CUET PG 2026 ఫలితాలు విడుదల, స్కోర్ కార్డు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి?
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన CUET PG 2026 ఫలితాలను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) ఈరోజు ఏప్రిల్ 24న విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ స్కోర్ కార్డులను అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఉన్నత విద్య కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు కీలక సమయం వచ్చేసింది. దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఇతర అనుబంధ విద్యాసంస్థల్లో ఎంఏ, ఎమ్మెస్సీ, ఎంటెక్ వంటి పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి నిర్వహించిన కామన్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (CUET PG) ఫలితాలను ఎన్టీఏ (NTA) సిద్ధం చేసింది. మార్చి నెలలో జరిగిన ఈ పరీక్షల ఫలితాలు ఈరోజు ఏప్రిల్ 24, 2026న విడుదల చేసింది.
పరీక్షా సరళి, నిర్వహణ
ఈ ఏడాది సీయూఈటీ పీజీ పరీక్షలను మార్చి 6 నుండి మార్చి 27వ తేదీ వరకు వివిధ విడతల్లో నిర్వహించారు. కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) పద్ధతిలో జరిగిన ఈ ఎగ్జామ్, అభ్యర్థుల సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ను పరీక్షించేలా ఉంది. లాంగ్వేజెస్, ఎంటెక్ వంటి కొన్ని పేపర్లు మినహా, మిగిలిన ప్రశ్నపత్రాలన్నీ హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ద్విభాషా పద్ధతిలో ఇచ్చారు. కేవలం 90 నిమిషాల వ్యవధిలో విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోవాల్సి వచ్చింది.
హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ (HCU) వంటి టాప్ యూనివర్సిటీల్లో సీటు సాధించాలంటే ఈ పరీక్షలో వచ్చే స్కోర్ అత్యంత కీలకం. తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి వేల సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఈసారి పరీక్షకు హాజరయ్యారు.
ఫలితాల వెల్లడి.. మార్కుల లెక్కింపు ఇలా..
ఎన్టీఏ ఇప్పటికే ఏప్రిల్ 11న ప్రాథమిక కీని విడుదల చేసి, విద్యార్థుల నుండి అభ్యంతరాలను స్వీకరించింది. నిపుణుల కమిటీ ఆ అభ్యంతరాలను పరిశీలించిన తర్వాత తుది కీని (Final Answer Key) ఖరారు చేసింది.
"ఫైనల్ కీ ఆధారంగానే అభ్యర్థులు సాధించిన వాస్తవ మార్కులను లెక్కించి, ఫలితాలను ప్రాసెస్ చేస్తాం" అని ఎన్టీఏ స్పష్టం చేసింది. ఫలితాల వెల్లడి తర్వాత కీ విషయంలో ఎలాంటి ఫిర్యాదులను స్వీకరించబోమని అధికారులు ముందుగానే ప్రకటించారు.
ఫలితాలను తనిఖీ చేయడం ఎలా?
మీ ఫలితాలను సులభంగా చూసుకోవడానికి ఈ క్రింది దశలను అనుసరించండి:
- మొదట అధికారిక వెబ్సైట్ exams.nta.nic.in/cuet-pg/ సందర్శించండి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'CUET PG Result 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వంటి వివరాలను ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి.
- స్క్రీన్ మీద మీ ఫలితం/స్కోర్ కార్డు కనిపిస్తుంది.
- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం రిజల్ట్ పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోండి.
ప్రస్తుతానికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 190కి పైగా యూనివర్సిటీలు ఈ స్కోర్ ఆధారంగానే ప్రవేశాలు కల్పిస్తున్నాయి. కాబట్టి స్కోర్ కార్డును జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకోవడం ముఖ్యం.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More