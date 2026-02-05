Edit Profile
    CTET Admit Card 2026 : సీ టెట్ అడ్మిట్ కార్డులు విడుదల - ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

    సెంట్రల్ టెట్ -2026 హాల్ టికెట్లు(అడ్మిట్ కార్డు) విడుదలయ్యాయి. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు https://ctet.nic.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Feb 05, 2026 6:46 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    సెంట్రల్‌ టీచర్‌ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్‌(సీ టెట్‌ - 2026 ఫిబ్రవరి సెషన్)కి సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. https://ctet.nic.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈనెల 7, 8 తేదీల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఈ పరీక్ష జరగనుంది.

    సీ -టెట్ హాల్ టికెట్లు విడుదల
    సీ -టెట్ హాల్ టికెట్లు విడుదల

    రెండు షిఫ్టుల్లో సీ - టెట్ పరీక్ష జరుగుతుంది. మొదటి షిఫ్ట్ ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, రెండో షిఫ్ట్ మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉంటుంది.

    సీటెట్ హాల్ టికెట్లు - డౌన్లోడో ఇలా చేసుకోండి

    1. ముందుగా https://ctet.nic.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. హోం పేజీలోని డౌన్లోడ్ అడ్మిట్ కార్డు - సీటెట్ 2026 లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    3. ఇక్కడ అప్లికేషన్ నెంబర్, పాస్ వర్డ్, క్యాప్చాను నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
    4. మీ హాల్ టికెట్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
    5. ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా హాల్ టికెట్(అడ్మిట్ కార్డు) కాపీని పొందవచ్చు.

    సీ టెట్ అడ్మిట్ కార్డులో ఏమైనా తప్పులు దొర్లితే ముందుగానే సరి చేసుకోవాలి. పేరు, ఫొటో, సంతకంతో పాటు ఇతర వివరాలకు సంబంధించి ఏమైనా తప్పులు ఉంటే సీ-టెట్ అధికారులను సంప్రదించాలి. అధికారిక వెబ్ సైట్ ద్వారా సమస్యను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లొచ్చు.

    సీటెట్ క్వాలిఫై అయితే… దేశవ్యాప్తంగానూ టీచర్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో టీచర్ గా పని చేసేందుకు సీటెట్ అవసరం. రాష్ట్రాల్లో కూడా టెట్ పరీక్ష పాస్ కావటం తప్పనిసరి కాబట్టి… సీటెట్ రాసేందుకు చాాలా మంది ఆసక్తి కనబరుస్తుంటారు. ఏపీ, తెలంగాణ నుంచి సీటెట్ రాసే వారి సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉంటుంది.

    • సీటెట్ పేపర్-1లో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులను 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు ఉపాధ్యాయ నియామకానికి అర్హులుగా పరిగణిస్తారు.
    • పేపర్ -2లో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులను 6 నుంచి 8వ తరగతి వరకు ఉపాధ్యాయ నియామకానికి అర్హులుగా పరిగణిస్తారు.
    • ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు దేశవ్యాప్తంగా కేంద్రీయ విద్యాలయం, నవోదయ విద్యాలయ, ఆర్మీ స్కూళ్లలో ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
    • సీటెట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించాలంటే అభ్యర్థి కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి. జనరల్ కేటగిరీకి 150 మార్కులకు గాను కనీసం 90 మార్కులు (60 శాతం), ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 150 మార్కులకు 82 మార్కులు (55 శాతం) రావాలి. సీటెట్ పరీక్ష స్కోర్ కార్డు జీవితాంతం చెల్లుబాటు అవుతుంది.

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి సీ- టెట్ అడ్మిట్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

