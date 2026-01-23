దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాల్లో పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే సీయూఈటీ పీజీ 2026 దరఖాస్తు ప్రక్రియ నేటితో (జనవరి 23) ముగియనుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఎన్టీఏ సూచించింది. ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఉన్నత చదువుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు ముఖ్య గమనిక. కామన్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (సీయూఈటీ పీజీ 2026) రిజిస్ట్రేషన్ గడువును నేటితో, అంటే జనవరి 23, 2026తో ముగించనుంది నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ). దేశంలోని వివిధ కేంద్రీయ, ఇతర గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సుల్లో ప్రవేశం పొందాలనుకునే అభ్యర్థులు వెంటనే తమ దరఖాస్తులను పూర్తి చేయాలి.
సీయూఈటీ పీజీ 2026- కీలక తేదీలు ఇవే..
సీయూఈటీ పీజీ 2026 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జనవరి 23, 2026
సీయూఈటీ పీజీ 2026 ఫీజు చెల్లించడానికి గడువు: జనవరి 25, 2026
సీయూఈటీ పీజీ 2026 కరెక్షన్ విండో: జనవరి 28 నుంచి జనవరి 30, 2026 వరకు
సీయూఈటీ పీజీ 2026 పరీక్ష: మార్చి 2026లో నిర్వహించే అవకాశం ఉంది (తేదీలు వెల్లడించాల్సి ఉంది).
సీయూఈటీ పీజీ 2026- పరీక్షా విధానం..
ఈ సీయూఈటీ పీజీ 2026 పరీక్ష మొత్తం 90 నిమిషాల పాటు జరుగుతుంది. ప్రతి ప్రశ్నాపత్రంలో 75 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. లాంగ్వేజెస్, ఎం.టెక్, హైయర్ సైన్సెస్, ఆచార్య పేపర్లు మినహా మిగిలిన అన్ని పేపర్లు ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషల్లో (బైలింగువల్) అందుబాటులో ఉంటాయి.
సీయూఈటీ పీజీ 2026- ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లు..
సీయూఈటీ పీజీ 2026 రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి కావాలంటే అభ్యర్థులు ఈ కింది పత్రాలను ముందుగానే స్కాన్ చేసి పెట్టుకోవడం మంచిది.
స్టెప్ 5- దరఖాస్తు సమర్పించిన తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోని దగ్గర ఉంచుకోండి.
దరఖాస్తు ప్రక్రియలో ఏవైనా ఇబ్బందులు ఎదురైతే అభ్యర్థులు ఎన్టీఏ హెల్ప్డెస్క్ నంబర్లు 011-40759000 లేదా 011-69227700 ను సంప్రదించవచ్చు. అలాగే helpdesk-cuetpg@nta.ac.in కి మెయిల్ చేయడం ద్వారా కూడా తమ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.