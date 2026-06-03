దిల్లీలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం: 21 మంది సజీవ దహనం, అనుమతి 6 గదులకే.. కానీ నడిపింది 24 గదులు
దక్షిణ దిల్లీలోని మాలవీయ నగర్లో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంలో 21 మంది సజీవదహనమయ్యారు. ఈ విషాదానికి కారణమైన హోటల్ నిబంధనలను పూర్తిగా ఉల్లంఘించి, కేవలం 6 గదులకు మాత్రమే అనుమతి ఉన్న చోట ఏకంగా 24 గదులను నడుపుతున్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని దిల్లీలో బుధవారం నాడు ఒక ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మాలవీయ నగర్ పరిధిలోని హౌజ్ రాణి ప్రాంతంలో ఉన్న 'ఫ్లోరిష్ స్టే' (Flourish Stay) అనే బెడ్ అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ (B&B) హోటల్లో భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో కనీసం 21 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఇటీవల కాలంలో దిల్లీలో జరిగిన అత్యంత భయంకరమైన అగ్నిప్రమాదాలలో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది.
అయితే, ఈ ప్రమాదం జరిగిన హోటల్ యాజమాన్యం నిబంధనలను బేఖాతరు చేస్తూ.. అనుమతించిన సామర్థ్యానికి మించి హోటల్ను నడుపుతున్నట్లు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ దిల్లీ (MCD) వర్గాలు తెలిపాయి. దిల్లీ పర్యాటక శాఖ (Delhi Tourism) ఈ భవనానికి కేవలం 6 గదులు నిర్వహించుకోవడానికి మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చింది. కానీ, సదరు యాజమాన్యం అక్కడ ఏకంగా 24 గదులను ఏర్పాటు చేసి నడుపుతోంది. ఆన్లైన్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫారమ్స్లో కూడా 24 గదులు అందుబాటులో ఉన్నట్లు చూపిస్తుండటం గమనార్హం. భద్రతా ప్రమాణాల ఉల్లంఘన వల్లే ప్రమాద తీవ్రత ఇంతలా పెరిగిందా అనే కోణంలో అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు.
21 మంది మృతి.. 40 మందికి పైగా రక్షణ
ఐదు అంతస్తుల ఈ హోటల్ భవనంలో ఉదయం గం. 9:30 ల ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. మొదట పక్కనే ఉన్న 'లెమన్ గ్రీన్ రెస్టారెంట్' నుండి మంటలు వ్యాపించాయని వార్తలు వచ్చినప్పటికీ, ప్రమాదం హోటల్ భవనం లోపలే మొదలైందని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
దట్టమైన పొగతో నిండిపోయిన భవనం నుండి సహాయక సిబ్బంది 40 మందికి పైగా సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చి ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే 21 మంది మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. మరణించిన వారిలో ఎక్కువ మంది సెంట్రల్ ఆసియా మరియు ఆఫ్రికా దేశాలకు చెందిన విదేశీయులు ఉన్నట్లు సమాచారం. గాయపడిన వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
భవనం నుండి దూకిన బాధితులు
అగ్ని ప్రమాద తీవ్రతకు సంబంధించిన వీడియోలు చూస్తే.. భవనం మొత్తం దట్టమైన నల్లటి పొగతో నిండిపోయింది. మంటల నుండి తప్పించుకోవడానికి కొందరు పై అంతస్తుల కిటికీల అద్దాలు పగలగొట్టి కిందకు దూకారు. స్థానికంగా ఉండే ఒక పరుపుల వ్యాపారి భవనం కింద పరుపులు పరచడంతో కొందరికి ప్రాణాపాయం తప్పింది. స్థానికులు, దుకాణదారులు ప్రాణాలకు తెగించి రక్షణ చర్యల్లో పాల్గొని బాధితులకు సీపీఆర్ (CPR) అందించారు.
వెంటిలేషన్ లేదు.. కనీసం కిటికీలు కూడా లేవు
సమీపంలో ఉన్న 'మాక్స్ హాస్పిటల్' (Max Hospital) లో చికిత్స పొందుతున్న రోగుల బంధువులే ఈ హోటల్లో ఎక్కువగా బస చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. బంగ్లాదేశ్ నుండి తన తల్లి మోకాలి ఆపరేషన్ కోసం వచ్చిన మిన్హాజుల్ హసన్ (26) అనే యువకుడు మాట్లాడుతూ.. "భవనంలో కనీస వెంటిలేషన్ లేదు. గదుల్లో మాత్రమే కాదు, కనీసం బాత్రూమ్లలో కూడా కిటికీలు లేవు. పొగ అంతా లోపలే నిండిపోవడంతో ఊపిరాడక చాలా మంది ఇబ్బంది పడ్డారు," అని తెలిపాడు. భవనానికి కేవలం ఒకే ఒక ఎగ్జిట్ (బయటకు వెళ్లే దారి) ఉందని, ఫైర్ ఇంజన్లు రావడానికి గంట సమయం పట్టిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
విచారణ ప్రారంభం
ప్రమాదం జరిగిన తీరుపై దిల్లీ ఫైర్ సర్వీసెస్, దిల్లీ పోలీస్, విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేపట్టాయి. భవనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో నడుస్తున్న రెస్టారెంట్ కార్యకలాపాల వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగిందా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఈ ఘోర ప్రమాదంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మరణించిన వారి కుటుంబాలకు తన సానుభూతిని తెలియజేస్తూ, గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. భవన నిర్మాణ నిబంధనలు, అగ్నిమాపక భద్రతా నియమాలు ఎక్కడైనా ఉల్లంఘించారా అనే దానిపై పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తునకు ఆదేశించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More