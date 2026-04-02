త్వరలోనే పని పూర్తి చేస్తాం.. ఇరాన్ యుద్ధంపై తొలిసారి ప్రైమ్-టైమ్ లో మాట్లాడిన ట్రంప్
ఇరాన్తో యుద్ధం మొదలైన నెల రోజుల తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తొలిసారిగా జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలు త్వరలోనే పూర్తవుతాయని, తమ సైన్యం ఈ యుద్ధాన్ని విజయవంతంగా ముగిస్తుందని ఆయన ప్రకటించారు.
వాషింగ్టన్: ఇరాన్తో యుద్ధం ప్రారంభమైన నెల రోజుల తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ బుధవారం రాత్రి తొలిసారిగా జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. అమెరికా సైన్యం త్వరలోనే ఇరాన్లో తన 'పని పూర్తి చేస్తుంది' అని ఆయన ప్రకటించారు. తమ కీలక వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలు దాదాపుగా నెరవేరుతున్నాయని చెబుతూ, ఈ యుద్ధాన్ని ఆయన పూర్తి స్థాయిలో సమర్థించుకున్నారు.
గత కొన్ని వారాలుగా అమెరికా ప్రకటనల్లో స్పష్టత కొరవడటం, తరచూ పరస్పర విరుద్ధమైన సంకేతాలు రావడం వంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో ట్రంప్ తాజా ప్రసంగం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అమెరికా తన సైనిక చర్యలను తగ్గిస్తోందా లేదా మరింత ఉధృతం చేస్తోందా అనే గందరగోళానికి ఆయన తెరదించారు. అయితే, ఇదే సమయంలో ఇరాన్ కూడా ఇజ్రాయెల్, పర్షియన్ గల్ఫ్ దేశాలపై దాడులు కొనసాగిస్తోంది. అమెరికా వైమానిక దళాలు టెహ్రాన్ నగరంపై తీవ్రస్థాయిలో బాంబుల వర్షం కురిపిస్తూనే ఉన్నాయి.
47 ఏళ్ల వైఫల్యాలను సరిదిద్దుతున్నాం: ట్రంప్
తాము నిర్దేశించుకున్న ప్రధాన సైనిక లక్ష్యాల సాధనకు అమెరికా చాలా దగ్గరగా ఉందని ట్రంప్ తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు. మరో రెండు నుంచి మూడు వారాల్లోనే ఈ సైనిక చర్యలను ముగించవచ్చని ఆయన అంచనా వేశారు. అయినప్పటికీ ఇరాన్పై అమెరికా సేనలు మరింత తీవ్రంగా విరుచుకుపడతాయని ఆయన హెచ్చరించారు.
"ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు కలిగి ఉండకూడదని చాలా ఏళ్లుగా అందరూ చెబుతున్నారు. కానీ సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు చర్యలు తీసుకోకపోతే ఆ మాటలకు అర్థం ఉండదు" అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. గత నాలుగు వారాల్లో తమ సైన్యం యుద్ధరంగంలో వేగవంతమైన, నిర్ణయాత్మకమైన, తిరుగులేని విజయాలను సాధించిందని ఆయన కొనియాడారు. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా అమెరికా అనుసరించిన విధానాలను ఆయన తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. గత అధ్యక్షులు తప్పులు చేశారని, వాటిని తానే ఇప్పుడు సరిదిద్దుతున్నానని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. "ఈ సమస్య 47 ఏళ్లుగా నలుగుతోంది. నేను అధికారంలోకి రాకముందే దీనిని పరిష్కరించాల్సింది" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
మరోవైపు, ఈ యుద్ధం వల్ల పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు, అతలాకుతలమవుతున్న ఆర్థిక మార్కెట్ల గురించి కూడా ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. అయితే ఇవి కేవలం తాత్కాలికమేనని ఆయన ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు. అమెరికా సైన్యం ఇరాన్లో చాలా దూరం వెళ్లిందనే అభిప్రాయం చాలా మంది అమెరికన్లలో వ్యక్తమవుతున్నట్లు సర్వేలు చెబుతున్నాయి. అయినప్పటికీ, మరింత మంది అమెరికా సైనికులు క్షేత్రస్థాయి పోరాటానికి (గ్రౌండ్ అఫెన్సివ్) సిద్ధంగా ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుంటున్నారు. ట్రంప్ ప్రసంగానికి కొద్దిసేపటి ముందే ఇరాన్ ప్రయోగించిన క్షిపణులు దుబాయ్, ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం గమనార్హం.
"మేము వారి చమురును నేరుగా స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు"
బుధవారం మధ్యాహ్నం జరిగిన ఈస్టర్ భోజన సమయంలో ట్రంప్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇరాన్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, "మేము నేరుగా వారి చమురును స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు. కానీ మన దేశ ప్రజలకు అంత ఓపిక ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. అది దురదృష్టకరం" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. యుద్ధం ముగియాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని, అయితే తాము అక్కడే ఉంటే చమురును స్వాధీనం చేసుకోవడానికే తాను ప్రాధాన్యత ఇస్తానని ఆయన అన్నారు. "మేము దానిని చాలా సులభంగా చేయగలం. కానీ మన ప్రజలు మాత్రం.. కేవలం గెలవండి, మీరు భారీగా గెలుస్తున్నారు, గెలిచి ఇంటికి వచ్చేయండి అంటున్నారు. నేను కూడా దానికి సిద్ధమే. ఎందుకంటే మన దగ్గర, వెనిజులా దగ్గర చాలా చమురు ఉంది" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
ఈ ఈస్టర్ లంచ్ ప్రసంగాన్ని మీడియా కవర్ చేయడానికి అధికారులు అనుమతించలేదు. కానీ వైట్ హౌస్ ఆ వీడియోను ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేసి, ఆ తర్వాత వెంటనే తొలగించింది. ఈ వీడియోపై అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ అడిగిన ప్రశ్నలకు వైట్ హౌస్ ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వలేదు.
అంతకుముందు సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ (Strait of Hormuz) మార్గంలో ఇరాన్ అడ్డంకులు సృష్టించడం ఆపాలని, లేదంటే ఆ దేశాన్ని బాంబులతో 'రాతి యుగం' (Stone Ages) లోకి నెట్టేస్తామని హెచ్చరించారు. హార్ముజ్ గుండా వెళ్లే నౌకల భద్రతతో అమెరికాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని కూడా ఆయన గతంలో పేర్కొన్నారు.
నాటో (NATO) మిత్రదేశాలు హార్ముజ్ జలసంధి భద్రత విషయంలో ముందుకు రాకపోవడంపై ట్రంప్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దక్షిణ కొరియా, జపాన్, చైనాలు ఈ విషయంలో చొరవ తీసుకోవాలని సూచించారు. "దక్షిణ కొరియానే దీనిని చూసుకోనివ్వండి. అక్కడ ఒక అణ్వాయుధ శక్తి పక్కనే మన 45 వేల మంది సైనికులు ప్రమాదంలో ఉన్నారు. జపాన్ కూడా రంగంలోకి దిగాలి, వారికి 90 శాతం చమురు ఆ జలసంధి నుంచే వస్తుంది. చైనా కూడా దీనిపై దృష్టి పెట్టాలి," అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ఇరాన్ స్పందన ఏమిటి?
ఇరాన్ కొత్త అధ్యక్షుడు కాల్పుల విరమణ కోరుకుంటున్నారంటూ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనను ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది. అది అవాస్తవమని కొట్టిపారేసింది. మరోవైపు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ అల్ జజీరాతో మాట్లాడుతూ, బెదిరింపులు, గడువులతో ఇరాన్ ప్రజలను లొంగదీసుకోలేరని స్పష్టం చేశారు. తమను తాము రక్షించుకోవడానికి ఎలాంటి గడువులూ పెట్టుకోలేదని, పోరాటానికి సిద్ధమని ప్రకటించారు. ట్రంప్ ప్రసంగానికి కొన్ని గంటల ముందు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియన్ అమెరికా పౌరులను ఉద్దేశించి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక సుదీర్ఘ లేఖ రాశారు. అమెరికానే చర్చల మార్గం నుంచి తప్పుకుందని, ఈ యుద్ధం వల్ల అమెరికన్లకు వచ్చే లాభమేమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు.
అయోమయంలో దౌత్య ప్రయత్నాలు
ఫిబ్రవరి 28న యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ట్రంప్ తన లక్ష్యాలను మారుస్తూనే ఉన్నారు. యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా 15 అంశాల ప్రణాళికను ఇరాన్ ముందు ఉంచింది. ఇందులో హార్ముజ్ జలసంధిని తెరవడం, అణు కార్యక్రమాలను నిలిపివేయడం వంటి షరతులు ఉన్నాయి. అయితే తమ అణు కార్యక్రమం శాంతియుతమైనదని ఇరాన్ చెబుతోంది. అమెరికాతో చర్చల ఫలితాలపై తమకు ఎలాంటి నమ్మకం లేదని, నమ్మక స్థాయి 'సున్నా' అని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి స్పష్టం చేశారు. అమెరికా క్షేత్రస్థాయి దాడికి దిగితే తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని హెచ్చరించారు. అయితే దౌత్య ప్రయత్నాలకు అవకాశం ఇచ్చేలా ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అరాగ్చీ, పార్లమెంటరీ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాగేర్ ఖలీబాఫ్లను లక్ష్యంగా చేసుకోబోమని అమెరికా అధికారులు స్పష్టమైన హామీలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. ఇరాన్ యుద్ధంపై డోనాల్డ్ ట్రంప్ తాజా ప్రకటన ఏమిటి?
యుద్ధం మొదలైన నెల రోజుల తర్వాత మాట్లాడిన ట్రంప్, అమెరికా సైన్యం తన కీలక లక్ష్యాలను దాదాపుగా పూర్తి చేసిందని, మరో రెండు నుంచి మూడు వారాల్లో ఇరాన్లో ఆపరేషన్ ముగుస్తుందని ప్రకటించారు.
2. ముడి చమురు ధరలపై ఈ యుద్ధం ప్రభావం ఏమిటి?
ఈ యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్, ఇతర నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి 40 శాతానికి పైగా పెరిగింది.
3. స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ వివాదం ఏమిటి?
స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ అనేది ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన సముద్ర మార్గం. దీనిని ఇరాన్ అడ్డుకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని అమెరికా హెచ్చరిస్తోంది.
Praveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More