TG TET 2026 : తెలంగాణ టెట్ ప్రాథమిక కీలు విడుదల - రెస్పాన్స్ షీట్స్ ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
టీజీ టెట్ -2026 ప్రాథమిక కీలు విడుదలయ్యాయి. అభ్యంతరాలు తెలిపేందుకు ఫిబ్రవరి 1 వరకు అవకాశం కల్పించారు. ఫిబ్రవరి నెలలోనే ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
తెలంగాణ టెట్ అభ్యర్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఈ నెల 3 నుంచి 20 వరకు జరిగిన పరీక్షల ప్రాథమిక కీలు, రెస్పాన్స్ షీట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రాథమిక కీలపై ఇవాళ్టి నుంచి ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు.
పరీక్షలు రాసిన అభ్యర్థుల రెస్పాన్స్ షీట్లు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముందుగా https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి. హోంపేజీలోని రెస్పాన్స్ షీట్స్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ మీ వివరాలతో లాగిన్ అయి…రెస్పాన్స్ షీట్లను పొందవచ్చు. అభ్యంతరాలను కూడా ఇదే వెబ్ సైట్ నుంచి పంపాల్సి ఉంటుంది.
టీజీ టెట్ - 2026 ఫలితాలు ఎప్పుడంటే..?
టీజీ టెట్ ప్రాథమిక కీలపై వచ్చే అభ్యంతరాలను పరిశీలిస్తారు. వీటిని పరిష్కరించిన తర్వాత తుది ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు..అయితే విద్యాశాఖ ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం…. టీజీ టెట్ - 2026 ఫలితాలను ఫిబ్రవరి 10 నుంచి ఫిబ్రవరి 16వ తేదీల మధ్య అందుబాటులోకి వస్తాయి.
టెట్ ఫలితాలను ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి..?
- టీజీ టెట్ - 2026 అభ్యర్థులు https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
- హోం పేజీలోని టీజీ టెట్ జనవరి - 2026 ఫలితాలపై క్లిక్ చేయాలి.
- అభ్యర్థి హాల్ టికెట్, పేపర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేస్తే మీ టెట్ స్కోర్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
- ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా రిజల్ట్ కాపీని పొందవచ్చు.
ఈసారి నిర్వహించిన టెట్ పరీక్షల కోసం 2.37 లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఈ పరీక్షల కోసం మొత్తం 18 జిల్లాల్లో 97 పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. మొదటి సెషన్ ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11:30 గంటల వరకు, రెండో సెషన్ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 4:30 గంటల వరకు నిర్వహించారు. ఈసారి గతంతో పోల్చితే టీజీ టెట్ - 2026కు భారీగానే దరఖాస్తులు వచ్చాయి. పేపర్1, 2, కలిపి మొత్తం 2,37,754 దరఖాస్తులు అందాయి. ఇందులో 71,670 మంది ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులున్నారు. కొంత మంది మినహాయిస్తే… మిగతా అభ్యర్థులంతా పరీక్షలు రాశారు.