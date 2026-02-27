Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సీబీఐపై ఢిల్లీ కోర్టు ఆగ్రహం: లిక్కర్ కేసులో సౌత్ గ్రూప్ అనడంపై అక్షింతలు

    ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ను డిశ్చార్జ్ చేస్తూ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. నిందితులను 'సౌత్ గ్రూప్' అని పిలవడంపై సీబీఐని ప్రశ్నించింది. అమెరికా కోర్టు తీర్పును ఉదహరిస్తూ ప్రాంతీయ ముద్ర వేయడాన్ని తప్పుపట్టింది.

    Published on: Feb 27, 2026 2:51 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఢిల్లీ: ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌కు న్యాయస్థానంలో భారీ ఊరట లభించింది. ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో ఆయనతో పాటు బీఆర్ఎస్ నేత కల్వకుంట్ల కవిత సహా 22 మందిని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు శుక్రవారం డిశ్చార్జ్ చేసింది. అయితే, ఈ తీర్పు సందర్భంగా కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (CBI) అనుసరించిన తీరుపై న్యాయమూర్తి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.

    అర్వింద్ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియా (Photo: AAP via ANI)
    అర్వింద్ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియా (Photo: AAP via ANI)

    ప్రాంతీయ ముద్ర ఎందుకు?

    ఛార్జిషీట్‌లో నిందితులను ఉద్దేశించి సీబీఐ పదేపదే 'సౌత్ గ్రూప్' (South Group) అనే పదాన్ని వాడటంపై ప్రత్యేక జడ్జి జితేందర్ సింగ్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. కేవలం ప్రాంతం లేదా నివాస స్థలం ఆధారంగా నిందితులకు ఇలాంటి పేర్లు పెట్టడం ఏంటని ఆయన ప్రశ్నించారు.

    "ఇదే ఛార్జిషీట్ గనుక చెన్నై కోర్టులో దాఖలై ఉంటే, అక్కడి వారు దీన్ని అవమానకరంగా భావించేవారు" అని న్యాయమూర్తి మౌఖికంగా వ్యాఖ్యానించారు.

    చట్టంలో ఇలాంటి వర్గీకరణలకు తావు లేదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. కేసులో ఒక వర్గాన్ని 'సౌత్ గ్రూప్' అని పిలిచినప్పుడు, మిగిలిన వారిని 'నార్త్ గ్రూప్' అని ఎందుకు పిలవలేదని నిలదీసింది. ఇలాంటి భౌగోళిక ముద్రలు వేయడం ఏకపక్షమని, ఇది నిష్పక్షపాత విచారణను దెబ్బతీసేలా ఉందని కోర్టు తన ఆదేశాల్లో పేర్కొంది.

    అమెరికా కోర్టు తీర్పు ప్రస్తావన

    ఈ సందర్భంగా అమెరికాలోని ఒక పాత కేసును న్యాయమూర్తి ఉదహరించారు. 2000 సంవత్సరంలో జరిగిన 'యునైటెడ్ స్టేట్స్ వర్సెస్ కాబ్రేరా' కేసులో డ్రగ్ డీలర్లను 'డొమినికన్' (Dominican) అని పిలవడంపై అక్కడి కోర్టు తీవ్రంగా స్పందించింది. నిందితుడి నేరం ఏంటనేది ముఖ్యం తప్ప, అతను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడనేది విచారణకు సంబంధం లేని అంశమని అప్పట్లో అమెరికా కోర్టు తేల్చిచెప్పింది. అదే విషయాన్ని ఇప్పుడు ఢిల్లీ కోర్టు గుర్తు చేస్తూ, నేర విచారణలో ఇలాంటి జాతి, ప్రాంతీయ మూలాలను జొప్పించడం సరికాదని హితవు పలికింది.

    అసలేమిటీ 'సౌత్ గ్రూప్' వివాదం?

    ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీలో తమకు అనుకూలంగా మార్పులు చేసుకునేందుకు దక్షిణాదికి చెందిన కొందరు వ్యాపారవేత్తలు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతలకు 100 కోట్ల ముడుపులు ఇచ్చారని సీబీఐ, ఈడీ ఆరోపించాయి. ఈ బృందానికే దర్యాప్తు సంస్థలు 'సౌత్ గ్రూప్' అని పేరు పెట్టాయి. ఇందులో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కుమార్తె కవిత కీలక పాత్ర పోషించారని గతంలో ఆరోపణలు వచ్చాయి.

    ఆధారాలు లేవని తేల్చిన కోర్టు

    కేసును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన కోర్టు.. నిందితులకు వ్యతిరేకంగా సీబీఐ ఎలాంటి బలమైన ఆధారాలను చూపలేకపోయిందని పేర్కొంది. కేవలం అప్రూవర్లుగా మారిన వారి సాక్ష్యాలపై ఆధారపడి కేసును నడపడం రాజ్యాంగబద్ధంగా సరికాదని అభిప్రాయపడింది. "ఈ కేసు న్యాయపరమైన విచారణకు నిలవదు" అని స్పష్టం చేస్తూ అందరినీ డిశ్చార్జ్ చేసింది.

    ఈ తీర్పుపై పైకోర్టుకు వెళ్లాలని సీబీఐ నిర్ణయించినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు దర్యాప్తు సంస్థల పనితీరుపై చర్చకు దారితీశాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):

    కోర్టు ఎవరిని డిశ్చార్జ్ చేసింది?

    అరవింద్ కేజ్రీవాల్, కల్వకుంట్ల కవిత సహా మొత్తం 23 మందిని సీబీఐ కేసు నుంచి కోర్టు విడుదల చేసింది.

    'సౌత్ గ్రూప్' పదంపై కోర్టు అభ్యంతరం ఎందుకు?

    ఒక ప్రాంతం పేరుతో నిందితులను పిలవడం వివక్షా పూరితంగా ఉంటుందని, అది విచారణపై ప్రభావం చూపుతుందని కోర్టు భావించింది.

    అమెరికా కేసును ఎందుకు ప్రస్తావించారు?

    నిందితుల మూలాల కంటే వారి చేసిన నేరంపైనే దృష్టి పెట్టాలని చెప్పేందుకు 'డొమినికన్' కేసు ఉదాహరణను కోర్టు వాడింది.

    recommendedIcon
    News/News/సీబీఐపై ఢిల్లీ కోర్టు ఆగ్రహం: లిక్కర్ కేసులో సౌత్ గ్రూప్ అనడంపై అక్షింతలు
    News/News/సీబీఐపై ఢిల్లీ కోర్టు ఆగ్రహం: లిక్కర్ కేసులో సౌత్ గ్రూప్ అనడంపై అక్షింతలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes