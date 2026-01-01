Edit Profile
    ఉద్యానవన యూనివర్సిటీలో 61 పోస్టులు.. అప్లికేషన్ విధానం, ముఖ్యమైన తేదీ!

    కొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ ఉద్యానవన విశ్వవిద్యాలయంలో ఖాళీగా ఉన్న 61 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    Updated on: Jan 01, 2026 6:31 AM IST
    By Anand Sai
    సిద్దిపేట జిల్లా ములుగులో ఉన్న కొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ ఉద్యానవన విశ్వవిద్యాలయంలో 61 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఉద్యానవన ఫ్యాకల్టీ, అనుబంధ సబ్జెక్టులలోని వివిధ విభాగాలలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, ప్రొఫెసర్ల (అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ 44 పోస్టులు, ప్రొఫెసర్ 17) కేడర్‌లో ఎంపిక ప్రక్రియ మెుదలైంది. అర్హతగల ఆసక్తిగల అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది.

    ఉద్యానవన యూనివర్సిటీలో ఉద్యోగాలు
    ఉద్యానవన యూనివర్సిటీలో ఉద్యోగాలు

    ఈ నోటిఫికేషన్ తేదీ నాటికి అభ్యర్థులు నిర్దేశించిన అర్హతలను కలిగి ఉండాలి. పూర్తి చేసిన దరఖాస్తును 31-01-2026న సాయంత్రం 04.00 గంటలలోపు యూనివర్సిటీకి పంపాలి. పోస్టల్ ఆలస్యం కారణంగా దరఖాస్తు ఆలస్యంగా అందితే విశ్వవిద్యాలయం బాధ్యత వహించదని నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్నారు.

    అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, ప్రొఫెసర్ పోస్టుల కోసం అభ్యర్థి దరఖాస్తు పత్రాన్ని, ధృవపత్రాల జిరాక్స్ కాపీలతో 31-01-2026వ తేదీ సాయంత్రం 4.00 గంటలలోపు 'ది రిజిస్ట్రార్, శ్రీ కొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం, పరిపాలనా కార్యాలయం, ములుగు (గ్రామం & మండలం), సిద్దిపేట జిల్లా – 502 279' అనే చిరునామాకు చేరేలా పంపాలి.

    దరఖాస్తుతో పాటుగా ఓసీ, బీసీ అభ్యర్థులకు రూ. 4000, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీహెచ్ అభ్యర్థులకు రూ. 2500 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజును 'COMPTROLLER, SRI KONDA LAXMAN TELANGANA HORTICULTURAL UNIVERSITY' పేరు మీద ములుగు, సిద్దిపేట జిల్లాలో చెల్లించదగిన విధంగా డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ తీసి, దరఖాస్తుతో పాటు జతచేయాలి. ఒక్కసారి చెల్లించిన ఫీజు తిరిగి చెల్లించరు.

    ఐదు విభాగాల్లో ప్రొఫెసర్ పోస్టులు, 12 విభాగాల్లో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు ఉన్నాయి. ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు పీహెచ్‌డీతో పదేళ్ల బోధన, విస్తరణ, పరిశోధన అనుభవంతోపాటుగా మరికొన్ని అర్హతలు ఉండాలి. ఇక అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు పీహెచ్‌డీతోపాటుగా పీజీలో 55 శాతం మార్కులు, ఎనిమిదేళ్ల అనుభవం కావాలి.

    పూర్తి వివరాల కోసం ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ చదవండి.

    ఇతర వివరాల కోసం విశ్వవిద్యాలయ వెబ్‌సైట్: www.skltghu.ac.in ని సందర్శించండి.

