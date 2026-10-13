8th pay commission : జీతాల పెంపు మాత్రమే కాదు- ఇవి కూడా 8వ వేతన సంఘం బాధ్యతే!
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల జీతభత్యాల సవరణపై 8వ వేతన సంఘం సంప్రదింపులను వేగవంతం చేసింది. కేంద్రం ఆమోదించిన నిబంధనావళి, పరిశీలించనున్న ప్రధాన అంశాలు, సవరించిన వేతనాల అమలు కాలక్రమంపై సమగ్ర కథనం..
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రక్షణ రంగ సిబ్బంది, రైల్వే కార్మికులు, పింఛనుదారుల ఆర్థిక భవిష్యత్తును నిర్ణయించే 8వ వేతన సంఘం (8వ సీపీసీ) సంప్రదింపుల ప్రక్రియను ముమ్మరం చేసింది. తదుపరి దశలో భాగంగా ఈ నెల చివర్లో ముంబై వేదికగా వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల ఫెడరేషన్లు, నిపుణుల ప్రతినిధులతో కమిషన్ సమావేశాలు నిర్వహించనుంది.
ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి కేంద్రం ఏర్పాటు చేసే ఈ వేతన సంఘం సిఫార్సుల వల్ల దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 50 లక్షల మంది సర్వీసులో ఉన్న కేంద్ర ఉద్యోగులు, 65 లక్షల మంది పింఛనుదారులు కలిపి మొత్తం 1.15 కోట్లకు పైగా కుటుంబాలకు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
కమిషన్ రూపకల్పన.. ప్యానెల్ బాధ్యతలు
సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన ఈ తాత్కాలిక కమిషన్లో మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి పంకజ్ జైన్ (సభ్య కార్యదర్శి), ప్రధాని ఆర్థిక సలహా మండలి సభ్యుడు ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ (సభ్యుడు) భాగస్వాములుగా ఉన్నారు.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం గతేడాది నవంబర్ 3న ఈ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసి, దానికి సంబంధించిన నిబంధనావళిని (టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్) ఖరారు చేసింది.
8వ వేతన సంఘం ప్రధాన పరిశీలనాంశాలు..
కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన అధికారిక మార్గదర్శకాల ప్రకారం.. 8వ పే కమిషన్ కేవలం జీతాలు పెంచడానికే పరిమితం కాకుండా, పలు కీలక అంశాలను సమీక్షించనుంది:
వేతన నిర్మాణం, భత్యాలు: ఉద్యోగుల ప్రస్తుత మూల వేతనం, పే మ్యాట్రిక్స్, కరువు భత్యం (డీఏ), డియర్నెస్ రిలీఫ్ (డీఆర్), ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఏ), ఇంక్రిమెంట్లు, ప్రమోషన్ల విధానాలను ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా సమీక్షించి తగిన మార్పులను ప్రతిపాదిస్తుంది.
ఉత్పాదకత, బోనస్ విధానం: ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో పనితీరు, జవాబుదారీతనం పెంచేలా ప్రతిభను ప్రోత్సహించే ప్రత్యేక ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్లను, విధి నిర్వహణ ఆధారిత బోనస్ నిబంధనలను సవరించనుంది.
పింఛన్లు, గ్రాట్యుటీ: నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (ఎన్పీఎస్), యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (యూపీఎస్) పరిధిలోని ఉద్యోగులతో పాటు, పాత పింఛను విధానంలో ఉన్న ఉద్యోగుల డెత్-కమ్-రిటైర్మెంట్ గ్రాట్యుటీ నిబంధనలను పరిశీలించి సిఫార్సులు చేస్తుంది.
ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, రాష్ట్రాలపై ప్రభావం: దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు, సంక్షేమ పథకాలకు అవసరమైన నిధుల లభ్యత, నాన్-కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ల భారాన్ని కమిషన్ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. సాధారణంగా కేంద్ర పే కమిషన్ సిఫార్సులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కొన్ని మార్పులతో ఆమోదిస్తాయి కాబట్టి, రాష్ట్రాల ఖజానాపై పడే ప్రభావాన్ని కూడా ప్యానెల్ అంచనా వేస్తుంది.
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు ఎప్పుడు? అమలు ఎప్పుడు?
నిబంధనల ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటైన 18 నెలల కాలపరిమితిలోగా (అనగా మే 2027 నాటికి) తమ తుది నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన అంచనాల ప్రకారం 2027 ఫిబ్రవరి నుంచి మే మధ్యకాలంలో ప్రకటనలు వెలువడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
అయితే, నివేదిక అందగానే ప్రక్రియ పూర్తవ్వదు! సిఫార్సులను కేంద్ర మంత్రిమండలి పరిశీలించి ఆమోదించడానికి, ఆపై వివిధ శాఖలలో అమలు నిబంధనలు (జీవోలు) జారీ చేయడానికి మరో రెండు నుంచి మూడేళ్ల సమయం పడుతుంది. ఈ లెక్కన 2027లో నివేదిక సిద్ధమైనప్పటికీ, సవరించిన వేతనాలు, బకాయిలు ఉద్యోగుల చేతికి అందడానికి 2029 లేదా 2030 వరకు సమయం పట్టవచ్చని ఉద్యోగ ఫెడరేషన్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More