్ బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్ కమోడిటీ రీసెర్చ్ హెడ్ రాబర్ట్ రెన్నీ స్పందిస్తూ.. "ట్రంప్ ప్రసంగం మార్కెట్ వాస్తవికతను ఏమాత్రం మార్చలేదు. ఇప్పటికే హార్ముజ్ జలసంధి దాదాపు నెల రోజులుగా మూతపడే ఉంది. చమురు సరఫరా తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ అంతరాయం ఇంకా కొన్ని వారాల పాటు కొనసాగే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే బ్రెంట్ క్రూడ్ సమీప కాలంలో 95 నుండి 110 డాలర్ల మధ్య ట్రేడయ్యే అవకాశం ఉంది" అని పేర్కొన్నారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్ర: ట్రంప్ ప్రసంగం తర్వాత క్రూడాయిల్ ధర ఎంత పెరిగింది?
జ: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 5 శాతం పెరిగి 106.22 డాలర్లకు చేరుకుంది.
ప్ర: భారత మార్కెట్లో చమురు ధరల పరిస్థితి ఏమిటి?
జ: భారతీయ మార్కెట్ అయిన ఎంసీఎక్స్లో క్రూడాయిల్ ధర 5.66 శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు రూ. 9,775 వద్ద ట్రేడైంది.
ప్ర: చమురు ధరలు భవిష్యత్తులో ఎక్కడికి చేరే అవకాశం ఉంది?
జ: యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ఇలాగే కొనసాగితే ముడి చమురు ధరలు 120 డాలర్ల మార్కును తాకే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More